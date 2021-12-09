«Металлург» — СКА. Валерий Брагин остановит лидера КХЛ

10 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.41, а успех СКА оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — СКА 10 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.36. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.33. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.81.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — СКА Санкт-Петербург (10.12.2021)

10 декабря в Континентальной хоккейной лиге состоится восемь встреч. Отдельное внимание уделим, конечно же, противостоянию магнитогорского «Металлурга» и петербургского СКА, которое пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Противостояние интересно не только положением команд в турнирной таблице КХЛ, но и именами. Во-первых, сойдутся два именитых тренера — Илья Воробьёв и Валерий Брагин. Оба совсем недавно находились у руля сборной России, оба имеют внушительный опыт. Конечно, это только добавляет интриги.



Собственно, «Металлург» под руководством Ильи Воробьёва в прошлом матче с «Куньлунем» (6:4) тоже придерживался определённой тактики. Да, игра шла нервно до третьего периода, счёт был 2:2. Малыми силами отделаться не удалось, суеты и ошибок хватало. Зато после второго перерыва и новых установок от тренерского штаба заиграли по-другому.



Магнитогорцы собрались и забросили четыре шайбы за 20 минут. Мощно. Жаль только, что пропустили тоже много. Тем более что речь идёт об одном из худших клубов КХЛ. Но главное, что удалось реабилитироваться за поражение от «Спартака» (2:3) и сохранить первое место в КХЛ. А «Трактор» теперь благополучно отстаёт на два очка.

Всё из-за игры со СКА. Петербуржцы накануне выиграли в Челябинске со счётом 4:1 и поднялись на четвёртое место на Западе с 51 баллом в активе. Впрочем, плотность в конференции по-прежнему высокая. Настолько, что даже серия из четырёх побед не помогла подопечным Валерия Брагина забраться выше.



Впереди у армейцев битва с единоличным лидером КХЛ, теперь будет гораздо сложнее. Хотя можно даже не рассматривать положение команд. У обеих сторон длинная лавка и достаточное количество талантливых и мастеровитых игроков. Гусев, Комаров, Юханссон — у гостей и Чибисов, Голдобин с Кошечкиным — у хозяев. И это лишь малая часть, которая приходит на ум.

Рассматривать очные встречи можно, однако смысла немного. ММг в нынешнем сезоне заметно добавил, чемпионские амбиции очевидны. Тем более что сейчас СКА идёт на серии из чётырех побед. При этом также одержал четыре победы в пяти прошлых выездах. Да и «Магнитка» дома играет с такой же эффективностью.



С результативностью полный порядок. «Металлург» забросил 134 шайбы (62 из них дома). Это лучший показатель в лиге. СКА забросил меньше — 113. Зато 60 из них — на выезде. Даже здесь цифры сопоставимые. Правда, у петербуржцев уже какой матч делают результат местные игроки. Комаров и Волков показали себя в Челябинске, а до того были незаметны. Из НХЛ радует лишь Гусев, он — второй ассистент в команде.



А у «Металлурга» есть проблемы. Голкипер Василий Кошечкин не поможет из-за травмы, под вопросом Лайпсик. А это на руку гостям. Хотя нападение у «лис» в порядке. Филипп Майе — лучший бомбардир клуба с 31 баллом. Андрей Чибисов — лучший снайпер с 15 голами. Нижние звенья часто помогают лидерам. Делать результат есть кому.

Выделить явного фаворита сложно. И всё же мы бы отдали небольшое предпочтение петербуржцам. Из-за проблем у магнитогорцев во вратарской линии и не таких уверенных матчей в последнее время. Плюс гости идут на хорошей серии, находятся в отличном настроении после разгромной победы над «Трактором».



На наш взгляд, стоит взять победу СКА с форой (0) за 2.15. Вратарская линия в порядке, а Бурдасов, Моисеев и Марченко набрали отличную форму. В уме держим Гусева, который регулярно помогает. В то же время ждём интересный матч. «Металлург» в нынешнем сезоне совершенно заслуженно лидирует в КХЛ. Сбросить его с вершины будет непросто.

«Металлург» Мг — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 декабря 2021 года

СКА забыл антирекордную серию поражений. Сейчас имеет четыре победы подряд, заметно добавил в обороне. «Металлург», у которого есть некоторые проблемы с вратарской линией, выглядел чуть хуже в последних играх. Лидер КХЛ если не сдал, то точно сбавил обороты. Дома «лисы» выступают сильно, однако и армейцы хороши на выезде. Думается, в таком противостоянии не последнюю роль сыграет состояние команд, а СКА на днях разгромил «Трактор» и находится в отличном настроении.



Ставка: победа СКА с форой (0) за 2.15.