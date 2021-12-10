«Челси» — «Лидс». «Зенит» разозлил Томаса Тухеля

11 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ «Челси» — «Лидс». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Лидса» оценён экспертами в 12.25. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

Где смотреть матч «Челси» — «Лидс»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Лидс» 11 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Челси» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Анализ и прогноз матча 16-го тура АПЛ «Челси» — «Лидс» (11.12.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. Отгремел групповой этап еврокубков, возвращаемся на внутреннюю арену. На субботу, 11 декабря, запланировано пять встреч 16-го тура чемпионата Англии. «Челси» примет «Лидс» в Лондоне. Стартовый свисток на стадионе «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 18:00 мск.

«Челси» потерял лидирующую позицию в чемпионате Англии и отстаёт от первого «Манчестер Сити» на два очка. Разница не такая большая, отчаиваться рано. Однако свежее поражение в дерби от «Вест Хэма» (2:3) — явно недобрый знак. Оборона всё чаще сбоит в последнее время, а середину поля выкосили травмы и коронавирус.



Томас Тухель по-прежнему использует схему с тремя защитниками. С одной стороны, появляется преимущество в атаке, с другой — защитники быстро устают от высокого темпа. А потому необходимы передышки. Немец это понимает, потому в Лиге чемпионов в заключительном туре перетасовал состав.



Надо сказать, что это принесло как хорошие, так и плохие новости. А именно — три забитых и три пропущенных мяча с «Зенитом» (3:3). Причём российский клуб временами смотрелся даже лучше и заслуженно выцарапал ничью на последних минутах. Гол Оздоева был шикарен.

Схема с двумя нападающими принесла пользу. Именно Вернер и Лукаку, относительно недавно вернувшиеся из лазарета, соорудили на двоих три гола. Вероятно, с «Лидсом» мы увидим что-то подобное, только уже с более надёжной линией обороны. Наверняка вернутся на свои места Тьяго Силва и Антонио Рюдигер.



Впрочем, за результативность «аристократов» можно не переживать, за 15 туров чемпионата Англии забили 35 мячей. Даже без двух нападающих справлялись, забивая порой неприлично много. Думается, статистика будет только улучшаться. Основная проблема в последние недели именно в обороне. Хотя при Тухеле болельщики привыкли к надёжности и спокойствию.

«Лидс Юнайтед» мощно ворвался в АПЛ в прошлом сезоне, занял девятое место. Однако нынешний розыгрыш угрожает возвращением в Чемпионшип. После 15 туров в активе только три победы над середняками и аутсайдерами первенства, а также семь ничьих. Всё остальное — поражения.



В последних трёх турах были не самые грозные оппоненты, удалось даже выиграть у «Кристал Пэлас» (1:0). Две другие встречи завершились вничью: с «Брайтоном» (0:0) и «Брентфордом» (2:2). Во втором случае спас от поражения в добавленное время Патрик Бэмфорд, забивший после розыгрыша углового.



И всё же форма белых оставляет желать лучшего. Единственное, за что их можно похвалить — за относительную надёжность в обороне. По сравнению с прошлым сезоном, разумеется. Сейчас пропустили 22 мяча, что по сравнению с конкурентами из нижней части таблицы очень даже неплохо. Хотя вряд ли это сильно помешает «Челси» забить свои два-три гола.

Подопечные Томаса Тухеля сейчас в ударе. Вернувшиеся Лукаку и Вернер уже набрали форму, несомненно, усилят и без того грозное нападение. «Лидс» может дать бой, хотя шансов даже на ничью мало. Возьмём Ф1 (-1.5) за коэффициент 1.98. Альтернатива — ТБ 2.5 мяча за 1.68. Матч обещает быть результативным. Лондонцам пора разозлиться, иначе догнать конкурентов будет сложно.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Лидс» 11 декабря 2021 года

«Лидс» неуверенно выглядит даже с середняками, еле добываются ничьи. А «Челси» на подъёме, много забивает и борется за чемпионство. Защитники получили отдых, выйдут свежими. А рабочая схема с двумя нападающими, которую наиграл Томас Тухель с «Зенитом», предвещает не меньше двух-трёх мячей.



Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за коэффициент 1.98.

Где покажут матч «Челси» — «Лидс»?