«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Стивен Джеррард запомнит этот день навсегда

11 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 12.25. Ставки на ничью принимаются за 6.95.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 11 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» (11.12.2021)

Миновал групповой этап еврокубков, снова возвращаемся на внутреннюю арену. В английской Премьер-лиге добрались до 16-го тура, 11 декабря состоится сразу пять встреч. Ярких вывесок достаточно. На «Энфилде», например, сразятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Начало запланировано на 18:00 мск. Главный судья — Стюарт Атвелл.

«Ливерпуль» одержал в Лиге чемпионов шесть побед за шесть туров. По два раза одолел португальский «Порту» (5:1 и 2:0), испанский «Атлетико» (3:2 и 2:0) и итальянский «Милан» (3:2 и 2:1). В заключительном туре вышел экспериментальный состав, пропустили первыми, но всё равно добыли победу.



Подопечные Юргена Клоппа действительно в потрясающей форме. Они находятся всего в одном очке от лидера чемпионата Англии, при этом являются самым результативным клубом АПЛ с 44 голами. Вовсю зажигает возглавляющий гонку бомбардиров Мохамед Салах, на счету которого 13 мячей.



Впрочем, хорош не только он. Диогу Жота и Садио Мане тоже есть в списке голеадоров. Словом, в атаке у красных полный порядок. Да и защита в целом хороша. За 15 туров пропустили только 12 раз. Не последняя заслуга в этом Алисона Бекера, который частенько спасает партнёров.

В последних четырёх матчах в АПЛ мерсисайдцы одержали четыре победы, три из них — разгромные. Причём над крепкими соперниками: «Арсеналом» (4:0), «Саутгемптоном» (4:0) и «Эвертоном» (4:1). В минувшем туре досталось «Вулверхэмптону» (1:0). Несмотря колоссальное преимущество, забили уже в добавленное время. Дивок Ориги — это нечто!



«Астон Вилла» такими достижениями похвастаться не может, однако после серии неудач сумела добавить. В трёх из четырёх последних игр добыла победы: над «Брайтоном» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:1) и даже «Лестером» (2:1). Связан успех, несомненно, с назначением на пост главного тренера Стивена Джеррарда.



Правда, ничего толкового не удалось придумать с «Манчестер Сити» (1:2). Но тут вопрос в классе команд и опыте, который у английского специалиста не столь богатый, как у того же Хосепа Гвардиолы. С «Ливерпулем» тоже вряд ли удастся прыгнуть выше головы. Адаптация продолжается, нужно вносить корректировки и прививать свои взгляды игрокам.

Для всего этого необходимы время и усилия. С последними проблем быть не должно, а вот времени у легенды «Ливерпуля» нет. Он подобрал «львов» в плачевном состоянии, после череды поражений. Удивительно, что сумел так быстро реанимировать и вывести в середину таблицы чемпионата Англии. Однако грандов обыгрывать пока рано. Особенно в гостях.



Цель на нынешний сезон у «Виллы» — адаптироваться, достичь стабильности и закалиться. Сражаться за место в еврокубковой зоне будет тяжело. Впрочем, чем чёрт не шутит. Но пока имеем что имеем. Хозяева очень хороши, разгромы раздают налево и направо. А ведь в соперниках далеко не середняки АПЛ.



Это очень крепкие клубы, к которым «Астон Вилла», при всём уважении, пока не относится. Назначение Стивена Джеррарда главным тренером — любопытный шаг. И всё же для борьбы с подопечными Юргена Клоппа необходим исполинский прыжок. Ф1 (-1.5) за коэффициент 1.69 выглядит уместно.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 11 декабря 2021 года

Мерсисайдцы среди лидеров во всех турнирах. В Лиге чемпионов за шесть туров положили всех на лопатки, не оставив даже шансов. В чемпионате Англии вообще забивают в среднем три мяча за матч. У «Астон Виллы», которая только набирает ход после череды провалов, будут большие неприятности. Джеррард снова поскользнётся на «Энфилде».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.69.

Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла»?