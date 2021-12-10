«Вашингтон» — «Питтсбург». Александр Овечкин докажет, что Кросби ему не соперник

11 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.21, успех «Питтсбурга» идёт за 2.72.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Питтсбург»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 11 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 11 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.08. Гол в первые 10 минут идёт за 1.67, вероятность серии буллитов оценена в 8.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (11.12.2021)

В Национальной хоккейной лиге на 11 декабря запланировано восемь встреч. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит обратить на противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга», которое пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Должно быть весело.

Одно из самых зрелищных противостояний — это, конечно же, борьба Александра Овечкина с Сидни Кросби. Канадец вернулся в строй и постепенно набрал обороты, Евгений Малкин по-прежнему восстанавливается. Россиянин лишь недавно начал заниматься с командой после операции на колене. Кросби останется один.

Даже Джейк Гюнцель, который 13 встреч подряд набирал очки, пропустит несколько недель из-за травмы верхней части тела. Фантастическая серия! На данный момент Гюнцель имеет 27 баллов. Его будет не хватать. Кросби вышел на график «очко за игру». Неплохо. Хотя трио Овечкин-Кузнецов-Уилсон продолжает разрывать НХЛ.

Ови, к примеру, в последней игре с «Анахаймом» (4:3 Б) снова заставил пошатнуться рекорды. Отдал две передачи, вторая получилась особенно классной. А в серии буллитов реализовал свою попытку. Сейчас у Александра 41 балл. Макдэвид с Драйзайтлем впереди, хотя Ови соревнуется совсем с другим человеком.

Ещё одним достижением стал зачёт среди европейцев по количеству матчей, в которых было набрано более одного очка (учитывались только регулярные чемпионаты). У Овечкина 386 таких игр, он идёт на третьем месте, отставая только от Стэна Микиты (403) и Ягра (540). Космические показатели. Хотим ещё!

Евгений Кузнецов такой статистикой похвастаться не может, но после провального прошлого сезона показывает высочайший уровень. Уже набрал 28 очков. Кузя на днях пропустил тренировку, однако Питер Лавиолетт сообщил, что это была мера предосторожности. Серьёзных проблем у Евгения нет, с «Питтсбургом» имеет шанс выйти на лёд.

Прежде соперники часто пересекались в Кубке Стэнли. В регулярном чемпионате тоже неоднократно закатывали триллеры. К тому же «Пингвинз» в последних встречах прибавили, а «Кэпиталз» и не думали сбавлять. В первой очной битве сезона «Кэпс» крупно победили (6:1). Правда, тогда Сидни Кросби играл впервые после болезни, а Гюнцель не помог справиться с такой армадой.

Сейчас Кросби попробует отомстить за болезненное поражение. Нам это только на руку. Дело в том, что в Вашингтоне лишь раз за пять последних очных игр тотал оказался ниже пяти шайб. Вероятно, голов снова хватит на всех. У хозяев отсутствуют Бэкстрём, защитник ван Римсдайк, нападающие Ник Дауд и Энтони Манта. Плюс под вопросом Гарнет Хэтэуэй. Сразу пять игроков — это много.

В тоже время «Питтсбург» и «Вашингтон» идут на сериях из двух побед. «Питтсбург» хорошо провёл игры с «Сиэтлом» (6:1) и «Ванкувером» (4:1). «Вашингтон», помимо «Анахайма», разобрался с «Коламбусом» (3:1). Сейчас «столичные» располагаются на втором месте в Восточной конференции, а «пингвины» — на седьмом. Разница составляет девять очков.

На наш взгляд, стоит рассмотреть тотал больше 5.5 шайбы. С точки зрения противостояния Овечкина и Кросби этот вариант вполне имеет место быть. Россиянин продолжает зажигать в НХЛ, находится в прекрасной форме. Кросби тоже набрал темп после болезни и наверняка постарается взять реванш за прошлое досадное поражение.

Однако мы бы ещё проверили итоговую победу хозяев. Думается, на своём льду «столичные» заберут два очка, пусть даже за пределами основного времени. Во-первых, они дома чувствуют себя уверенно. Плюс вратарская линия держит высокий уровень, Илья Самсонов штампует победы, Витек Ванечек готов помочь.

«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на матч НХЛ 11 декабря 2021 года

У «Вашингтона» многовато травмированных, зато лидеры в порядке. «Питтсбург» после последней очной встречи заметно прибавил, однако не будет Джейка Гюнцеля. Кросби в одиночку постарается дать бой Ови и компании, однако пока «Кэпс» смотрятся интереснее. Поэтому играем итоговую победу хозяев.

Ставка 1: итоговая победа «Вашингтона» за 1.78.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.78.

Какой телеканал покажет матч «Вашингтон» — «Питтсбург»?