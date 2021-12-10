«Ростов» — «Урал». Игорь Шалимов учтёт ошибки «Зенита»

11 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Урал». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 3.46. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Урал» 11 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Ростов» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 2.09.

Анализ и прогноз матча 18-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (11.12.2021)

В Российской Премьер-Лиге перед зимним перерывом успеют провести ещё один тур. 11 декабря в чемпионате России состоятся три матча. В самом позднем «Ростов» примет «Урал». Стартовый свисток на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону прозвучит в 19:00 мск.

«Ростов» не может похвастаться стабильностью. Выступает здорово, но время от времени спотыкается. Вследствие чего располагается лишь на 12-й позиции чемпионата России. От опасной 13-й строчки помогла отклеиться разница забитых и пропущенных мячей. На счету 29 забитых и 31 пропущенный. У конкурентов всё хуже.



Результативность у жёлто-синих отличная, защита отстаёт. Ввиду этого каждый матч получается интересным, насыщенным и с голами. С точки зрения зрелищности это очень здорово. Однако тренерскому штабу приходится нервничать. Хотя прогресс очевиден — в последние недели результаты улучшились.



В четырёх предыдущих турах РПЛ не удалось совладать лишь с «Ахматом» (0:2). Все остальные битвы завершились крайне результативно и, можно сказать, положительно. Сыграли вничью с «Уфой» (2:2) и лидирующим «Зенитом» (2:2). Также одержали победу над играющим в атакующей манере «Рубином» (5:1).

В Кубке России проявили себя не лучшим образом. Дважды уступили: «Чайке» (0:1) и московскому «Торпедо» (0:2), а потому справедливо вылетели. Сейчас набрали форму лучше былой, тем не менее проблемы в обороне никуда не делись. Есть большая вероятность, что и от «Урала» что-нибудь получат.



Подопечные Игоря Шалимова, конечно, забивают меньше всех в РПЛ, однако и пропускают редко. Восемь забитых и 17 пропущенных мячей за 17 туров. В некоторых моментах им можно даже позавидовать, надёжнее в обороне только ЦСКА (16 пропущенных). Даже лидирующий «Зенит» получил в свою сетку на два мяча больше.

Из-за трудностей в атаке Кубок России от «шмелей» тоже ушёл. Выступили не лучшим образом. Сначала одержали победу над «Торпедо» из Владимира (2:0), а затем уступили «КАМАЗу» (0:1). Впереди матч с часто и много пропускающим оппонентом. Не это ли возможность исправиться за скромную игру в атаке?



Малое количество голов не позволяет уральцам чувствовать себя в безопасности. Они располагаются на 14-й строчке чемпионата России с 16 баллами. Для того чтобы занять безопасную 12-ю позицию, необходима победа. Одержать её — вполне реализуемая задача, учитывая последние результаты.



Уже пятое противостояние РПЛ кряду наносят минимум 10 ударов по воротам соперников. Подводит реализация, лишь две-три попытки приходятся в створ. Впрочем, ни в одном из этих матчей «Урал» не проиграл. Четыре раза сыграл вничью: с «Химками» (0:0), «Зенитом» (0:0), «Крыльями Советов» (1:1) и «Сочи» (1:1). Также одержал победу над «Локомотивом» (1:0). Очень мощно для бойца за выживание!

«Урал» точно не захочет сбрасывать ход перед зимней паузой. Учитывая эффективность обороны, можно было бы поставить на то, что он не проиграет. Коэффициент 1.90. Разочаровать Илью Помазуна толком не смогли ни «Зенит», ни «Сочи». А на них стоит равняться в вопросе атакующей мощи. «Ростов» тоже неплох в нападении, однако совсем нестабилен.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Урал» 11 декабря 2021 года

Подопечные Виталия Кафанова очень много пропускают. Этим непременно может воспользоваться уральская дружина, которая сумела одолеть в последнем туре «Локомотив» и находится в отличном настроении. Пять туров без поражений — это здорово. Вполне вероятно, нас ждёт сдержанный матч, который завершится вничью или минимальной победой «Урала».



Ставка: «Урал» не проиграет за 1.90.

Прогноз Константина Генича на матч «Крылья Советов» — «Рубин».