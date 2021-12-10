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«Динамо» — «Зенит», прогноз на матч 12 декабря 2021, прямая трансляция матча, смотреть онлайн, какой телеканал покажет

«Динамо» — «Зенит». Прогноз «Фонбет»: эту игру мы запомним надолго!
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«Динамо» – «Зенит»: где смотреть, прямой эфир
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Смогут ли бело-голубые стать зимним чемпионом России?

В матче 18-го тура РПЛ «Динамо» сыграет дома с «Зенитом». Встреча на «ВТБ Арене» начнётся в 14:00 мск. Сделать ставку на встречу лидеров чемпионата России можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Динамо»

Бело-голубые – лучшая команда РПЛ на отрезке из шести последних матчей. Подопечным Сандро Шварца удалось одержать пять побед при одной неудаче. Тем обиднее для динамовцев, что поражение пришлось на игру с прямым конкурентом – «Зенитом». Однако и петербуржцы теряют очки, поэтому победа москвичей в ближайшее воскресенье вознесёт их на вершину турнирной таблицы.

«Динамо» и «Зенит» пропустили равное количество мячей (по 19), но забивают бело-голубые меньше (32 против 43). Чаще всего москвичи отличаются с 16-й по 30-ю минуту (9 голов), пропускают – с 76-й по 90-ю минуту (7). Футболисты «Динамо» ещё ни разу не удалялись судьями. В отличие от своих ближайших соперников, имеющих в пассиве две красные карточки.

Основная головная боль Шварца перед матчем с «Зенитом» – травма полузащитника Себастьяна Шиманьского. У польского футболиста пять голов и шесть результативных передач в 16 встречах РПЛ, но выйти на поле «ВТБ Арены» он не сможет. А вот защитник Диего Лаксальт попадёт в заявку москвичей.

В какой форме «Зенит»

Сине-бело-голубые перед матчем за звание зимнего чемпиона РПЛ также столкнулись с кадровыми проблемами. Против «Динамо» точно не смогут сыграть основной вратарь Станислав Крицюк, основной центральный защитник Ярослав Ракицкий и основной нападающий Сердар Азмун. Последний получил травму в матче Лиги чемпионов с «Челси» (3:3) и покидал «Газпром Арену» на костылях. Не исключено, что игра с «аристократами» была последней для иранца в футболке «Зенита».

В РПЛ у петербуржцев шестиматчевая беспроигрышная серия: четыре победы и две ничьи. Чаще всего в чемпионате «Зенит» забивает с 31-й по 45-ю минуту (13 голов), пропускает – во вторых таймах (12). В Лиге чемпионов команда стала третьей в группе с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё» и отправилась в плей-офф Лиги Европы. В семи последних играх во всех турнирах у сине-бело-голубых лишь две победы – над «Нижним Новгородом» (5:1) и ЦСКА (2:0).

«Динамо» — «Зенит»: статистика личных встреч

В четырёх последних матчах в Москве сине-бело-голубые сумели выиграть у «Динамо» лишь один раз. На счету бело-голубых две победы, ещё одна встреча завершилась нулевой ничьей. Однако в памяти у футболистов обеих команд куда ярче воспоминания от матча в Петербурге, состоявшегося 29 октября. Несмотря на в целом неплохую игру, москвичи уступили — 1:4.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Динамо» — «Зенит» 12 декабря 2021 года

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
12 декабря 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80 (Сделать ставку).

Травмы Азмуна и Шиманьского не должны кардинальным образом сказаться на активной игре обеих команд в нападении. У «Зенита» здоров Артём Дзюба, имеющий в активе 14 (10+4) очков по системе «гол+пас» в 17 матчах РПЛ. У «Динамо» ярко себя проявляют Вячеслав Грулёв, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Денис Макаров, настрелявшие 23 гола на пятерых.

Результативной получилась последняя очная встреча команд — в Санкт-Петербурге хозяева победили со счётом 4:1. Ставка на тотал больше 2.5 мяча прошла в шести из восьми последних матчей бело-голубых во всех турнирах и в двух последних играх петербуржцев в РПЛ и Лиге чемпионов. Даже московские морозы вряд ли помешают лидерам чемпионата показать результативную игру.

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Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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