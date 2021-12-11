«Динамо» — «Зенит». Начало конца петербургской гегемонии?

12 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех «Динамо» оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.78. Получи бесплатную ставку 1000 рублей от «Фонбет».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит» 12 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 18-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» (12.12.2021)

Треть декабря позади, скоро закончится 2021 год. Для чемпионата России это значит только одно — пришла пора зимнего перерыва. Клубы проводят 18-й тур и уходят в запланированный отпуск. Несомненно, главным номером всей программы станет матч «Динамо» — «Зенит», который пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена».

Прежде всего повышенный интерес вызван расположением соперников в турнирной таблице. «Зенит» по-прежнему идёт первым, оторвавшись от московского «Динамо» на два очка. Остальные отстают сильнее и уже не смогут помешать лидерам первенства определить зимнего чемпиона. При победе хозяева займут место конкурента.



Однако встреча обещает быть захватывающей ещё и по той причине, что в последнее время оппоненты находятся в отличной форме. Петербуржцы, например, после неожиданного поражения в Туле в середине октября не проигрывают в РПЛ. За это время провели шесть туров и в четырёх из них одержали победы с общим счётом 18:3.



Осечки пришлись на выезд к «Уралу» (0:0) и прошлый домашний матч с «Ростовом» (2:2). В обоих случаях отличился Клаудиньо. В Екатеринбурге на 51-й минуте получил прямую красную карточку и оставил свою команду вдесятером. Зато в ворота ростовчан отправил два мяча и спас партнёров от поражения. В остальном — порядок.

Подопечные Сандро Шварца, в свою очередь, идут на серии из четырёх побед в чемпионате России. В начале ноября затормозили одного из преследователей — «Краснодар» (1:0). Затем разгромили тульский «Арсенал» (5:1) и увезли три очка из Казани, одолев «Рубин» (3:2). В последнем туре без особых проблем обыграли «Уфу» (2:0).



Правда, здесь, скорее, повезло. Уже на шестой минуте уфимцы остались в меньшинстве, а через полчаса схлопотали второе удаление. Такая неожиданность даже ввела москвичей в некоторое замешательство. Первый гол забили ещё на 29-й минуте, однако окончательно сняли вопросы о победителе только на 86-й. Могли всё решить раньше.



Впрочем, у медали две стороны. Вячеслав Кротов получил-таки заслуженное удаление за фол в самом начале встречи, только вот один из лидеров полузащиты бело-голубых — Себастьян Шиманьски — был вынужден досрочно покинуть поле из-за травмы. Теперь его участие в матче с «Зенитом» под большим вопросом.

Хотя у Сергея Семака свои проблемы. Из-за дисквалификации не сможет сыграть Ярослав Ракицкий. В последнее время защитник стал одним из лучших игроков в составе петербуржцев. Даже странно, что клуб до сих пор не продлил с ним контракт. Вероятно, что тренерский штаб внесёт коррективы в схему игры на матч.



Тем более что на неделе сине-бело-голубые на своём поле выдали сумасшедшую ничью с лондонским «Челси» в Лиге чемпионов (3:3). На двоих соперники забили шесть голов, а хозяева спаслись от поражения уже в добавленное время. Гол Оздоева получился на загляденье. И всё же такие встречи пройти бесследно не могут.

Где смотреть матч «Динамо» — «Зенит»?

Футболисты «Динамо» готовились в недельном цикле и получат преимущество в свежести. К тому же в составе и так много активной молодёжи, которая обещала сделать всё возможное, чтобы не дать «Зениту» выиграть. Однако на стороне гостей опыт и более классный состав. Азмун под вопросом, зато есть Клаудиньо и Барриос.



На наш взгляд, стоит ждать голы в обе стороны. Коэффициент на такую ставку сравнительно небольшой, но вполне рабочий — 1.66. При желании можно добавить «1Х». Дело в том, что в прошлой очной встрече в Санкт-Петербурге бело-голубые проиграли со счётом 1:4, но смотрелись в целом на равных. В этот раз вполне могут зацепиться за очки.



Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Динамо» — «Зенит» 12 декабря 2021 года



При победе «Динамо» уйдёт на зимний перерыв чемпионом, мотивация серьёзная. При этом бело-голубые получат небольшое преимущество в свежести, поскольку не были заняты еврокубками. Однако на стороне «Зенита» опыт, класс исполнителей и хорошая форма. Думается, без гола гости не останутся, но хозяева обеспечат им долгие 90 минут. Ждём зрелищный матч.



Ставка: обе забьют за 1.66.

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