«Осасуна» — «Барселона». О Лиге чемпионов забыли. Что дальше, Хави?

12 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Осасуны» оценён экспертами 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Осасуна» — «Барселона» 12 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Осасуна» — «Барселона» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона» (12.12.2021)

Позади треть декабря, клубный футбол в самом разгаре. На выходных среди прочих порадует чемпионат Испании. В 17-м туре Примеры 12 декабря состоятся четыре встречи. В одной из них «Осасуна» примет «Барселону». Стартовый свисток на стадионе «Эль-Садар» прозвучит в 18:15 мск.

«Осасуна» третий сезон кряду является крепким середняком Ла Лиги. В данный момент располагается на привычной 10-й строчке, в активе имеет 21 балл. Одерживает победы над середняками и явными аутсайдерами, а вот игры с фаворитами заканчиваются в основном неудачами. Впрочем, для нахождения в серединке этого хватает, а рассчитывать на большее слишком наивно.



Не выигрывает клуб из Памплоны уже семь туров кряду в чемпионате Испании. Добыл четыре ничьих с «Гранадой» (1:1), «Реалом» (0:0), «Эльче» (1:1) и «Леванте» (0:0). В остальных случаях — поражения от «Севильи» (0:2), «Реала Сосьедад» (0:2) и «Атлетико» (0:1). Как видно, результативность хромает, хотя разгромов и провалов не было. Забито 15 мячей, пропущено — 19.



Ни о какой борьбе за зону еврокубков подопечные Хагобы Аррасате, разумеется, не думают. Хотя бы от зоны вылета оторвались порядочно, на девять очков. Более чем добротно. Хотя, конечно, в последние недели могли рассчитывать на большее со скромными оппонентами.

В последних двух турах не удалось обыграть даже «Эльче» и «Леванте», которые располагаются на дне турнирной таблицы чемпионата Испании. А потому противостояние с раздосадованной «Барселоной» наверняка обернётся очередной потерей очков. Гостям надо хоть как-то спасать тяжелейший сезон.



Ожидаемо потерпев поражение от «Баварии» (0:3), каталонцы отправились покорять плей-офф Лиги Европы. Настроение, разумеется, ни к чёрту. Даже опасных моментов у ворот немцев толком создать не удалось. Высокий прессинг не дал ровным счётом ничего, а значит, работы впереди ещё очень много. Слухи о значительных кадровых изменениях звучат всё громче.

Зато в чемпионате Испании наблюдается прогресс. Под руководством Хави сине-гранатовые одержали победы над «Эспаньолом» (1:0) и «Вильярреалом» (3:1). Не удалось выиграть только у «Бетиса» (0:1). Превзошли соперника по моментам и владению мячом. Конкретики у чужой штрафной и реализации не хватило.



План по омоложению состава понятен, особенно на фоне финансовых сложностей. Тем не менее до зоны еврокубков «Барселоне» ещё прилично. С первыми же серьёзными соперниками возникли проблемы. Прежде всего — довольно слабая реализация. Ну и недостаточная надёжность в обороне, естественно. Ошибки случаются регулярно.



Для решения этих задач Хавьер Эрнандес наверняка запросит у руководства средства на приобретение новых игроков. Однако усиления придётся ждать как минимум до зимнего трансферного окна. Пока же необходимо хотя бы не допускать осечек с соперниками калибра «Осасуны». Заодно можно отточить структуру игры.

Вообще, с представителями нижней и средней части таблицы у каталонцев пока проблем не было при Хави. Трудно становится с претендентами на еврокубки и соперниками серьёзнее. «Осасуна» к этому списку не относится. А учитывая её семиматчевую серию без побед в Ла Лиге и нынешнюю форму, думаем, можно даже взять П2 за коэффициент 2.05.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Осасуна» — «Барселона» 12 декабря 2021 года

«Барселона» не прогадала с назначением Хави, но ему нужно время. Уже были одержаны две победы над довольно крепкими «Эспаньолом» и «Вильярреалом», о Лиге чемпионов забыли — пора двигаться дальше. «Осасуна» чаще теряет очки, нежели набирает. Последние результаты оставляют желать лучшего. Думается, Хави быстро забудет разгром от «Баварии».



Ставка: победа «Барселоны» за коэффициент 2.05.