«Металлург» — «Авангард». Лидер КХЛ исправится за 1:5 от СКА

12 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.03, а успех «Авангарда» оценён экспертами в 3.08.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 12 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.79.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (12.12.2021)

На 12 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу 11 встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда», которое пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание запланировано на 15:00 мск.

Это последний игровой день перед Кубком Первого канала, который стартует 15 декабря. Сборная России у себя дома сыграет с командами Швеции, Финляндии, Чехии и даже Канады. Как раз матч-открытие будет с канадцами. Но сперва завершатся клубные дела. Текущий лидер встречается с обладателем Кубка Гагарина.



Соперники сейчас проводят последние матчи в КХЛ примерно одинаково. «Лисы» сбавили обороты. Накануне дома проиграли разгромно СКА (1:5), а до этого получали от «Спартака» (2:3) и ЦСКА (4:6). Хотя до начала ноября шли фантастически. Сейчас по-прежнему лидируют на Востоке. В спину дышит «Трактор», набрал столько же очков, но провёл на три игры больше.



Установки Ильи Воробьёва не всегда работают. Даже от «Куньлуня» (6:4) магнитогорцы получили четыре шайбы. Игра прошла нервно до третьего периода, счёт был 2:2. После второго перерыва заиграли по-другому. Да и пять шайб от петербуржцев никак не красят оборону команды.

«Авангард» сейчас идёт на пятой строчке в конференции. Правда, отставание от предстоящего соперника внушительное, составляет 13 пунктов. Много. Особенно при таких результатах. Накануне омский клуб разобрался с «Северсталью» (3:2), а до этого дома победил рижское «Динамо» (4:1) и «Нефтехимик» (6:1).



Однако и поражения между этим тоже были: от «Локомотива» (2:3) и «Ак-Барса» (1:3). «Металлург» сбавил обороты, но говорить о кризисе мы бы не стали. У команды длинная лавка, большое количество мастеров. У Боба Хартли тоже в достатке, и всё же «Авангард» пока не тянет на фаворита в борьбе за Кубок Гагарина.



При этом «ястребы» в нынешнем сезоне плохо проводят выездные игры. Располагаются всего лишь на 15-м месте в сводной таблице КХЛ по набранным очкам на чужом льду. «Лисы» гораздо лучше играют дома, нежели в гостях, а предстоящий матч станет для них третьим дома. Со свежестью проблем особых быть не должно.

В отличие от «Авангарда», для которого это третий выезд кряду. Плюс Илье Воробьёву нужно отдуваться перед болельщиками за 1:5 от СКА. Мы бы попробовали сделать комбинированную ставку «1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 2.30. На наш взгляд, без очков хозяева остаться теперь просто не могут, но ждём результативный матч.



Оба соперника сейчас сменяют победы поражениями, выглядят нестабильно. Только у хозяев ещё голкипер Василий Кошечкин с травмой, а сменщик выглядит не так надёжно на фоне россиянина. К тому же не сыграет защитник Михаил Пашнин. Гости на свои одну-две шайбы тоже могут рассчитывать.

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 12 декабря 2021 года

«Металлург» дома играет хорошо, хотя сейчас сбавил обороты. Перерыв на Евротур должен помочь. И всё же пора брать себя в руки и исправляться за 1:5 от СКА. Есть все шансы как минимум не остаться без очков. «Авангард» проводит третий выезд подряд, а с выездами у него проблемы.



Ставка: «Металлург» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.