«ПСЖ» — «Монако». Прогноз «Фонбет»: Месси и Головин украсят чемпионат Франции

12 декабря состоится матч 18-го тура французской Лиги «ПСЖ» — «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Сделать ставку на центральный матч тура в чемпионате Франции можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «ПСЖ»

Команда Почеттино уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая на 11 очков ближайшего преследователя — «Ренн». В пяти последних турах обыграла «Бордо» (3:2), «Нант» (3:1), «Сент-Этьен» (3:1) и сыграла вничью с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1). При этом парижане вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Манчестер Сити» (1:2) и разгромив «Брюгге» (4:1).



В последней игре форвард красно-синих Килиан Мбаппе оформил дубль, а всего на его счету 11 мячей и пять передач в 20 играх этого сезона. Защитники Нуну Мендеш и Серхио Рамос, хавбек Юлиан Дракслер и нападающий Неймар травмированы и пропустят игру с «Монако». Впрочем, из серьёзных потерь тут разве что Неймар.

В какой форме «Монако»

В Лиге Европы «Монако» вышел в 1/8 финала, заняв первое место в группе благодаря ничьим с ПСВ (0:0) и «Штурмом» (1:1), а также победе над «Реалом Сосьедад» (2:1). Беспроигрышная серия монегасков составляет восемь игр во всех турнирах. В Лиге 1 взяли очки в матчах с «Реймсом» (0:0), «Лиллем» (2:2), «Страсбургом» (1:1), «Анже» (3:1), «Метцем» (4:0). Теперь идут на седьмом месте с 26 очками.



Нападающий Кевин Фолланд забил три гола и сделал две результативные передачи в пяти последних матчах во всех турнирах, в которых Александр Головин также оформил два ассиста. В лазарете находятся защитник Бенуа Бадьяшиль, хавбек Сеск Фабрегас, форвард Крепин Дьятта и основной вратарь Александр Нюбель. Ворота в матче с «ПСЖ» будет защищать 22-летний резервист Радослав Маецки.

«ПСЖ» — «Монако»: статистика личных встреч

Парижане одолели «Монако» в финале последнего Кубка Франции (2:0). Зато в прошлом сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» проиграл в обеих очных встречах (0:2, 2:3), но взял очки в каждом из двух матчей сезона-2019/2020 (3:3, 4:1). В последнее время монегаски регулярно дают парижскому гранду бой.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «ПСЖ» — «Монако» 12 декабря 2021 года

Ставка: тотал больше 3.5 за 2.20. (Сделать ставку).

Несмотря на две невзрачные ничьи в последних турах, «ПСЖ» остаётся самой результативной командой Лиги 1 (36 мячей в 17 турах). Парижане прекрасно атакуют даже без Неймара, и резервный вратарь неспособен будет сдержать их звёздный состав. Лионель Месси с Анхелем Ди Марией в порядке.



«Монако» забил 10 мячей в четырёх прошлых турах и тоже постарается доставить проблем хозяевам. Призёры прошлого чемпионата Франции наверняка подарят французским фанатам и зрителям результативный футбол и забьют, на наш взгляд, больше трёх голов на двоих. Так было в семи из девяти последних очных встреч.