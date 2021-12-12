«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл». Артемий Панарин завалит работой защиту гостей

13 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл Предаторз». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.09, успех «Предаторз» идёт за 2.91.

Где смотреть матч «Рейнджерс» — «Нэшвилл»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл Предаторз» 13 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл Предаторз» 13 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.87, тотал меньше 5.5 гола — за 1.97. Гол в первые 10 минут идёт за 1.70, вероятность серии буллитов оценена в 8.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (13.12.2021)

Первый месяц зимы близится к экватору. На 13 декабря в Национальной хоккейной лиге запланированы пять встреч, посмотреть есть на что. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить матчу «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл Предаторз», который пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден». Первое вбрасывание состоится в 03:00 мск.

«Рейнджерс» идут пятыми на Востоке, набрав 39 баллов за 26 игр. Отставание от группы лидеров составляет всего одно очко. При этом предстоящий соперник сейчас также располагается на пятой строчке, но в Западной конференции. У него 33 балла за 27 встреч. При этом статистика последних игр у команд идентичная.

«Нью-Йорк» выиграл четыре раза в пяти предыдущих встречах. Не получилось только с мощным «Колорадо», пропустил семь шайб (3:7). В воротах стоял Адам Гуска — новичка бросили под «лавину», тот ожидаемо не сдюжил. До этого последний рубеж занимал Александр Георгиев. Игорь Шестёркин в матче с «Сан-Хосе» получил травму, не смог даже самостоятельно покинуть лёд.

Гуска молод и пока не готов к НХЛ. Георгиев вроде бы имеет не самую удачную статистику отражённых бросков, однако после вынужденного превращения в первого номера стал действовать гораздо увереннее. Да и нападение в порядке. Артемий Панарин набрал уже 32 балла. С «Баффало» отметился результативной передачей. Алекси Лафренье, молодое дарование «Рейнджерс», пока заработал восемь очков. Мика Зибанеджад имеет 21 балл.

«Нэшвилл» сейчас идёт на серии из четырёх побед. Очень достойно. А Яков Тренин стал для общественности настоящим героем. Забил гол в ворота «Айлендерс» (4:3) и не испугался выйти на драку с самим Здено Харой. Словак хотел реванша и добился его. Россиянину, к слову, наложили семь швов. Неудивительно, что Андрей Назаров одобрил действия Тренина.

При этом форвард накануне тоже отличился, забросил победную шайбу в ворота «Нью-Джерси» (3:2) на выезде. Теперь к себе в гости ждёт «Нью-Йорк Рейнджерс». На этот раз придётся нелегко. Статистика очных встреч не радует. «Нэшвилл» на выезде выиграл два последних матча из пяти, да и по сезону лучше идут хозяева.

Плюс «Рейнджерс», помимо хороших последних результатов, в принципе демонстрируют классную игру на своём льду. У них восемь побед в 11 домашних матчах в нынешнем сезоне. В то время как «Предаторз» не так хороши на выезде. Правда, Яков Тренин придал правильных эмоций команде и болельщикам, так что гости наверняка будут заряжены.

Сам россиянин тоже прибавил, имеет в активе восемь баллов за 27 игр. Для исполнителя нижних звеньев показатель хороший, свою работу Тренин выполняет прекрасно. Плюс Роман Йози показывает отличные цифры — у него за 27 игр 27 очков. При таких раскладах есть все шансы увидеть результативный хоккей. Однако мы бы всё же отдали небольшое предпочтение хозяевам.

«Рейнджерс» потеряли основного голкипера, но в целом пока справляются. К слову, потерпели всего одно поражение за восемь прошлых игр. Артемий Панарин штампует очки, выручает Александр Георгиев. Так что мы бы попробовали взять комбинированный вариант: «Рейнджерс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл»: прогноз и ставка на матч НХЛ 13 декабря 2021 года

Статистика последних матчей у хозяев и гостей хорошая, однако «Нью-Йорк» дома смотрится увереннее. Потерю Шестёркина пока удаётся компенсировать в атаке: феерят Панарин с Зибанеджадом. «Нэшвилл» тоже отлично, Яков Тренин в прошлых матчах порадовал, но на выезде не всегда всё получается. Думается, без очков «Рейнджерс» не останутся, при этом ждём голов.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + тотал больше 3.5 шайбы за 1.69.

Где покажут матч «Рейнджерс» — «Нэшвилл»?