«Вегас» — «Миннесота». Кирилл Капризов возьмёт паузу

13 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Вегаса» в основное время можно с коэффициентом 2.25, успех «Миннесоты» идёт за 2.67. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.40.

Где смотреть матч «Вегас» — «Миннесота»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» 13 декабря 2021 года

Букмекеры не считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Миннесота» 13 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.88, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.96. Гол в первые 10 минут идёт за 1.71, вероятность серии буллитов оценена в 8.50.

«Вегас» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (13.12.2021)

На 13 декабря в Национальной хоккейной лиге запланированы пять встреч. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить противостоянию «Вегаса» и «Миннесоты», которое пройдёт на льду «Ти-Мобайл Арены». Первое вбрасывание состоится в 5:00 мск.

«Вегас» в этом сезоне пока не впечатляет: идёт на 10-й строчке Западной конференции, набрав 30 баллов за 26 встреч. Отставание от зоны плей-офф, впрочем, минимально. Последние матчи прошли относительно неплохо. Серия побед над «Аризоной» (7:1), «Калгари» (3:2) и «Далласом» (5:4) прервалась на «Филадельфии» (3:4).

Хотя лидеры регулярно набирают очки. Евгений Дадонов отметился 12 результативными действиями, в игре с «Калгари» забросил победный гол. У Джонатана Маршессо 17 баллов по системе «гол+пас», Алекс Пьетранджело набрал 18. Вратарская линия тоже не самая плохая, несмотря на обмен Флёри в «Чикаго».

Первым номером стал Робин Ленер. Правда, за 20 встреч так и не смог отстоять на ноль, однако винить одного вратаря не стоит. Процент отражённых бросков составляет 90,62% — неплохой показатель. Тут, скорее, вопросы к обороне, которая сейчас не в самой лучшей форме. Посмотрим ещё, что будет с «Миннесотой».

Как раз-таки «Уайлд» идут уверенно. Только накануне прервали серию из восьми побед, получив от «Лос-Анджелеса» (1:2). Кирилл Капризов очень старался, но остался без набранных очков. Кстати, впервые за последние две недели. Зато в победных встречах играл отлично. Сейчас у него 32 балла.

Дмитрий Куликов тоже чувствует себя хорошо, заработал 12 очков. Особенно всем запомнился гол «Эдмонтону» (4:1) с передачи Капризова. Вышел один на один с воротами и ловко разобрался с вратарём. А ведь он вообще защитник! На данный момент Куликов видится железным участником ОИ-2022 в составе сборной России.

Вратарская линия у самой «Миннесоты» тоже показывает высокий уровень. Кэм Тальбо сидит без шат-аутов, зато имеет 92% отражённых бросков. Круто. Благодаря слаженной работе всех механизмов «дикари» всё ещё располагаются на первой позиции в Западной конференции, набрав 39 баллов за 27 игр. Отрыв от «Калгари» составляет три очка. Очень хороший результат. Команда буквально расцвела.

Однако в личных встречах небольшой перевес за хозяевами. На своём льду «Вегас» праздновал три победы в последних пяти случаях. При этом для «Уайлд» этот выезд станет четвёртым кряду, а соперник столько же играет дома. Это плохие новости для Капризова и его партнёров. Много сил уходит на перелёты, отдыхать некогда.

При этом на своём льду «Вегас» выступает здорово. Выиграл в восьми из 11 последних встреч дома. «Миннесота» на выезде играет чуть хуже — всего шесть побед на том же отрезке в гостях. Так что мы бы попробовали поставить на итоговую победу «Вегаса» за 1.79. А ещё можно взять тотал больше 5.5 шайбы.

Статистика последних результатов не против, да и с результативностью у команд проблем особых нет. «Минни» вообще первыми в нынешнем сезоне добрались до отметки в 100 шайб. К слову, 10 из них на счету Кирилла Капризова. Дико крутой результат от «Уайлд».

«Вегас» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 13 декабря 2021 года

«Миннесота» показывает отличные результаты. Капризов снова радует, но сейчас в гостях команда чувствует себя не так хорошо. «Вегас» же по сезону идёт хуже, зато на своём льду выглядит уверенно. На наш взгляд, тут сыграет фактор чужого льда. Для «Уайлд» этот выезд станет четвёртым кряду, а «Вегас» давно находится дома.

Ставка 1: итоговая победа «Вегаса» за 1.79.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.88.

Где покажут матч «Вегас» — «Миннесота»?