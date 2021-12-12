«Сочи» — «Спартак». Александр Селихов не спасёт Руя Виторию

13 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех москвичей оценён экспертами в 3.75. Ставки на ничью принимаются за 3.76.

Где смотреть матч «Сочи» — «Спартак»?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» 13 декабря 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Сочи» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (13.12.2021)

Пришло время зимнего перерыва. В Российской Премьер-Лиге успеют провести ещё один тур. 13 декабря состоится заключительное противостояние. Честь закрывать программу 18-го тура чемпионата России и увести остальные команды в отпуск выпала «Сочи» и «Спартаку». Стартовый свисток на стадионе «Фишт» в Сочи прозвучит в 19:00 мск.



Ситуация в таблице РПЛ стремительно меняется. Ещё недавно «Сочи» располагался на второй строчке и целился в зону Лиги чемпионов, а теперь уже идёт на пятой позиции с 28 набранными баллами и отставанием от лидирующего «Зенита» в девять пунктов. Конкурентов в борьбе за еврокубки много, расслабляться нельзя.



В трёх последних турах чемпионата России команда из Сочи не сумела ни разу победить. Потерпела поражения от «Рубина» (1:2) и «Краснодара» (1:2), а также сыграла вничью с «Уралом» (1:1). С результативностью привычно проблем нет, забивают сочинцы стабильно. Однако оборона подводит. Не последнюю роль сыграла потеря Сослана Джанаева.



В каких-то случаях удавалось компенсировать за счёт неплохой результативности. Подопечные Владимира Федотова занесли себе в актив 27 забитых мячей, но пропустили 21 за 17 матчей в РПЛ. Играют в открытый мобильный футбол, потому за ним приятно наблюдать. Однако ввиду этого победы нередко уходят буквально из рук.



Теперь есть неплохие шансы прервать неудачную серию. Главным арбитром на предстоящее противостояние назначен Сергей Иванов, а он для южан довольно удачливый. В пяти матчах в РПЛ под его присмотром одержали три победы, в том числе над «Спартаком» (1:0) в позапрошлом сезоне. Также потерпели лишь одно поражение и один раз сыграли вничью.



Впрочем, «Спартак» наверняка упрётся. Совсем недавно удалось одержать победу над польской «Легией» (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, благодаря чему клуб сразу вышел в 1/8 финала турнира. Героем матча стал голкипер Александр Селихов, отразивший пенальти уже в компенсированное время. Настроение хорошее.



Александр Максименко присел на лавку, сейчас Селихов выглядит гораздо надёжнее, особенно на евроарене. И всё же пропускают москвичи очень часто. За 17 туров чемпионата России получили мяч в свою сетку 23 раза. Отчасти поэтому располагаются лишь на девятой строчке с 23 очками. Именно в защитном компоненте надо добавлять.



В последних трёх противостояниях чемпионата России подопечные Руя Витории пропускали. Одержали всего одну победу над «Ахматом» (2:1), а вот два других матча закончились поражением от «Краснодара» (1:2) и ничейным исходом с «Уфой» (1:1). В обороне всё не так хорошо. Где-то вмешивались травмы, где-то неудачно играл голкипер.

Благо хоть в нападении у красно-белых полный порядок как на евроарене, так и в РПЛ. Забили 11 и 20 мячей соответственно в каждом турнире, при этом отличались практически в каждом матче. Однако, как видно, для победы этого не всегда хватает. Нередко после забитого гола в ворота соперника получают в свою сетку ещё больше.



Исходя из этого и сделаем ставку. Обе команды очень результативны, много забивают и играют в активный футбол. А вот в обороне смотрятся неуверенно, из-за чего нередко проигрывают. В последнее время соперники забивают и пропускают практически в каждом матче. Потому возьмём «обе забьют» за коэффициент 1.81.



Дело ещё в том, что Руя Виторию на посту главного тренера всё же заменит Паоло Ваноли. По сообщениям СМИ, итальянца представят через неделю, фактически для Витории это прощальный матч в «Спартаке». Едва ли португалец станет что-то менять, он уже и так сделал большое дело — подарил московским фанатам плей-офф Лиги Европы.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» 13 декабря 2021 года

Соперники хороши в нападении, много атакуют, часто забивают. Однако брать победу одной из сторон опасно, провалы в обороне дают о себе знать, пропускают тоже много. Может быть, «Сочи» на своём поле не проиграет, но, думается, голы будут в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.81.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Сочи» — «Спартак».

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