«Рома» — «Специя». Жозе Моуринью пора подумать о завершении карьеры

13 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Специя». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Специи» оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Специя» 13 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Рома» — «Специя» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Специя» (13.12.2021)

Клубный футбол в самом разгаре, недавно завершился групповой этап еврокубков. Возвращаемся на внутренние арены. Среди прочих порадует чемпионат Италии. В 17-м туре 13 декабря состоится всего одна встреча. «Рома» на стадионе «Олимпико» примет «Специю». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Жозе Моуринью так и не придумал ничего путного в Риме. На данный момент располагается на седьмой строчке в чемпионате Италии, отстав от лидирующего «Милана» на целых 14 очков. При таких раскладах борьба за чемпионство снова пройдёт мимо римлян. Справедливости ради состав не позволяет думать о скудетто.

Однако в последних трёх турах «Рома» одержала лишь одну победу над скромным «Торино» (1:0). В двух других матчах проиграла «Болонье» (0:1) и «Интеру» (0:3). Можно сказать, что миланцы сами находятся в прекрасной форме, а вот подопечные Синиши Михайловича привычно держатся в середине таблицы. Таких соперников нужно обыгрывать.

На счету римлян 24 забитых и 19 пропущенных мячей. Неплохая результативность, страдает оборона. Нередко даже с аутсайдерами и середняками получают в свою сетку по несколько голов. Для улучшения ситуации собираются подписать защитника «Норвича» Максимилиана Ааронса, однако до зимнего трансферного окна придётся выкручиваться тем, что есть.

Наиболее наглядный пример провалов в защите можно встретить в Лиге конференций. Там «Рома» умудрилась даже боевым составом крупно уступить скромному «Будё-Глимт» (1:6). В родных стенах пропустила от норвежцев ещё два раза — 2:2. Осечки слишком частые. Отсюда такие скромные показатели.

«Специя» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Серии А. Трудно сказать, что результаты хороши. Хотя время от времени оказывает сопротивление даже крепким клубам. На днях, например, сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2), а незадолго до этого дала бой «Аталанте» (5:2).

Как видно, проблемы те же. Крайне слабая оборона. За 16 туров подопечные Тьяго Мотты пропустили 36 мячей. Больше только у «Салернитаны», замыкающей таблицу. Зато нужно отдать должное нападению: забили 17 мячей. Причём достаётся не только аутсайдерам или середнякам.

Футболисты «Специи» активно атакуют, стараются максимально реализовать выпадающие шансы. В последних трёх турах, помимо ничьей с «Сассуоло», потерпели два поражения: тоже от «Интера» (0:2) и «Болоньи» (0:1). Тем не менее смотрелись не так плохо, нанесли по воротам соперников семь и 13 ударов соответственно.

Причём добрая половина из них пришлась в створ. Разумеется, чтобы побеждать, мало хорошо атаковать. Необходимо обороняться должным образом. Пока с этим туго, приходится обходиться тем, что имеется. В грядущем матче шансов на победу тоже маловато. Хотя забить римлянам вполне могут.



«Рома» лучше выступает на дистанции, имеет преимущество в классе. Свои очки забрать должна. Однако в полной мере её оборона не справляется. «Специя» справедливо входит в число аутсайдеров, но забить гол даже в Риме, на наш взгляд, сумеет. Возьмём «обе забьют» за коэффициент 1.78.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Специя» 13 декабря 2021 года

«Специя» прилично провела встречу с «Сассуоло». Хромающим в защите оппонентам регулярно забивает, для аутсайдера атака вообще добротная. «Рома» выше классом и будет играть дома, однако оборона у Жозе Моуринью сейчас не блещет. Хотя очки забрать римляне должны.



Ставка: обе забьют за 1.78.