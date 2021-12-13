«Сочи» — «Спартак» в РПЛ и Жозе Моуринью в Серии А: что смотреть 13 декабря

Последний месяц 2021 года вступил в свои законные права, на дворе зима. Поклонники зимних видов спорта ликуют, ведь стартовал биатлон, а в КХЛ и НХЛ рубятся уже вовсю. Впрочем, пока с лихвой хватает и футбола. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 13 декабря.

На что ставить в футболе 13 декабря

Понедельник привычно используют, чтобы провести матчи, которым не нашлось места в программе уик-энда. Российская Премьер-Лига уходит на перерыв, до конца февраля о ней можно будет забыть. Завершать 18-й тур выпала честь «Сочи» и «Спартаку». Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Спартак» — единственный российский клуб, который порадовал в нынешнем сезоне еврокубков. «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы, однако футбол местами оставлял желать лучшего. У красно-белых же было весело практически во всех турах. В итоге дважды обыграли «Наполи», а в заключительном туре — «Легию». Удалось даже занять первое место в группе!



Тем удивительнее читать новости о скором назначении на пост главного тренера столичного клуба Паоло Ваноли. Руй Витория подарил московским фанатам евровесну, а на внутренней арене мог ещё как минимум побороться за место в топ-4 и Кубок России. Однако, судя по сообщениями СМИ, португалец покинет текущее место работы.



Вполне вероятно, что в битве с «Сочи» тренерский штаб не сделает никаких изменений. Тем лучше для сочинцев, которые в последних турах РПЛ забуксовали и снизились в таблице. «Спартак» регулярно забивает и интересно смотрится в атаке, но очень часто пропускает. Подопечным Владимира Федотова, которые хороши в нападении, это на руку.



Также стоит обратить внимание на матч 17-го тура чемпионата Италии. «Рома» примет скромную «Специю» на стадионе «Олимпико». При Жозе Моуринью римляне демонстрируют неплохую реализацию, забили 24 мяча. Однако сейчас идут лишь на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет уже 11 пунктов.

Со «Специей» особенных проблем быть не должно. Команда задержалась в Серии А, но на подвиги пока не готова. Балансирует на грани зоны вылета. Конечно, и без неё хватает претендентов на вылет, и всё же пропускает чуть ли не больше остальных в первенстве. С такой обороной на многое рассчитывать будет трудно в битве с римлянами.

На что ставить в хоккее 13 декабря

Континентальная хоккейная лига ушла на запланированный перерыв, ведь совсем скоро стартуют игры Кубка Первого канала. Это второй этап Евротура. В гости в Москву, кроме Швеции, Финляндии и Чехии, пожалует ещё сборная Канады. Именно битвой с канадцами сборная России откроет программу. Матч-открытие состоится 15 декабря.



А пока страстные поклонники хоккея смогут обратить внимание на матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Калгари Флэймз». Играют во вторник, но ночью. Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск. «Флэймз» идут на второй строчке в Западной конференции, а вот «Блэкхоукс» — среди аутсайдеров конференции.

На что ещё ставить 13 декабря

Также продолжается чемпионат мира по гандболу среди женщин. Сборная России гарантировала себе путёвку в четвертьфинал турнира за один тур до окончания группового этапа. Сейчас наша команда идёт на втором месте в таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя сразу на три очка.



Впрочем, есть возможность побороться со сборной Франции за первую строчку. Матч пройдёт сегодня в Испании. Начало — в 22:30 мск. Француженки одержали четыре победы в четырёх турах и меньше остальных пропускают в группе. Россиянки сыграли один раз вничью со Словенией, зато забросили больше других.