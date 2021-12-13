«Брентфорд» — «МЮ». Ральф Рангник и Криштиану Роналду ворвутся в топ-4 АПЛ

14 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех «Брентфорда» оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.88.

Где смотреть матч «Брентфорд» — «МЮ»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «МЮ» 14 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча 17-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» (14.12.2021)

Миновал групповой этап еврокубков, можно сконцентрировать внимание на внутренней арене. В английской Премьер-лиге добрались до 17-го тура, 14 декабря состоятся сразу три встречи. В самой ранней на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» сразятся «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Начало запланировано на 22:30 мск.

«Брентфорд» неплохо вписался в АПЛ. Располагается на 10-й строчке с 20 баллами. Разумеется, пока в верхние слои таблицы ему рановато. Тем не менее для новичка первенства выглядит очень даже бодро. Возможно, с таким темпом в следующем сезоне даже удастся побороться за зону еврокубков.



И это совсем не шутка. За 16 туров чемпионата Англии «пчёлы» сумели доставить серьёзные неудобства многим грандам. Одним из них, например, стал набравший невероятную форму «Ливерпуль» (3:3). Невероятно жаркие 90 минут! Правда, всего на счету пять побед, пять ничьих и шесть поражений. Неудач многовато.



В последних четырёх турах АПЛ наглядно проявилась нестабильность подопечных Томаса Франка. Одолели «Эвертон» (1:0), уступили ныне ушедшему на карантин «Тоттенхэму» (0:2), разошлись миром с «Лидсом» (2:2) и выиграли у «Уотфорда» (2:1). Зато лишь в ворота команды Антонио Конте не удалось забить. Хотя это, скорее, заслуга «шпор».

«Брентфорд» вполне можно отнести к результативным клубам, в чемпионате Англии на счету 21 мяч. Атаки и контроль мяча даже против претендентов на зону Лиги чемпионов — привычное дело. Это, конечно, подкупает. Впрочем, в обороне хорошо бы добавить, пропущено уже 22 мяча.



«Манчестер Юнайтед» внезапно подвергся вспышке коронавируса и рискует отправиться вслед за «Тоттенхэмом» на карантин. Всё настолько плохо, что грядущий матч находится под угрозой переноса. Хотя мы помним, что Ральф Рангник может легко перетасовать состав, как это было недавно с «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов.

Есть и хорошие новости. Как минимум те игроки, которые выходили на поле с «Норвичем» (1:0), пока имеют отрицательные тесты. На фоне замыкающего турнирную таблицу АПЛ клуба выступили, конечно, не лучшим образом. По большей части благодаря стараниям Давида де Хеа удалось увезти три очка. В остальном смотрелись ничуть не лучше аутсайдера. Однако свой гол Криштиану Роналду добыл, а значит, всё в порядке.



Из-за частых огрехов защитников у испанского голкипера настолько много работы, что иногда справляться с ней не получается. Преимущественно опасность приходит из зоны Гарри Магуайра, за что тот время от времени подвергается критике. Но пока Ральф Рангник доверяет капитану.



Немецкий специалист, устроивший перестройку, очень трепетно относится к выбору схемы. Постепенно наигрывает 4-2-2-2. Таким образом, старается уменьшить количество пропущенных, которых насчитывается уже 24 штуки в 16 матчах. На данный момент тактика принесла две победы в чемпионате Англии. Справедливости ради они выдались натужными. Да и уровень оппозиции скромный — «Кристал Пэлас» (1:0) и как раз «Норвич» (1:0).

Добавляет уверенности результативность «красных дьяволов». В атаке есть неувядающий Криштиану Роналду, а у того в подспорье очень много высококлассных партнёров. В том числе Бруну Фернандеш, который великолепно провёл прошлый сезон. За 16 туров в АПЛ забили 26 мячей, что весьма неплохо.



Как видно, стороны хороши в нападении, забивают стабильно и довольно много. А вот к обороне вопросы имеются, и немало. На двоих пропустили более 40 мячей за 16 туров чемпионата Англии. Матч обещает быть результативным, мы бы даже взяли «обе забьют» за 1.77. Давид де Хеа порой творит чудеса, но «Брентфорд» нельзя недооценивать.

Прогноз и ставки на матч АПЛ c 14 декабря 2021 года

Ральф Рангник взялся за оборону. Пока успехи не очень, даже со скромными оппонентами возникают трудности. От того же «Норвича» чуть не пропустили. Проблемы в защите имеются давно, благо хотя бы забивать удаётся исправно. «Брентфорд» атаковать тоже умеет, но к обороне также вопросы. Поэтому ждём голов с обеих сторон. У манкунианцев могут возникнуть проблемы ещё и с составом.

Ставка: обе забьют за 1.77.

Где покажут матч «Брентфорд» — «МЮ»?