«Манчестер Сити» — «Лидс». Гвардиола повторит удивительный рекорд «Ливерпуля»

14 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех «Лидса» оценён экспертами в 19.50. Ставки на ничью принимаются за 9.10.

Где смотреть матч «Манчестер Сити» — «Лидс»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ман Сити» — «Лидс» 14 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ман Сити» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз матча 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лидс» (14.12.2021)

Групповой этап еврокубков позади, возвращаемся на внутреннюю арену. В английской Премьер-лиге добрались до 17-го тура, 14 декабря состоятся сразу три встречи. В самой поздней на стадионе «Этихад» сразятся «Манчестер Сити» и «Лидс Юнайтед». Начало запланировано на 23:00 мск. Арбитр — Пол Тирни.

«Манчестер Сити» не хватает всего одной победы для того, чтобы повторить установленный «Ливерпулем» в далёком 1982 году рекорд. На счету «горожан» 32 победы за 2021 год, ливерпульцы за 365 дней добыли 33. Зато у «горожан» есть ещё несколько туров, чтобы поднять планку на новую высоту. Шансы кажутся высокими.



Манкунианцы побеждают в шести турах кряду в АПЛ. На данный момент возглавляют таблицу с 38 баллами и намерены защитить звание чемпиона. Дела хороши и в Лиге чемпионов: вышли в плей-офф с первого места, оставив позади «ПСЖ» и Лионеля Месси. В заключительном туре уступили «Лейпцигу» (1:2), хотя та игра уже ничего не решала.



Необходимо думать только о будущем, а оно весьма перспективно. Ведь у подопечных Хосепа Гвардиолы самый низкий показатель пропущенных мячей в чемпионате Англии. Ещё недавно этим кичился «Челси», однако затем начал регулярно пропускать и спустился с первой на третью строчку. И это ещё не всё.

В нападении у «горожан» даже при отсутствии ярко выраженного центрфорварда полный порядок. За 16 туров АПЛ наколотили 33 мяча. Больше всех у «Ливерпуля» — 45 раз. Однако тоже весьма внушительное число, больше двух штук в среднем за 90 минут. Сомневаться в успехе такой команды приходится редко.



«Лидс Юнайтед» на днях ярко сыграл с «Челси» (2:3). Хотя удивляться высокой результативности мы бы не стали. Лондонцы были сильно ослаблены травмами ключевых игроков — Канте и Ковачича. Ведь вся игра у них идёт как раз через среднюю зону. А ранее с трудом удалось вырвать ничью у «Брентфорда» (2:2) на последних минутах.

Судить о форме подопечных Марсело Бьельсы нелегко. Располагаются на 15-й строчке в чемпионате Англии с 16 баллами и рискуют угодить в зону вылета. Добавляет неприятных новостей загруженный график. Предстоит сыграть ещё целых пять раз за остаток декабря, в том числе с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».



За 16 туров чемпионата Англии «павлины» одержали всего лишь три победы, все — с минимальным превосходством. Над замыкающим таблицу «Норвичем» (2:1), идущим на 17-й позиции «Уотфордом» (1:0) и нестабильным «Кристал Пэлас» (1:0). Также семь раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Многовато.



Подливает масла в огонь хромающая линия обороны. За 16 туров пропустили 25 раз. В прошлом сезоне хотя бы удавалось компенсировать это хорошей результативностью, но сейчас голы даются тяжелее. А впереди действующий чемпион. Что ему можно противопоставить? Да, пожалуй, ничего.

«Манчестер Сити» набрал отличную форму, лидирует во всех турнирах и готов, как кажется, к любой битве. «Лидсу» остаётся только сесть глубоко в оборону и надеяться на контратаки. Хотя понятно, что это несвойственно для Бьельсы. И всё же ждать слишком много голов мы бы не стали. «Горожане» пропускают мало, так что три-четыре мяча видятся потолком.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лидс» 14 декабря 2021 года

Подопечные Хосепа Гвардиолы идут на серии из шести побед в АПЛ. Забивают прилично. А ещё могут похвастаться лучшей обороной. «Лидс» одолеют наверняка, потому как тот хромает в обороне и сам забивает с трудом. На наш взгляд, в качестве ставки можно выбрать победу хозяев через низ по голам.

Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.71.

Где покажут матч «Ман Сити» — «Лидс»?

Почему «Лидс» сумеет удивить «Манчестер Сити»?