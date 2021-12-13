«Штутгарт» — «Бавария». Имя соперника не имеет значения. Роберт Левандовски слишком хорош!

14 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» — «Бавария». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Штутгарта» оценён экспертами в 10.75. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Бавария» 14 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Штутгарт» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз матча 16-го тура Бундеслиги «Штутгарт» — «Бавария» (14.12.2021)

Накануне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Впрочем, до первых матчей ещё далеко, пока можно сконцентрироваться на внутренних первенствах. 16-й тур чемпионата Германии стартует 14 декабря, откроют программу «Штутгарт» и «Бавария». Действующий чемпион Германии посетит «Мерседес-Бенц-Арену». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Команда из Мюнхена не первый год безоговорочно доминирует в чемпионате Германии. В нынешнем сезоне за 15 туров лишь дважды потерпела поражения и один раз сыграла вничью. Всё остальное — победы. При этом по-прежнему футболисты демонстрируют великолепный атакующий футбол и высокую результативность.



В последних трёх турах у мюнхенцев три победы, пусть и с минимальным перевесом. Над «Арминией» (1:0), «Боруссией» из Дортмунда (3:2) и «Майнцем» (2:1). Хотя здесь дело, скорее, в том, что подопечные Юлиана Нагельсмана были сконцентрированы на игре с «Барселоной» в Лиге чемпионов и, можно сказать, выступали в эконом-режиме.



А выступление на евроарене без преувеличений потрясающее. Во всех шести играх победили. При этом отгрузили 22 мяча, пропустив только три. Теперь сыграют в 1/8 финала, хотя до этого ещё далеко. Самое время сосредоточиться на немецкой Бундеслиге, где баварцы за 15 туров наколотили 47 голов!

Отдельного внимания заслуживает персона Роберта Левандовского, который отличился за это время 16 раз в Германии и девять раз в Лиге чемпионов. Поляк продолжает поражать результативностью. Удивительно, почему он остался без «Золотого мяча» в этом году. Может, хоть в 2022 удастся обойти Лионеля Месси?



«Штутгарт» такими активами похвастаться не может. Состав куда менее именитый, а расположение духа далеко не лучшее. Клуб остался в Бундеслиге, а сейчас находится на 15-й строчке в таблице с 15 баллами. От опасной 16-й позиции отрыв минимален. Будет хорошо, если по итогу удастся избежать вылета в менее сильный дивизион.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии подопечные Пеллегрино Матараццо одержали только четыре победы, пять раз сыграли вничью и потерпели сразу шесть поражений. Главная проблема пока что — недостаточная надёжность в обороне. Пропустили 25 мячей и наверняка получат ещё.



В преддверии матча с «Баварией» эта цифра звучит как приговор, уж больно красная машина хороша в нападении. Благо хотя бы в атакующем компоненте «швабы» не сбавили, всё ещё могут больно укусить разок-другой. На счету 22 забитых мяча за 15 туров, а мюнхенцы нередко пропускают. Так что нас наверняка ждёт результативная битва.



К тому же последние три игры в чемпионате Германии «Штутгарт» провёл прилично. Дважды выиграл — у «Майнца» (2:1) и «Вольфсбурга» (2:0), а также скатал результативную ничью с «Гертой» (2:2). Страшно подумать, какой будет счёт с «Баварией» при таких раскладах. Пожалуй, близкий к хоккейному.



Возьмём П2 + тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.09. «Бавария» наверняка одержит победу, она очень хороша в нынешнем сезоне. Забила почти 70 голов во всех соревнованиях. Однако ждём результативных действий и от хозяев. Альтернатива — П2 + обе забьют. Что-то вроде 3:1 или 4:1 здесь вполне может быть.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Бавария» 14 декабря 2021 года

Мюнхенцы отвлекались на Лигу чемпионов, теперь пора увеличивать отрыв от преследователей на внутренней арене. Учитывая нынешний уровень и набранную форму, можно с уверенностью ставить на их победу. «Штутгарт» остался в Бундеслиге и может кусать в ответ, но такие мюнхенцы ему явно не по зубам. Ждём много голов и победу гостей.



Ставка: победа «Баварии» + тотал больше 3.5 мяча за 2.09.