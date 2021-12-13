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«Штутгарт» — «Бавария», 14 декабря 2021 года, прогноз и ставка на матч Бундеслиги, прямая трансляция, смотреть онлайн

«Штутгарт» — «Бавария». Имя соперника не имеет значения. Роберт Левандовски слишком хорош!
Михаил Коробов
«Штутгарт» — «Бавария»: прогноз на матч Бундеслиги
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Поляк готов и к Лиге чемпионов, и к чемпионату Германии.

14 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» — «Бавария». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Штутгарта» оценён экспертами в 10.75. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Бавария» 14 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Штутгарт» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз матча 16-го тура Бундеслиги «Штутгарт» — «Бавария» (14.12.2021)

Германия - Бундеслига. 16-й тур
14 декабря 2021, вторник. 20:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Не начался
Бавария
Мюнхен

Накануне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Впрочем, до первых матчей ещё далеко, пока можно сконцентрироваться на внутренних первенствах. 16-й тур чемпионата Германии стартует 14 декабря, откроют программу «Штутгарт» и «Бавария». Действующий чемпион Германии посетит «Мерседес-Бенц-Арену». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

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Команда из Мюнхена не первый год безоговорочно доминирует в чемпионате Германии. В нынешнем сезоне за 15 туров лишь дважды потерпела поражения и один раз сыграла вничью. Всё остальное — победы. При этом по-прежнему футболисты демонстрируют великолепный атакующий футбол и высокую результативность.

В последних трёх турах у мюнхенцев три победы, пусть и с минимальным перевесом. Над «Арминией» (1:0), «Боруссией» из Дортмунда (3:2) и «Майнцем» (2:1). Хотя здесь дело, скорее, в том, что подопечные Юлиана Нагельсмана были сконцентрированы на игре с «Барселоной» в Лиге чемпионов и, можно сказать, выступали в эконом-режиме.

А выступление на евроарене без преувеличений потрясающее. Во всех шести играх победили. При этом отгрузили 22 мяча, пропустив только три. Теперь сыграют в 1/8 финала, хотя до этого ещё далеко. Самое время сосредоточиться на немецкой Бундеслиге, где баварцы за 15 туров наколотили 47 голов!

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Отдельного внимания заслуживает персона Роберта Левандовского, который отличился за это время 16 раз в Германии и девять раз в Лиге чемпионов. Поляк продолжает поражать результативностью. Удивительно, почему он остался без «Золотого мяча» в этом году. Может, хоть в 2022 удастся обойти Лионеля Месси?

«Штутгарт» такими активами похвастаться не может. Состав куда менее именитый, а расположение духа далеко не лучшее. Клуб остался в Бундеслиге, а сейчас находится на 15-й строчке в таблице с 15 баллами. От опасной 16-й позиции отрыв минимален. Будет хорошо, если по итогу удастся избежать вылета в менее сильный дивизион.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии подопечные Пеллегрино Матараццо одержали только четыре победы, пять раз сыграли вничью и потерпели сразу шесть поражений. Главная проблема пока что — недостаточная надёжность в обороне. Пропустили 25 мячей и наверняка получат ещё.

В преддверии матча с «Баварией» эта цифра звучит как приговор, уж больно красная машина хороша в нападении. Благо хотя бы в атакующем компоненте «швабы» не сбавили, всё ещё могут больно укусить разок-другой. На счету 22 забитых мяча за 15 туров, а мюнхенцы нередко пропускают. Так что нас наверняка ждёт результативная битва.

К тому же последние три игры в чемпионате Германии «Штутгарт» провёл прилично. Дважды выиграл — у «Майнца» (2:1) и «Вольфсбурга» (2:0), а также скатал результативную ничью с «Гертой» (2:2). Страшно подумать, какой будет счёт с «Баварией» при таких раскладах. Пожалуй, близкий к хоккейному.

Возьмём П2 + тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.09. «Бавария» наверняка одержит победу, она очень хороша в нынешнем сезоне. Забила почти 70 голов во всех соревнованиях. Однако ждём результативных действий и от хозяев. Альтернатива — П2 + обе забьют. Что-то вроде 3:1 или 4:1 здесь вполне может быть.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Бавария» 14 декабря 2021 года

Мюнхенцы отвлекались на Лигу чемпионов, теперь пора увеличивать отрыв от преследователей на внутренней арене. Учитывая нынешний уровень и набранную форму, можно с уверенностью ставить на их победу. «Штутгарт» остался в Бундеслиге и может кусать в ответ, но такие мюнхенцы ему явно не по зубам. Ждём много голов и победу гостей.

Ставка: победа «Баварии» + тотал больше 3.5 мяча за 2.09.

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