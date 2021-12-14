«Эдмонтон» — «Торонто». Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль выдохлись

15 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Торонто» в основное время можно с коэффициентом 2.22, успех «Эдмонтона» идёт за 2.65. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.40.

Где покажут матч «Эдмонтон» — «Торонто»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» 15 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Торонто» 15 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.19. Гол в первые 10 минут идёт за 1.63, вероятность серии буллитов оценена в 10.25.

«Эдмонтон» — «Торонто»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (15.12.2021)

Декабрь добрался до экватора. На 15 декабря в Национальной хоккейной лиге запланировано 14 встреч. Отдельное внимание мы бы уделили противостоянию «Эдмонтона» и «Торонто», которое пройдет на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Первое вбрасывание состоится в 5:00 мск.

«Эдмонтон» в последнее время знатно лихорадит. Ещё в середине ноября он шёл в лидерах Западной конференции, а сейчас довольствуется седьмым местом. В активе 32 очка в 26 играх. «Вегас» уступает лишь по дополнительным показателям. Плотность таблицы серьёзная, однако отставание от лидирующей «Миннесоты» составляет уже семь очков.

Недавно как раз с лидером конференции «Эдмонтон» потерял очки (1:4). Да и вообще — имеет серию из пяти поражений. Всё началось с выезда к «Сиэтлу» (3:4). Возвращение домой не задалось. Проиграли «Лос-Анджелесу» (1:5), «Бостону» (2:3) и «Каролине» (1:3). Единственная шайба хозяев на счету Ньюджента-Хопкинса.

Леон Драйзайтль оформил дубль с «Бостоном», хотя от поражения это не спасло. Немец по-прежнему лидирует в списке снайперов с 23 голами. Овечкин отстаёт на три шайбы. А в гонке бомбардиров вместе с Коннором Макдэвидом делит первую строчку, набрав 45 баллов. Вроде бы круто, но в последнее время эффективность лидеров просела. А партнёры редко напоминают о себе.

«Торонто» располагается на третьем месте в Восточной конференции, набрав 40 очков в 29 играх. Хороший результат, ведь «листья» уступают «Флориде» лишь по дополнительным параметрам. Последние пять встреч тоже прошли не слишком удачно, и всё же на фоне соперника однозначно лучше.

Сперва пришлось туго с «Миннесотой» (3:4 Б) и «Виннипегом» (3:6) на выезде. Дома удалось сломить сопротивление «Коламбуса» (5:4), но затем было получено пять от действующего чемпиона «Тампы» (3:5). В последнем же матче досталось «Чикаго» (5:4). Матчи получились результативными, жаль, не всегда положительным был исход. Но Остон Мэттьюс и Джон Таварес выглядят отлично.

А вот Илья Михеев до сих пор не выходил на лёд в этом сезоне из-за травмы. Если вернётся, найдётся ли ему место? Главный тренер пока не знает, кого он сможет заменить в составе, команда уже сложилась и идёт бодро. Сейчас в составе «Лифс» отсутствуют пять хоккеистов, включая Михеева и Трэвиса Дермотта, который под вопросом.

Неприятно, но на фоне сразу восьми травмированных у «Эдмонтона» не так страшно. Несмотря на наличие двух лучших форвардов НХЛ в составе, «Ойлерз» попали в чёрную полосу. Всё это, разумеется, на руку «Торонто». При этом «Лифс» в гостях смотрятся убедительно — всего четыре поражения в основное время за 12 игр.

Плюс в личных встречах перевес на стороне клуба из Торонто. Одержали четыре победы за пять прошлых битв в Эдмонтоне. Так что мы бы взяли комбинированную ставку «Х2 + тотал больше 4.5 шайбы» за 2.07. С мотивацией у гостей проблем нет, появилась возможность потеснить «Флориду» и «Вашингтон».

«Эдмонтон» — «Торонто»: прогноз и ставка на матч НХЛ 15 декабря 2021 года

«Торонто» на выезде выглядит убедительно, в отличие от соперника, который дома проиграл четыре раза кряду. К тому же травмированных игроков у «Ойлерз» достаточно, а это добавляет проблем. В личных встречах перевес также на стороне «Торонто». Так что, на наш взгляд, гости вполне могут уехать с очками из Эдмонтона.

Ставка: «Торонто» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.07.

Где смотреть матч «Эдмонтон» — «Торонто»?