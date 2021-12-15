«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Шейхи останутся на дне АПЛ. Юрген Клопп шутить не станет

16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 24.00. Ставки на ничью принимаются за 10.25.

Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 16 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ньюкасл» (16.12.2021)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать не думает. Некоторые матчи даже приходится переносить. В английской Премьер-лиге добрались до 17-го тура, 16 декабря состоятся сразу три встречи. В самой поздней на «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Ньюкасл Юнайтед». Начало запланировано на 23:00 мск.

«Ливерпуль» находится в потрясающей форме. Располагается на второй позиции чемпионата Англии с 37 очками в активе. От лидирующего «Манчестер Сити» отстаёт на четыре балла и имеет игру в запасе. На хвосте оппонент не из робкого десятка — «Челси». Так что расслабляться нельзя ни в коем случае.



Впрочем, судя по результативности, которую демонстрируют подопечные Юргена Клоппа, никто и не собирается сбавлять обороты. На счету уже 45 голов в 16 турах АПЛ и 17 — в Лиге чемпионов. Выходит почти по три мяча в среднем за 90 минут! Схожей статистикой разве что мюнхенская «Бавария» в немецкой Бундеслиге может похвастаться. А там конкуренция ниже.



Особой похвалы, разумеется, заслуживает Мохамед Салах, на счету которого 21 гол во всех соревнованиях. Египтянин возглавляет гонку бомбардиров АПЛ с отрывом в пять мячей от ближайшего преследователя — неувядающего Джейми Варди. На третьей строчке, кстати, тоже представитель «Ливерпуля». Диогу Жота забил восемь раз.

Правда, в двух последних матчах чемпионата Англии красные одержали не самые яркие победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Астон Виллой» (1:0). Учитывая, как они выступали до этого, данный результат даже немного удивляет. Хотя тут, скорее, оппонентам нужно отдать должное, они сейчас тоже прибавили.



«Ньюкасл» тоже второй, только с конца таблицы. Претендует не на золотые медали, а на вылет в Чемпионшип. В копилке всего 10 баллов за 16 туров. Добился семи ничьих и одержал всего одну победу над сбавившим темп «Бёрнли» (1:0). Вряд ли шейхи из Саудовской Аравии ожидали такого стечения обстоятельств, когда приобретали клуб.

За этот период «сороки» получили в свою сетку 34 мяча и сравнялись в данном показателе с замыкающим таблицу «Норвичем». Благо хоть забивают чуть больше (17 голов). Впрочем, вряд ли это поможет на «Энфилде». Хорошо, если удастся избежать разгрома. Хотя предпосылки есть даже к крупному счёту.

В предыдущем туре подопечные Эдди Хау натерпелись от «Лестера» (0:4). Получили четыре безответных мяча. Вообще, атаковали прилично, подобного счёта не заслуживали, однако разница в реализации сказалась. А ведь «лисы» в нынешнем сезоне очень нестабильны. Что будет в битве с грозным «Ливерпулем» — даже представить страшно.



Пока новый тренерский штаб не может стабилизировать игру, хотя небольшой прогресс всё же наблюдается. Во-первых, одержана первая победа в этом сезоне чемпионата Англии. Во-вторых, появились голы в домашних матчах. Все ждут от владельцев клуба серьёзного усиления, но до трансферного окна придётся терпеть. Даже на зиму планы сравнительно сдержанные.



Мерсисайдский клуб вольностей не позволит. Прежде всего подопечные Юргена Клоппа привыкли действовать первым номером, доминировать и забивать очень много. Также у них небольшое количество пропущенных мячей, несмотря на то что оборона иногда чудит. У «Ньюкасла» с его нынешним положением дел шансов нет. Тем более на «Энфилде».



Потому можно даже взять Ф1(-2.5) за коэффициент 1.99. В этом сезоне «Ливерпуль» не раз забивал больше трёх голов. Причём не только на внутренней арене. «Ньюкаслу» может забить больше. Потому как аутсайдер крайне слабо выглядит в обороне и ничего не может противопоставить фаворитам в нападении. Мудрить тут не видим смысла.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 16 декабря 2021 года

Коллектив Юргена Клоппа самый результативный в АПЛ. Атакующих исполнителей хватает, многие регулярно себя проявляют. Тот же Мохамед Салах показывает прекрасную реализацию. «Ньюкаслу», который много пропускает, остаётся только надеяться на милость мерсисайдцев и ждать зимнего усиления от шейхов.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) за 1.99.

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