«Лестер» — «Тоттенхэм». Антонио Конте не боится Джейми Варди

16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Лестера» оценён экспертами в 3.24. Ставки на ничью принимаются за 3.76.

Где смотреть матч «Лестер» — «Тоттенхэм»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм» 16 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Лестер» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Тоттенхэм» (16.12.2021)

Несмотря на наличие вакцины, вовсю бушует коронавирус. Матчи приходится переносить. Английская Премьер-лига добралась до 17-го тура, 16 декабря состоятся сразу три встречи. В самой ранней на стадионе «Кинг Пауэр» «Лестер» примет «Тоттенхэм». Начало запланировано на 22:30 мск. Противостояние всё же состоится.

В первую очередь коронавирус заметно ударил по «Тоттенхэму». Поэтому два матча лондонского клуба пришлось перенести. Сейчас он располагается на седьмой строчке в таблице, набрав 25 очков за 14 игр. В случае побед в отложенных встречах можно даже взлететь сразу на четвёртую позицию. Прямиком в зону Лиги чемпионов!



Учитывая недавние изменения, лондонцам это под силу. Ведь за дело взялся Антонио Конте. Результаты сразу улучшились. Например, в последних четырёх матчах на внутренней арене его подопечные трижды выиграли. Сначала у «Лидса» (2:1), затем у «Брентфорда» (2:0) и «Норвича» (3:0). Также сыграли вничью с хромающим «Эвертоном» (0:0).



Загадывать далеко вперёд, конечно, не стоит. Во-первых, соперники были очень удобными. Во-вторых, до этого «шпоры» испытывали кризис. После назначения итальянского тренера удалось выровнять показатели. Появились голы, пусть и немного. В обороне число ошибок уменьшилось, модель с тремя центральными защитниками работает. Сейчас забито 16 штук, а пропущено — 17.

И всё же в грядущем матче будет нелегко. Коронавирус не прошёл бесследно. Прежде всего переболевшим футболистам нужно время, чтобы набрать форму. Не все вернулись в строй. Да и всё-таки оппонент не из робкого десятка. Нас ждёт битва примерно равных на данный момент по силе коллективов, в которой трудно выявить однозначного фаворита. В том числе из-за такого, что полных данных по коронавирусу в ТТХ нет. Точно оценить уровень последствий сложно.



«Лестер» испытал не меньше стресса. Совсем недавно не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, уступив в напряжённой схватке «Наполи» (2:3). А теперь ещё добавляют головной боли травмы и болезни. По разным причинам отсутствуют девять игроков состава, среди которых центральный защитник Джонни Эванс.

Всего за 16 туров чемпионата Англии «лисы» забили ровно столько, сколько пропустили — 27 голов. На евроарене ситуация схожая — 12:11. Каждый матч устраивают голевой праздник к радости нейтральных зрителей, однако результатов этим добиться получается далеко не всегда. Зато хотя бы весело.



Последние пять туров АПЛ подопечные Брендана Роджерса отработали неровно, но все завершились результативно. Потерпели поражения от «Челси» (0:3) и «Астон Виллы» (1:2), сыграли вничью с «Саутгемптоном» (2:2) и одержали две победы — над «Уотфордом» (4:2) и «Ньюкаслом» (4:0). Планка тотала стабильно пробивается, в остальном команду кидает из стороны в сторону.



Пожалуй, в Лиге конференций у клуба больше шансов проявить себя с лучшей стороны. Уровень соперников не такой высокий, потому можно попробовать даже замахнуться на что-то серьёзное. Для этого, правда, необходимо немного добавить в обороне, что в перспективе вполне возможно. Однако сейчас мысли о другом.



Учитывая последние выступления соперников и общее состояние составов после коронавируса, думается, предстоящий матч будет голевым. «Тоттенхэм» добавил после прихода Антонио Конте. «Лестер» что на евроарене, что в чемпионате Англии выступает ярко и нестабильно. Нападение в полном порядке, защита — нет. Потому возьмём классический ТБ 2.5 мяча за 1.76.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм» 16 декабря 2021 года

«Лестер» уже пятый матч кряду в чемпионате Англии проводит очень результативно, однако подняться в топ турнирной таблицы не дают проблемы в обороне и кадровые потери. Этим непременно воспользуется Антонио Конте, при котором «Тоттенхэм» атакует гораздо эффективнее. Ждём голевой праздник в этот раз. Лондонцы уходили на карантин из-за коронавируса, сюрпризы в составе неизбежны. Это наверняка повлияет на сыгранность и увеличит риск ошибок.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.76.

Где покажут матч «Лестер» — «Тоттенхэм»?

Прогноз на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.