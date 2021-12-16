«Спартак» уже в 1/8 финала Лиги Европы, а вот петербуржцам и каталонцам туда ещё надо попасть.

Лига Европы: «Спартак» и «Зенит» не порадуют, а «Барселона» не фаворит даже тут

Групповой этап Лиги Европы завершён. В понедельник, 13 декабря, в Швейцарии состоялась жеребьёвка первой стадии плей-офф. В борьбе за трофей осталось 24 команды, среди которых сразу два представителя России — «Зенит» и «Спартак». Самое время изучить котировки букмекеров в поисках хорошего коэффициента.

«Барселона» еле попала в тройку фаворитов

Основным претендентом на трофей, по мнению букмекеров, считается «Боруссия» Дортмунд. Победа дортмундцев идёт за коэффициент 6.50. То есть в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 6500 рублей. Сомнений хватает. Всё же немцам для начала предстоит сразиться за выход в 1/8 финала с «Рейнджерс». Хотя, конечно, шотландцы — не самый сильный соперник. Особенно после ухода Стивена Джеррарда.

Но дополнительные игры явно уменьшают шансы, а вопрос мотивации наверняка встанет в полный рост. Всё же дортмундцы привыкли к плей-офф Лиги чемпионов. В главный клубный турнир они наверняка отберутся и через Бундеслигу, а потому Лига Европы не станет вопросом жизни и смерти.

«Боруссия» попала в Лигу Европы из Лиги чемпионов. «Аякс» вновь всех удивил, по делу заняв первое место. «Спортинг» неожиданно выстрелил, обойдя всех, кроме голландцев. «Бешикташ», напротив, провплился и без шансов уступил дортмундцам третье место. «Рейнджерс», в свою очередь, пришли из группы А Лиги Европы, опередив третье место всего на одно очко.

Пожалуй, больше подходит для победы в Лиге Европы «Севилья». С этим турниром у андалусийцев особые отношения! На победу испанцев предлагают поставить за 8.00. На групповом этапе Лиги Чемпионов подопечные Хулена Лопетеги внезапно уступили «Зальцбургу» и «Лиллю», оставив позади себя только «Вольфсбург».

В 1/16 финала испанцам придётся встретиться с «Динамо» из Загреба. Хорваты уступили в Лиге Европы три очка «Вест Хэму», который вышел с первого места. Фаворит в этой паре очевиден, только вот в нынешнем сезоне севильцы вполне способны побороться за титул в Ла Лиге. «Барселона» просела, «Атлетико» барахлит, у «Реала» наметились проблемы с коронавирусом.

Тройку претендентов закрывает именно «Барселона». Коэффициент составляет 10.00. Каталонцы уступили одно очко «Бенфике» в группе Лиги чемпионов, а потому теперь придётся сражаться за выход в 1/8 финала с «Наполи». Неаполитанцы намучились с московским «Спартаком», но всё же выглядят стабильнее. Впрочем, за два месяца может многое измениться. Вдруг Хави хватит этого времени, чтобы преобразить сине-гранатовых?

Команда Алексея Миранчука в порядке. Доменико Тедеско тоже среди лидеров

«Аталанта» в Лиге чемпионов уступила «МЮ» и «Вильярреалу» и теперь сыграет с «Олимпиакосом» за выход в 1/8 финала. Впрочем, аналитики поставили её сразу за «Барселоной» в списке главных претендентов на победу. Коэффициент отличается несильно — 11.00. Ниже находится «Вест Хэм», его триумф оценивают в 13.00.

Дальше идёт «РБ Лейпциг». И тут всё гораздо интереснее. «Быкам» не хватило четырёх очков до «ПСЖ» и пяти до «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Джесси Марш отправлен в отставку, а на его место пришёл бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Успех немецкого клуба оценивается коэффициентом 15.00. Столько же у французского «Лиона». Почему бы Тедеско по традиции не зацепить трофей после ухода из московского клуба?



«Наполи» (17.00) и «Байер» (20.00) несильно отстают. При этом букмекеры дают равные шансы на победу «Монако» и «Реала Сосьедад», коэффициент составляет 25.00. С таким же коэффициентом доступна победа «Лацио» и «Бетиса». К слову, именно с последним в 1/16 финала предстоит сразиться петербургскому «Зениту».

Россияне не худшие, но и претендентами их назвать трудно

Переходим к нижней половине. В Лиге чемпионов «Зенит» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения. Группа действительно была сложная. «Ювентус» и «Челси» на другом уровне, а вот с «Мальмё» взяли четыре очка. Петербуржцы ожидаемо отправились в Лигу Европы. Теперь предстоит пройти крепкий «Бетис» в стыковых матчах. А ведь испанцы очень хороши в Ла Лиге, замыкают топ-3 на данный момент!

Откровенно говоря, странно видеть подопечных Сергея Семака выше «Спартака» в списке претендентов. Их шансы оцениваются коэффициентом 35.00, а жеребьёвку сложно назвать приятной. Столько же, к слову, у немецкого «Айтрахта». «Спартак» удивил и вышел в 1/8 финала с первого места из группы. Теперь он минует стадию стыковых матчей. На успех красно-белых дают 65.00.



Любопытно, что «Шериф», который в первом раунде встретится с португальской «Брагой», в списке находится выше, чем загребское «Динамо». Если хорваты поднимут трофей над головой, сыграет коэффициент 150.0. Если это сделает молдавский клуб — 100.0. А хорваты всё-таки имеют более серьёзный опыт выступлений на евроарене. Хотя «Шериф» неоднократно доказывал, что расклады его не волнуют.



Напомним также, что победителей стыков в 1/8 финала уже ждут «Лион», «Монако», «Спартак», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер» и «Вест Хэм». Первые стыковые матчи в Лиге Европы пройдут 17 февраля, ответные — неделю спустя. Болеем за наших!