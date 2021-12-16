«Миннесота» — «Баффало». Кирилл Капризов в своей тарелке

Кажется, россиянин забыл про контракт и просто получает удовольствие от хоккея.

17 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Баффало Сэйбрз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 1.45, успех «Баффало» идёт за 5.75. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.45.

Где смотреть матч «Миннесота» — «Баффало»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Баффало Сэйбрз» 17 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Баффало Сэйбрз» 17 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.08. Гол в первые 10 минут идёт за 1.66, вероятность серии буллитов оценена в 10.00.

«Миннесота» — «Баффало»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (17.12.2021)

Хоккей продолжается! На 17 декабря в НХЛ запланировано сразу 11 встреч. Российским болельщикам стоит обратить отдельное внимание на противостояние «Миннесоты» и «Баффало», которое пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле. Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Миннесота» лидирует в Западной конференции с 39 очками в 28 матчах. Команда сильно прибавила с середины ноября. Сейчас неожиданно, но закономерно идёт в лидерах. Хотя в спину дышат «Сент-Луис Блюз» (37) и «Анахайм Дакс» (39). Впрочем, матчей у конкурентов было больше.

Положение у «дикарей» прекрасное. Отрыв от девятой строчки составляет восемь очков. То есть шансы на выход в плей-офф высокие. Тем более что форму набрали великолепную. Последние две встречи на выезде прошли, правда, в плохом ключе. Сперва проиграли «Лос-Анджелесу» (1:2), а накануне — «Вегасу» (4:6).

Последний матч получился богатым на голы, гости забросили четыре шайбы. Расстраивает лишь поражение и отсутствие очков у Кирилла Капризова. Впрочем, тут надо, скорее, отдать должное сопернику и конкретно Чандлеру Стивенсону, который оформил ассистентский покер.

«Баффало» спустился на 13-е место в Восточной конференции, в активе лишь 22 балла. Отставание от зоны плей-офф теперь составляет девять пунктов. Положение, мягко говоря, не самое хорошее. Как и результаты. Лишь накануне в гостях у «Виннипега» (4:2) удалось прервать серию из семи поражений.

Расмус Далин отметился дублем. Пока у него 17 баллов по системе «гол+пас». И это уже прогресс по сравнению с прошлым сезоном, когда хоккеист набрал 23 очка за 56 встреч. Впрочем, сильно команде это не помогает. «Сабли» одержали всего девять побед! Статистика удручает.

Особенно когда следующая игра с лидером Западной конференции. Тем более что «Баффало» на выезде выиграл лишь один раз за последние пять встреч. Если взять 10 последних выездов, там всего две победы. Лучше не стало. У «Миннесоты» же шесть домашних побед подряд в активе. Выглядит внушительно.

Плюс наверняка Кирилл Капризов возьмёт себя в руки. В последних двух встречах он не набирал очков, а команда проигрывала. Хотя с «Баффало» должно быть попроще. Это прекрасный оппонент для того, чтобы поправить статистику, прибавить в уверенности и закрепиться на вершине таблицы.

У россиянина цифры и так мощные. Набрал 32 балла за 28 игр. Но есть возможность улучшить показатели. Во-первых, «Баффало» уже пропустил 99 шайб — отличный шанс разгуляться нападению «дикарей». Так ещё и в личных встречах соперники часто пробивают букмекерский верх по голам.

Остановимся на комбинированной ставке «П1 + тотал больше 4.5 шайбы» за 1.88. Защита у «Сэйбрз» не впечатляет, выезды проводят скромно, да и в целом заметно сдали по сравнению со стартом сезона. А «Миннесота» хороша, тем более на своём льду. Словом, по всем фронтам фаворитами являются хозяева.

«Миннесота» — «Баффало»: прогноз и ставка на матч НХЛ 17 декабря 2021 года

«Миннесота» проиграла два последних матча, но дома идёт на серии из шести побед. Соперник же на выезде играет не очень, всего две победы с десяти попыток. Так ещё и защита откровенно слабая, пропускает достаточно. Лидер Западной конференции должен встрепенуться, дома помогают и стены, и болельщики. Есть возможность оторваться от преследователей в конференции. Играем победу хозяев через верх по голам.

Ставка: победа «Миннесоты» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.88.

Где покажут матч «Миннесота» — «Баффало»?