«Лацио» — «Дженоа». Андрей Шевченко почувствовал запах крови

17 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Дженоа». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Дженоа» оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Где смотреть матч «Лацио» — «Дженоа»?

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лацио» — «Дженоа» 17 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Лацио» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Дженоа» (17.12.2021)

Еврокубки ушли на перерыв, зимой можно полностью сконцентрироваться на внутренних первенствах. 18-й тур чемпионата Италии стартует 17 декабря, откроют программу «Лацио» и «Дженоа». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Главный арбитр — Лука Пайретто.

«Лацио» в нынешнем сезоне выглядит крайне нестабильно. Спрогнозировать результаты очень трудно. Если в чём и можно быть уверенным, то в результативности. За 17 туров чемпионата Италии в воротах оппонентов побывало 33 мяча, сами римляне получили лишь на один меньше. Проще говоря, нападение работает, защита — нет.



В последних четырёх турах Серии А подопечные Маурицио Сарри потерпели поражения от «Наполи» (0:4) и «Сассуоло» (1:2), устроили удивительную голевую перестрелку с «Удинезе» с неудачной кульминацией на последних секундах (4:4), а также одолели «Сампдорию» (3:1). Во всех случаях отметка в три мяча была достигнута, так что вполне можно предвкушать очередной голевой матч.



Из-за столь разноплановых результатов римляне не могут закрепиться в зоне еврокубков. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы тоже всё не так просто. Удалось вырваться в плей-офф лишь со второго места. За место в 1/8 финала предстоит сразиться с мощным португальским «Порту».

Хотя это уже другая история. В распоряжении у Маурицио Сарри имеется Чиро Иммобиле, который не первый год является лучшим форвардом команды и отличается умением соорудить гол буквально из ничего. После 15 туров Серии А на счету итальянца 13 мячей. В грядущем матче он свою статистику наверняка улучшит.



«Дженоа» находится почти на самом дне турнирной таблицы Серии А, однако дела понемногу идут на лад. Назначение на должность главного тренера Андрея Шевченко принесло первые плоды. Генуэзцы сумели одолеть во втором раунде Кубка Италии «Салернитану» (1:0). Соперник проходимый, спору нет, однако победа далась крайне тяжело.

Учитывая, в каком состоянии «грифоны» достались украинскому специалисту, этот результат смело можно назвать успехом. До него была 14-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах. Впереди, безусловно, много работы, период адаптации, оптимизация состава. Однако в перспективы хочется верить.



Пока что главной бедой является слабая линия обороны. Всего за 17 матчей чемпионата Италии пропущено аж 34 мяча. Атака, конечно, тоже просела, но понемногу появляется прогресс в этом компоненте. В прошлом туре, например, генуэзцы забили впервые после четырёхматчевой голевой засухи. А это хороший знак.



Пока о результатах судить рано, подбор исполнителей слабоват. В грядущем матче «грифоны», разумеется, выступят в роли аутсайдеров, однако огрызнуться вполне могут. Долгожданная победа одержана, игроки, тренеры и болельщики почувствовали облегчение. Сейчас должно пойти повеселее.

«Лацио» играет очень результативно, пропускает много. «Дженоа» тоже очень сильно хромает в обороне, да и в нападении, конечно, не так хорош. Однако постепенно подопечные Андрея Шевченко добавляют, поэтому можно было бы даже взять «обе забьют» за 1.88. Хотя безопаснее, на наш взгляд, смотрится тотал больше 2.5 мяча за 1.66.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лацио» — «Дженоа» 17 декабря 2021 года

Проблемы в обороне есть у обеих сторон, а у «Лацио» ещё и отличная результативность благодаря Чиро Иммобиле. Римляне стабильно пробивают тотал в четырёх последних матчах. «Дженоа» при Шевченко удалось одержать первую победу, что должно добавить уверенности.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.66.

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