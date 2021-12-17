Россия — Чехия. Шипачёв и Гусев — короли Кубка Первого канала

18 декабря состоится матч Евротура Россия — Чехия. Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.61, успех сборной Чехии идёт за 4.45. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Россия — Чехия 18 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч Еврохоккейтура Россия — Чехия 18 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.45, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.49. Гол в первые 10 минут идёт за 1.72, вероятность серии буллитов оценена в 8.50.

Россия — Чехия: прогноз на матч Кубка Первого канала (18.12.2021)

Первый месяц зимы перевалил за экватор. Кубок Первого канала в самом разгаре. На 18 декабря запланировано две встречи, однако всё внимание отечественных болельщиков, разумеется, будет приковано к игре сборных России и Чехии. Место действа неизменно — «ЦСКА-Арена». Начало раннее — в 15:30 мск.

Сборная России успела обыграть Канаду (4:3) и Швецию (1:0). Матч со шведами получился очень трудным после битвы с канадцами. Единственный гол в середине третьего периода записал на свой счёт Вячеслав Войнов. У Никиты Гусева и Владимира Ткачёва по результативному пасу. Пока Алексей Жамнов хорошо выглядит на посту главного тренера.

Ставка на опыт и мастерство хоккеистов работает. Стоит отдельно похвалить также Ивана Федотова, который весьма прилично провёл второй матч подряд. Теперь вот оформил шат-аут, отразив 34 броска. Шведы действительно чаще бросали и регулярно создавали остроту.

И всё же дела у российской сборной идут гораздо лучше, чем на первом этапе. Вообще Швеция проводила первую игру на Кубке Первого канала, но временами атаки на ворота Ивана Федотова выходили крайне опасными. Благо всё обошлось: где-то голкипер подчищал, а где-то — защита. Словом, показали командную работу.

Сборная Чехии провела первый матч на турнире накануне с Финляндией (2:3 Б). Пришлось постараться, ведь к середине третьего периода проигрывали 1:2. Показали характер, спаслись. Правда, в серии послематчевых буллитов Шимон Грубец не смог остановить Петера Тииволу Обидно, ведь у чехов до сих пор нет побед.

В составе сборной сразу девять представителей КХЛ, а также Давид Крейчи из «Оломоуца». Этого 35-летнего нападающего точно не стоит недооценивать, почти всю карьеру он провёл в НХЛ. Ещё в составе Якуб Ержабек («Спартак»), Лукаш Клок («Нефтехимик»), Якуб Крейчик («Динамо» Минск) и Томаш Гика с Лукашем Седлаком (оба — «Трактор»)

Относительно неплохой состав привёз Филип Пешан на второй этап Евротура. Матч обещает получиться интересным. Чехи наверняка захотят взять реванш за недавнее разгромное поражение. Хотя в Финляндии играла российская молодёжь. Теперь же исполнители совсем другие, более опытные.

И всё же сборная Чехии не должна стать сюрпризом для России. В составе много представителей из КХЛ, которых хорошо знает тренерский штаб. Алексей Кудашов и Сергей Фёдоров должны помочь Алексею Жамнову с этим. Что касается россиян — к нападению вопросов нет. Действуют уверенно.

Вопрос, какого вратаря выберет тренерский штаб на этот раз. Иван Федотов классно себя показывает, однако другим тоже нужно дать шанс. Впрочем, тут загвоздка. С одной стороны, было бы интересно посмотреть на Тимура Билялова, который хорошо показывает себя в «Ак Барсе». С другой — Федотов надёжен.

Сборная Чехии показала, что настроена сражаться до конца. Однако на фоне крепкого состава у россиян чехи смотрятся не так грозно. Плюс подопечным Алексея Жамнова перерыв позволит восстановить силы. В двух встречах они забросили пять шайб. Так что мы бы проверили «П1 + тотал больше 2.5 шайбы». Подготовка к Олимпиаде продолжается, шанс показать себя тренерскому штабу замечательный. Нужно выкладываться.

Россия — Чехия: прогноз и ставка на матч Еврохоккейтура 18 декабря 2021 года

Россия уже с двумя победами в Москве. Ставка на опыт работает. Но и сборная Чехии привезла не такой плохой состав и показала, что готова сражаться. Говорить о лёгкой игре не приходится. И всё же пока россияне смотрятся предпочтительнее. Одного дня будет достаточно, чтобы восстановить силы. Ждём третью победу.

Ставка: победа сборной России + тотал больше 2.5 шайбы за 1.68.

Прогноз на матч Россия — Чехия.

Прогноз на матч Канада — Швеция.