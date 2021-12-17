Артур Бетербиев — Маркус Браун. Российский боксёр готов драться с Канело!

Рано утром 18 декабря в Монреале (Канада) состоится бой Артур Бетербиев — Маркус Браун. Российский боксёр будет защищать чемпионские титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Ориентировочное начало поединка – не ранее 6:00 мск. Получи бесплатную ставку 1000 рублей от «Фонбет».

Где смотреть бой Бетербиев — Браун?

Артур Бетербиев — Маркус Браун: котировки и коэффициенты букмекеров на бой 18.12.2021

По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя – Артур Бетербиев. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.08. Это примерно 86% вероятности. Шансы Брауна аналитики оценили коэффициентом 8.30 (11%). На ничейный исход предлагают коэффициент 32.00 (3%). Поставить на полный бой можно с коэффициентом 2.66, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.44.

Прогноз и ставка на бой Бетербиев — Браун 18 декабря 2021 года

В профессиональной карьере Артура Бетербиева было не так много по-настоящему опасных соперников. Вина российского боксёра в этом минимальна: иногда промоутеры не могли договориться, иногда оппоненты тянули время и не соглашались.

Почему они так делали, понять несложно. Артур — единственный действующий чемпион мира с идеальной статистикой. Белый Панчер провёл 16 поединков. Одержал 16 побед. Все — нокаутами. При этом лишь трижды дело доходило хотя бы до восьмого раунда. Чаще всего всё заканчивалось гораздо быстрее.



Два предыдущих боя, впрочем, были остановлены в десятом раунде. В 2019 году в Филадельфии в объединительном поединке досталось Александру Гвоздику. Украинец здорово начал, однако со второй половины преимущество Волка (ещё одно прозвище Бетербиева) стало очевидным. Три нокдауна в десятом раунде вынудили рефери объявить технический нокаут.



Если с Гвоздиком причина была в крепком сопернике, то про Адама Дайнеса такого не скажешь. Не хватавший звёзд с неба российский немец показал настоящий характер и потрясающую живучесть. Добрался до десятого раунда, пока секунданты не выбросили полотенце после нокдауна.

Здесь дело затянулось по двум причинам. Во-первых, Артур проводил дебютный бой в России и заметно волновался. Во-вторых, из-за пандемии коронавируса простой получился солидным — более чем полтора года. Потому вполне логично, что россиянин немного заржавел и выглядел тяжеловато. Для Дайнеса этого, впрочем, хватило.



Теперь Белый Панчер выйдет в ринг во второй раз за девять месяцев — для обретения тонуса этого достаточно. На горизонте маячит денежный бой с самим Саулем Альваресом. Боб Арум, например, считает, что при правильном развитии событий до дела может дойти уже в 2022 году.



Напрягают два момента. Первый — Бетербиев накануне провалил взвешивание, хотя разделся догола. Со второй попытки сделал вес, однако подобные приключения часто сигнализируют о наличии проблем. И могут аукнуться в ринге. Вторая причина ещё серьёзнее.

Маркус Браун не особенно известен широкому кругу любителей бокса. Он моложе Бетербиева на пять лет. Но представляет серьёзную угрозу. Единственное поражение потерпел от опытнейшего Жана Паскаля. Уступил сам себе — многое получалось, желание добить канадца сыграло злую шутку. Паскаль несколько раз наказал правым встречным ударом и оказался сильнее решением судей (трижды по 75:74).

Американец выходил на ринг 20 апреля, когда без шансов разбил другого россиянина — Дениса Грачёва. Тот, справедливости ради, в последние годы практически не выигрывает и серьёзной угрозы не представляет. Главные козыри Брауна — габариты и скорость.

Прогноз Вадима Тихомирова на бой Бетербиев — Браун.

Он выше Бетербиева на 5 см, преимущество в размахе рук ещё серьёзнее. Хорошо чувствует дистанцию, бодро двигается. Пропускает многовато, однако тут нужно учитывать уровень соперника. Маркус осознаёт мощь Артура и вряд ли станет действовать с привычной агрессией. А при работе вторым номером добраться до его челюсти станет сложнее.



Шансы на сенсацию, будем откровенны, невелики. Всё же разница в классе солидная. Если весогонка не измучила Бетербиева, 17-я победа никуда не уплывёт. А вот рассчитывать на быстрое завершение, пожалуй, не стоит. Скорее всего, чемпиону потребуется определённое время, чтобы найти подход к длинным рукам и неплохой скорости американца.



Что это значит? Брать лобовую победу Бетербиева с коэффициентом 1.08 слишком скучно. Придётся искать другие варианты. Логично выбирать между П1 в 7-12-м раундах за 2.00 и П1 по очкам за 3.60. Идеальный рекорд многое значит для Артура, да и для возможной битвы с Канело важно одержать победу над Брауном досрочно.

То есть нокаут в поздних раундах всё же вероятнее скромного успеха по очкам. Сбавлять обороты Волк не станет, а под таким давлением его ближайший оппонент прежде не оказывался. Раз так, дотянуть до финального гонга ему будет непросто.

Прогноз и ставка на бой Бетербиев — Браун 18.12.2021

Статистика у Бетербиева идеальная — 16 побед в 16 боях, 16 нокаутов. Ждать быстрого завершения в Монреале не стоит. Соперник крепкий: Браун обладает габаритами и скоростью, подобраться к нему будет непросто. Кроме того, Артур имел проблемы с весогонкой. А это даёт основания сомневаться в том, что россиянин покажет свой лучший бокс. Ждём трудовую победу чемпиона в поздних раундах.



Ставка: победа Бетербиева в 7-12-м раундах за 2.00.

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