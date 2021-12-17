«Аталанта» — «Рома». Алексей Миранчук покажет себя перед Жозе Моуринью

18 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Рома». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех римлян оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.55.

Где смотреть матч «Аталанта» — «Рома»?

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Рома» 18 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Аталанта» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Рома» (18.12.2021)

Еврокубки ушли на перерыв, в ближайшие два месяца можно полностью сконцентрироваться на внутренних первенствах. В чемпионате Италии стартует 18-й тур, 18 декабря состоятся три встречи. В самой ранней на стадионе «Атлети Адзурри» сразятся «Аталанта» и «Рома». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Аталанта» прилично прибавила и включилась в чемпионскую гонку. Благодаря шести победам подряд в Серии А поднялась на третью строчку в турнирной таблице, оставив позади «Наполи». Теперь команда из Бергамо отстаёт от лидирующего «Интера» всего на три очка. Всё самое интересное впереди.



В трёх предыдущих розыгрышах чемпионата Италии подопечные Джан Пьеро Гасперини становились лучшими по результативности. В нынешнем сезоне имеют в активе 37 забитых мячей. Отстают лишь от набравшего великолепный ход «Интера» на пять голов.



Забивают у «Аталанты» практически все. Даже Алексей Миранчук, который не особо вписывается в коллектив и долго не вставал со скамейки, отличился в предыдущем туре чемпионата Италии с «Вероной» (2:1). Наконец-то попал в основу, забил, едва не отметился результативной передачей, однако Пашалич угодил в штангу. Может быть, россиянин получит шанс в битве с «Ромой»?

Ахиллесовой пятой бергамасков является оборона. Хотя это не новость. Если бы в надёжности удалось прибавить хоть немного, без плей-офф Лиги чемпионов точно не остались бы. Да и биться за золото стало б проще. Пока что о такой перспективе можно разве что грезить. Даже по ходу победной серии «богиня» активно пропускала.



В Лигу Европы вылетела по той же причине. За исключением победы над «Янг Бойз» (1:0) во втором туре группового этапа ЛЧ, пропускала везде. Во всех случаях сыграла результативно и ярко, но получила в свою сетку по итогу даже больше, чем забила сама — 12 против 13. К счастью, предстоящий оппонент особенной стабильностью не выделяется.

«Рома» действительно переживает не лучшие времена. Возвращение Жозе Моуринью в Италию сопровождается трудностями. В последних трёх турах его подопечные совладали только со скромной «Специей» (2:0). В двух других матчах потерпели поражения от «Интера» (0:3) и «Болоньи» (0:1).

В отличие от «Аталанты», римляне не так уверенно смотрятся в нападении. 15 туров подряд в Серии А не могут забить больше двух мячей. А это вполне себе показатель. Все голы даются с большим трудом, а залетают преимущественно в ворота аутсайдеров и середняков. При этом далеко не всегда приносят положительный результат.



Дело в том, что оборона тоже не славится надёжностью. Пропустили уже 19 мячей за 17 туров. Жозе Моуринью бессилен, уровень состава ограничен. Португалец выстроил сравнительно неплохой футбол, сказывается невезение. Настоящих провалов на внутренней арене было немного: где-то не хватало реализации, где-то чудили судьи.



В Лиге конференций «волков» не за что хвалить. В последнем туре с трудом обыграли болгарский ЦСКА (3:2). Состав, конечно, был смешанным, но всё же. Да и до этого случились эпичное поражение и ничья с не самым именитым норвежским «Будё-Глимт» (1:6 и 2:2).



«Аталанта» пребывает на подъёме. Несмотря на проблемы в защите, выдала мощный рывок в Серии А и готовится навязать конкуренцию «Интеру». Римляне такими амбициями и успехами похвастаться не могут. Некоторые болельщики из-за этого даже советуют Жозе Моуринью завершить карьеру. На наш взгляд, более стабильные бергамаски смогут взять три очка. Играем П1 за 1.75. При желании можно докупить тотал. Например, П1 + тотал больше 1.5 гола идёт за 1.97.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Рома» 18 декабря 2021 года

«Рома» не лучшим образом провела последние три тура Серии А и неуверенно выглядела даже в Лиге конференций. Проблемы в обороне и относительно низкая результативность точно не позволят обыграть «Аталанту», которая в атакующем плане даст фору любому. Думается, нас ждёт результативная встреча, в которой бергамаски заберут три очка.



Ставка: победа «Аталанты» за 1.75.

Где покажут матч «Аталанта» — «Рома»?

Прогноз Эльвина Керимова на матч «Аталанта» — «Рома».