«Севилья» — «Атлетико». Чемпион Испании вылетит из зоны Лиги чемпионов

18 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.82. Успех «Атлетико» оценён экспертами 3.02. Ставки на ничью принимаются за 3.16.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Атлетико» 18 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Севилья» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетико» (18.12.2021)

На дворе разгоняется зима, клубный футбол в самом разгаре. На выходных среди прочих порадует чемпионат Испании. 18 декабря состоятся четыре встречи 18-го тура Примеры. Отдельное внимание стоит уделить матчу «Севилья» — «Атлетико». Стартовый свисток на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» прозвучит в 23:00 мск.

«Севилья» — один из старейших футбольных клубов в мире. Однако в списке полноценных претендентов на золото Ла Лиги она не появлялась давненько. Сейчас есть шансы навязать борьбу лидирующему мадридскому «Реалу», который оторвался на восемь очков.



Сами севильцы идут на второй строчке с 34 баллами в активе. Благо есть матч в запасе. После битвы с «Атлетико» запланирован перенесённый матч с «Барселоной». Затем соперники пойдут попроще, с ними нужно набирать максимум. А там, глядишь, и «сливочные» на фоне проблем с коронавирусом ошибутся.



Во многом красно-белым подняться так высоко в турнирной таблице помогла надёжная линия обороны. Пропустили всего лишь 11 мячей. Из-за этого, правда, страдает зрелищность, зато есть результат. В трёх последних матчах потерпели только одно поражение от «Реала» (1:2). В двух других — выиграли у «Вильярреала» (1:0) и «Атлетика» Б (1:0).

Забивают подопечные Хулена Лопетеги не так много, зато этого хватает. Всего наколотили 26 голов. Хотя большая часть пришлась на долю середняков и аутсайдеров. С клубами посильнее возникают проблемы. Поэтому, кстати, в Лиге чемпионов не заладилось. Даже вылетели в Лигу Европы, где в 1/16 финала сразятся с загребским «Динамо». Но до этого далеко.



«Атлетико» — серьёзный соперник, однако испытывает в последнее время большие трудности в построении атак. В прошлых двух турах Ла Лиги уступил мадридскому «Реалу» (0:2) и скромной «Мальорке» (1:2). А ведь даже удалось открыть счёт. Грядущее противостояние обещает стать очередным испытанием на прочность.

Подопечных Диего Симеоне вообще бросает из стороны в сторону в нынешнем сезоне. И на внутренней арене не впечатляют, и в Лиге чемпионов очень повезло выйти в плей-офф. Соперники по группе достались мощные, но три поражения и безголевая ничья в первом круге с португальцами совсем не внушают доверия.



Да, были добыты победы над «Миланом» (2:1) и «Порту» (3:1), однако усилия потребовалось приложить титанические. «Ливерпулю» проиграли, но дали бой (2:3 и 0:2). В обоих случаях вмешивалось удаление. Да и англичане хороши сейчас, навязать им борьбу довольно трудно. Теперь предстоит встретиться с «МЮ» в 1/8 финала турнира.



А в турнирной таблице чемпионата Испании «матрасники» располагаются на четвёртой строчке, набрав 29 очков. Впрочем, добыты баллы были в основном с середняками и аутсайдерами, потому хвалиться особо не стоит. Сейчас действующий чемпион Испании выглядит нестабильно.

Если Диего Симеоне не удастся вернуть уверенность, то клубу останется только бороться за финиш в топ-4. Кроме «Севильи», здесь вовсю зажигает «Бетис», который замкнул тройку лидеров. Ни о какой защите титула речи, разумеется, не идёт. По крайней мере, на данный момент. При этом преследователи буквально дышат в спину.



Обе команды испытывают трудности в атаке, забивают преимущественно середнякам и аутсайдерам. Только «Севилья» более надёжна в обороне, да и последние три тура провела отлично. «Атлетико» очень нестабилен и откровенно плох с крепкими оппонентами. Потому хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, смотрится «1Х + ТМ 3.5 мяча» за 1.72.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Севилья» — «Атлетико» 18 декабря 2021 года

«Атлетико» намучился на групповом этапе Лиги чемпионов, а также не отличается стабильностью в чемпионате Испании. Испытывает трудности в построении атак. «Севилья», в свою очередь, очень мало пропускает, а сама забивает третий тур кряду крепким оппонентам. Ждём закрытого футбола в матче, в котором подопечные Хулена Лопетеги не останутся без очков.



Ставка: «Севилья» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.