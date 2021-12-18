«Милан» — «Наполи». Златан Ибрагимович и не такое умеет!

19 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70. Получи бесплатную ставку 1000 рублей от «Фонбет».

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Наполи» 19 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Милан» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Наполи» (19.12.2021)

Европейские турниры ушли на перерыв, зимой можно полностью сконцентрироваться на внутренних первенствах. В чемпионате Италии стартовал 18-й тур, 19 декабря состоятся пять встреч. Гвоздь программы — противостояние «Милана» и «Наполи», которое пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Милан» отлично стартовал, однако форма пошла на спад. Не смог пробраться в плей-офф Лиги чемпионов, не попал даже в Лигу Европы. В чемпионате Италии уступил лидерство «Интеру» и отстаёт от соседа теперь на четыре очка. «Нерадзурри» уже сыграли в 18-м туре, так что повода для переживаний пока нет. Но сперва нужно выиграть свой матч.



В последнем туре Серии А «россонери» потеряли очки с «Удинезе» (1:1). Удар в створ сумели нанести лишь один, совершил его Златан Ибрагимович, вновь исполнивший акробатическое чудо. Кажется, возраст совсем не властен над шведом. Нападающий быстро сложился и забил гол из очень неудобной позиции на последних минутах противостояния.



Всего на счету 40-летнего футболиста семь мячей в чемпионате Италии за 10 матчей. К сожалению, травмы не позволяют играть чаще. Несомненно, даже боролся бы за звание лучшего бомбардира первенств, если бы регулярно появлялся в составе. Однако здоровье уже не то, приходится использовать свой ресурс аккуратнее.

В общей сложности подопечные Стефано Пиоли забили 36 мячей в чемпионате Италии. Пропустили тоже порядочно — 19. Потому практически в каждой битве можно ставить на забитые голы, вероятность прогадать не такая большая. Миланцы играют в атакующий футбол, редко выдавая скучные и неинтересные матчи.



«Наполи» — того же поля ягода. Как и грядущий оппонент, клуб из Неаполя угодил в кризисный период. Проиграл последние встречи с «Аталантой» (2:3) и «Эмполи» (0:1) и спустился на четвёртую строчку в турнирной таблице, как раз пропустив вперёд бергамасков. А ведь совсем недавно удавалось уверенно лидировать и претендовать на золото.

Нынешний расклад вряд ли позволит добраться до такой высоты. Лазарет неаполитанцев переполнен. В процедурной комнате пребывают лидеры Виктор Осимхен, Калиду Кулибали и Фабиан Руис. Также в специальном отпуске находится и Костас Манолас. Без этих игроков Лучано Спаллетти приходится очень нелегко.

К счастью, и без них есть кому забивать. Строго говоря, именно этой чертой в нынешнем сезоне славится клуб из Неаполя. За 17 туров Серии А поразил ворота соперников 34 раза. Нестабильному «Милану» определённо может подпортить настроение. Правда, и сам рискует пропустить, поскольку от былой надёжности в защите мало что осталось.

Это привело к не самым уверенным выступлениям на евроарене. Неаполитанцы потерпели два поражения от «Спартака» (2:3 и 1:2), сыграли вничью с «Лестером» (2:2) и с трудом вырвали в ответной встрече (3:2) три очка. Всё это даёт повод для беспокойства. Даже в одной из победных встреч со скромной «Легией» (4:1) пришлось пропустить.



Оба коллектива прекрасны в атакующем плане, однако кризис в обороне не позволяет стабильно одерживать победы. Из-за этого в еврокубках выступили не лучшим образом и в чемпионате Италии уступили лидерство миланскому «Интеру». Ввиду этого можно было бы взять ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.86. Однако, на наш взгляд, надёжнее смотрится вариант «обе забьют» за 1.65.



Дело в том, что «Милан» едва вырвал ничью в матче со «Специей». А «Наполи» вовсе уступил «Эмполи», хотя атаковал весь матч и нанёс аж 30 ударов по воротам. Форма и результативность говорят, что коллективы могут забить друг другу. Однако снова потерять очки будет неприемлемо. Думается, что-то вроде 1:1 здесь вполне может быть.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Наполи» 19 декабря 2021 года

От последних выступлений «Милана» ощущения смешанные. Он, безусловно, хорош в нападении, но в обороне хромает. С «Наполи» та же история. Потому нас наверняка ждёт результативный матч двух атакующих команд, которые непременно друг другу забьют. Хотя вероятность мирного исхода с малым количеством голов тоже нельзя исключать. 1:1 здесь вполне может быть.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.65.

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