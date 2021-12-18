«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Не 0:7, но тоже очень больно

19 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 18.25. Ставки на ничью принимаются за 8.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 19 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» (19.12.2021)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать и не думает. Англии пока достаётся крепче остальных. Некоторые матчи приходится переносить. 19 декабря должны состояться сразу три встречи 18-го тура английской Премьер-лиги. В самой ранней на стадионе «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» примет «Манчестер Сити». Начало — в 17:00 мск.

«Манчестер Сити» завладел инициативой и лидирует в чемпионате Англии с 41 баллом. На хвосте сидит «Ливерпуль», отставание минимально. Пожалуй, сейчас мерсисайдцы являются главными конкурентами в борьбе за титул, потому как «Челси» на фоне кадровых сложностей потерял победную нить. Проще говоря — лондонцы просели.



Главное — чтобы свои правки не внёс коронавирус. С этим у действующего чемпиона пока порядок. Пеп Гвардиола накануне сдал отрицательный тест и всё-таки сможет сопровождать своих подопечных в выездном матче с «Ньюкаслом». Остаётся надеяться, что встреча не будет перенесена и порадует нас ярким зрелищем. Хотя с последним проблем возникнуть не должно.



У «горожан» серия из семи побед в АПЛ, которая наверняка продолжит расти. В предыдущем туре крупно одолели «Лидс» (7:0), не дав тому даже шансов спасти ситуацию. Примечательно, что отличились сразу шесть футболистов. В этом и заключается прелесть футбола Гвардиолы. Нет зависимости от конкретного игрока.

Дубль оформил Кевин Де Брёйне, только оправившийся от травмы. Бельгиец очень важен для построения атакующих действий, так как обладает отличным видением поля и умением отдать блистательный пас из любой ситуации. За 17 туров подопечные Пепа Гвардиолы настреляли 40 мячей. В ближайшее время этот показатель может значительно увеличиться.



С защитой у команды из Манчестера тоже всё здорово. В АПЛ пропустила всего девять мячей, что является лучшим результатом. В Лиге чемпионов, правда, получила 10, хотя это никак не помешало выйти в плей-офф с первой строчки. Позади остался даже Лионель Месси вместе с «ПСЖ». Противостоять футбольной машине Гвардиолы сложно.

Тем более если имеешь проблемы, какие явно наблюдаются у «Ньюкасла». Располагается на 19-й строчке чемпионата Англии и наравне с «Норвичем» является главным претендентом на вылет в Чемпионшип. В нынешнем сезоне на счету всего одна победа — над скромным «Бёрнли». Всё остальное по большей части — поражения.



В последних двух турах натерпелся от «Лестера» (0:4) и «Ливерпуля» (1:3). Стоит отдать должное Джонджо Шелви, который отличился с красными. Забил красивый гол дальним ударом и подарил надежду болельщикам. Плюс позже опасно пробил со штрафного, едва не сократив отставание в счёте.



Однако индивидуальное мастерство одного исполнителя никак не решит глобальных проблем, которых у «сорок» много. В первую очередь это самая ненадёжная защита в АПЛ. За 17 туров они получили в свою сетку 37 мячей. А сами забили лишь 18. Эдди Хау не позавидуешь, расположение духа его подопечных не самое лучшее.



Впрочем, до открытия трансферного окна осталось потерпеть не так много времени. Возможно, удастся спастись приобретением новых игроков и попробовать хотя бы остаться по итогу сезона в элитном дивизионе. Но деньги шейхов пока работать не могут, а прямо сейчас мы имеем обезоруженный «Ньюкасл», который выступит явным аутсайдером.

«Манчестер Сити» на подъёме, совсем недавно разобрал до основания «Лидс». А после возвращения Кевина Де Брёйне наверняка заиграет новыми красками. Результативность и так была хороша, теперь можно ждать большего. Испытывающий капитальные проблемы в обороне «Ньюкасл» может надеяться только на чудо. Потому возьмём Ф2 (-2) за 1.83.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 19 декабря 2021 года

Подопечные Хосепа Гвардиолы в отличном расположении духа, одерживают седьмую победу кряду в АПЛ, а с Кевином Де Брёйне имеют все шансы растянуть эту серию. Да и забивают очень много. Почти столько же, сколько пропускает «Ньюкасл». Поэтому поставим на уверенную победу манкунианцев. Своё поле — единственный козырь «сорок». Маловато будет.

Ставка: победа «Манчестера Сити» с форой (-2) за 1.83.