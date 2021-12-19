«Севилья» — «Барселона». Хави побудет середняком ещё какое-то время

21 декабря состоится матч 4-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу севильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.56. Получи бесплатную ставку 1000 рублей от «Фонбет».

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Барселона» 21 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Севилья» — «Барселона» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча 4-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона» (21.12.2021)

На дворе зима, клубный футбол в самом разгаре. Во вторник среди прочих порадует чемпионат Испании. 21 декабря состоятся две перенесённые встречи 4-го тура Примеры. Особенно ярко светится вывеска «Севилья» — «Барселона». Стартовый свисток на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» прозвучит в 23:30 мск.

«Севилья» набрала отличный темп и следует по пятам лидирующего мадридского «Реала». От первой строчки отделяют пять баллов. Набрать необходимое количество очков вполне возможно. Главное — не сбавлять ход и ждать, пока «сливочные» ошибутся. Нельзя же весь чемпионат пройти без осечек, ведь правда? Тем более на фоне проблем с коронавирусом.



В нынешнем сезоне Ла Лиги красно-белые потерпели всего два поражения, четырежды сыграли вничью и одержали 11 побед. Выступают здорово, стабильно добиваются результатов, в отличие от преобладающей массы конкурентов. Секрет успеха отчасти кроется в надёжной обороне, которая пропустила за этот промежуток всего 12 мячей.



В последних трёх турах чемпионата Испании команда Хулена Лопетеги одержала победы с минимальным перевесом над «Вильярреалом» (1:0), «Атлетиком» Б (1:0) и «Атлетико» (2:1). Несмотря на относительно невысокую результативность (28 мячей в Ла Лиге), забивает более чем стабильно (по одному-два мяча в среднем за 90 минут).

Хотя проблемы всё же есть. Проявляются в матчах с крепкими противниками. Дело в том, что порой «Севилье» приходится действовать вторым номером, надеясь на успех в контратаках. Поэтому не очень удачно выступила в Лиге чемпионов, вылетев в Лигу Европы. Не столько из-за поражений, сколько из-за трёх ничейных исходов. Минимум в паре случаев могла забирать три очка.



Аналогичная история постигла «Барселону» в еврокубках. Она, как и севильцы, отправилась покорять менее престижный турнир. В нынешних кондициях при всём уважении к былым заслугам не выглядит топ-клубом. Скорее, крепким середняком, который при благоприятных условиях зацепится за третье-четвёртое место. Пропускает много, с трудом обыгрывает даже аутсайдеров.

Хави в процессе адаптации. Пока что его подопечные выступают крайне нестабильно. За последние три тура чемпионата Испании сумели одержать только одну победу над скромным «Эльче» (3:2). До этого сыграли вничью с «Осасуной» (2:2) и проиграли «Бетису» (0:1). Впечатления от выступлений очень смешанные.



В клубе наблюдаются колоссальные изменения, связанные в первую очередь с ротацией. Нередко испанский специалист выпускает чуть ли не половину молодого, неопытного состава. Иногда успеха удаётся добиться, но не с сильными соперниками. Свежая кровь — это, конечно, хорошо. Однако трансферы напрашиваются. А ведь финансовая ситуация сложная.



С каждым матчем каталонцы понемногу добавляют, но преимущественно в атакующем плане. К обороне по-прежнему имеются вопросы. К примеру, футболисты «Эльче» нанесли всего пять ударов (три в створ) и дважды забили. А если в грядущем противостоянии «Севилья» забьёт, то вскрыть её защиту будет гораздо сложнее. В последнее время андалусийцы надёжны.

Вероятно, севильский клуб постарается помешать «Барсе» диктовать свои правила и вести игру. Он одержал победы в трёх последних турах Ла Лиги с крепкими оппонентами. А «Барселона» даже с аутсайдером испытала трудности. На наш взгляд, можно взять вариант «1Х» + ТМ 3.5 мяча за 1.88. На стороне севильцев ещё и родные стены.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Севилья» — «Барселона» 21 декабря 2021 года

Надёжная оборона помогла хозяевам одержать три победы кряду в чемпионате Испании. Настроение сейчас хорошее, с мотивацией тоже проблем нет. Думается, именно подопечные Хулена Лопетеги будут контролировать ход встречи. Они предпочитают закрытый футбол, забивают только по делу и мало что позволяют создать у своих ворот. «Барселоне», вероятно, будет трудно вскрыть такую надёжную защиту. Так что много голов не ждём.

Ставка: «Севилья» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча 1.88.

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