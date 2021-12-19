СКА — «Спартак». Валерий Брагин поможет забыть Кубок Первого канала

20 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.38, а успех «Спартак» оценён экспертами в 6.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Спартак» 20 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.26. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.35. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.79.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Спартак» Москва (20.12.2021)

Второй этап Евротура завершён, Континентальная хоккейная лига снова возвращается после запланированного перерыва. 20 декабря состоятся сразу пять игр. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию СКА и «Спартака», которое пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА перед перерывом проиграл московскому «Динамо» (1:2 Б), а до этого было пять побед подряд. А потому петербуржцы закономерно идут в тройке лидеров Западной конференции, в активе 54 балла после 39 игр. Московское «Динамо» находится выше лишь по дополнительным параметрам. Пожалуй, Валерий Брагин худо-бедно исправился за антирекордную серию поражений.



«Спартак» же последние шесть игр провёл хуже, результаты разделились поровну. Зато последние три оказались победными, были обыграны «Автомобилист» (5:2), «Йокерит» (2:0) и даже «Металлург» (3:2) — лидер КХЛ. Благодаря этому удалось задержаться на седьмой позиции в конференции. Всего набрано 45 баллов за 40 игр. Нужно отдать должное Борису Миронову и его команде.



Впрочем, после перерыва сразу предстоит битва с сильным СКА, где мастеровитых игроков хватает. Тем более что Никита Гусев, например, хорошо себя показал на втором этапе Евротура, наверняка прибудет в расположение клуба с отличным настроением, хоть и выиграть в итоге не получилось. Сборная России в овертайме уступила Финляндиии и потеряла возможность выиграть домашний турнир.

Ко всему прочему добавляется ещё хорошая защита и вратарская линия у петербуржцев с Ларсом Юханссоном. Пожалуй, на стороне «Спартака» только перерыв, который должен был дать команде новых сил. Хотя с другой стороны, петербуржцы ровно в тех же условиях. При этом многие из состава хозяев участвовали за разные сборные на этапе Кубка Первого канала и получили игровую практику.

Красно-белые этим похвастаться не могут. Так что мы бы попробовали поставить на подопечных Валерия Брагина. Хорошая серия игр перед паузой доказательство тому, что поражения в прошлом. И всё же гости наверняка упрутся. На их стороне статистика личных встреч. В Санкт-Петербурге выиграли четыре матча из пяти последних. А это серьёзно.

Отдельно стоит отметить, что соперники много забрасывают. СКА успел оформить 119 шайб (против 100 у москвичей). И всё же интереснее в целом выглядят армейцы. Думается, гости смогут рассчитывать на пару шайб. Какое-то время командам потребуется, чтобы притереться к самому себе и сопернику. Вполне вероятны ошибки в своей зоне.



И всё же, на наш взгляд, комбинированная ставка «П1 + тотал больше 3.5 шайбы» выглядит неплохо. Букмекеры, кстати, дают вполне играбельный коэффициент 1.86. При прочих равных клуб из Санкт-Петербурга сейчас стабильнее «Спартака». Даже последний перед паузой матч со столичным «Динамо» вполне мог выиграть.

СКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 20 декабря 2021 года

У СКА многие игроки участвовали в домашнем этапе Евротура. Гусев, например, был хорош на турнире. Возвращение в клуб в хорошем настроении наверняка пойдёт на пользу. Красно-белые перед перерывом успели набрать неплохой теме, но в целом петербуржцы более мастеровитые и стабильные. Даже в матче с «Динамо» имели все шансы выиграть. Так что пробуем ставить на хозяев.



Ставка: победа СКА + тотал больше 3.5 шайбы за 1.87.