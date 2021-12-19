«Йокерит» — ЦСКА. Сергей Фёдоров обгонит финнов в таблице КХЛ

20 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 2.53, а успех ЦСКА оценён экспертами в 2.43.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — ЦСКА 20 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Йокерит» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.86. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» Хельсинки — ЦСКА Москва (20.12.2021)

Отгремел второй этап Еврохоккейтура. Россияне снова натерпелись от Финляндии, хотя на этот раз всё получилось гораздо веселее. Лишь из-за ошибки в овертайме упустили возможность выиграть домашний турнир. Впрочем, нужно двигаться дальше. Впереди Олимпиада, тренерский штаб посмотрел игроков. Работа продолжается.

Времени скучать нет, после паузы в двери вновь стучит Континентальная хоккейная лига. На 20 декабря запланированы сразу пять встреч. Отдельное внимание, на наш взгляд, стоит уделить противостоянию финского «Йокерита» и московского ЦСКА, которое пройдёт на льду «Хартвалл-Арены» в Хельсинки. Начало — в 19:30 мск.



В состав Финляндии на Кубок Первого канала изначально вошли сразу 15 представителей КХЛ. От «Йокерита» было всего трое — защитники Никлас Фриман с Тони Койвисто и нападающий Теэму Турунен. Но любопытно, что никто из них так и не принял участия в матчах. По сути, «джокеры» сидели без игровой практики всё это время.



ЦСКА, кроме главного тренера Сергея Фёдорова, отправил в сборную России внушительный список хоккеистов. Во-первых, место в воротах несколько раз занимал Иван Федотов. Во-вторых, принимал участие защитник Никита Нестеров. А вот нападающих было сразу четверо в изначальной заявке. Григоренко, Карнаухов, Плотников и Слепышев.

Кроме Слепышева, который пропустил турнир из-за травмы, игровую практику в той или иной степени получили все из этого перечня. С одной стороны, лидеры клуба должны быть в тонусе. А это большой плюс. С другой стороны, Сергей Фёдоров помогал Алексею Жамнову на тренерском мостике на Кубке Первого канала. Успеет ли главный тренер армейцев перестроиться — тоже вопрос.



Вообще, ЦСКА после ухода Игоря Никитина довольно быстро пришёл в себя. На старте лихорадило, конечно, но со временем удалось найти игру. Пришёл стабильный результат. После 39 игр столичный клуб замыкает четвёрку лидеров Западной конференции, набрав 53 очка. Отставание от «Йокерита», как и от других, минимальное.

Конечно, в спину дышит «Северсталь», отстав на два очка. Хотя москвичи, скорее, продолжают погоню за лидерами, нежели оглядываются назад. Перед самым перерывом на Евротур потерпели два поражения. Однако до этого было пять побед подряд. Форма более-менее выправилась по сравнению со стартом. Игра стала бодрее, поражений стало меньше.



«Йокерит», напротив, на старте выдал мощную серию побед. Но теперь со стабильностью проблемы. В 13 прошлых играх добыл всего шесть побед. Строго говоря, основное преимущество финнов заключается в домашней арене. Здесь и болельщики помогают, и дышится как-то легче. За 17 игр на своём льду в этом сезоне КХЛ проиграли лишь два раза в основное время.



У ЦСКА на выезде показатели гораздо скромнее. И всё же мы бы рискнули и проверили победу гостей с нулевой форой за коэффициент 1.90. Другой вариант — нулевая фора на гостей в третьем периоде. Коэффициент чуть поменьше, 1.86. Но тоже играбельный. Дело в том, что перед самым перерывом сразу четыре хоккеиста финской команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Все члены клуба были вынуждены уйти на карантин. Естественно, пропали тренировки. Разумеется, это должно заметно ударить по сыгранности и физическим кондициям игроков в первых матчах. На первых порах трибуны будут подгонять хозяев, однако армейцы вполне могут дожать их в заключительной двадцатиминутке. На это и поставим.

«Йокерит» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 20 декабря 2021 года

Сергей Фёдоров возвращается из сборной России, где он помогал на тренерском мостике. Времени переключиться мало, но ничего не поделаешь. За ЦСКА в предстоящем матче играет тот факт, что «Йокерит» просидел на карантине всё время паузы. С физической готовностью могут быть проблемы в ближайших играх. На наш взгляд, нулевая фора на гостей выглядит интересно.



Ставка: победа ЦСКА с нулевой форой за коэффициент 1.90.

Прогноз на матч «Куньлунь» — «Салават Юлаев».

Прогноз на матч СКА — «Спартак».

Прогноз на матч «Йокерит» — ЦСКА.