«Даллас» — «Миннесота». Кирилл Капризов покинет трон. Но ненадолго

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Далласа» в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех «Миннесоты» идёт за 2.57. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.35.

Где смотреть матч «Даллас» — «Миннесота»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» 21 декабря 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» — «Миннесота» 21 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 5.5 гола — тоже за 1.92. Гол в первые 10 минут идёт за 1.72, вероятность серии буллитов оценена экспертами в 8.90.

«Миннесота» — «Даллас»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (21.12.2021)

На дворе зима. На 21 декабря в Национальной хоккейной лиге запланировано две встречи. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить противостоянию «Далласа» и «Миннесоты», которое пройдёт на льду «Американ Эйрлайнс-центра». Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск.

«Даллас» идёт на шестой позиции в Центральном дивизионе, набрав 30 очков в 28 играх. Отставание от тройки лидеров составляет девять очков. Многовато. Так ведь и без плей-офф легко остаться. Результаты так себе. Ладно хоть накануне обыграли «Чикаго» (4:3 ОТ). Павелски набрал четыре очка, у Радулова голевой пас.

Пожалуй, это единственная радостная новость. Особенно на фоне пяти поражений подряд до этого. Российские игроки тоже не впечатляют. Худобина перевели в АХЛ, совсем недавно опытный вратарь даже отметился на драфте отказов. Радулов продлил безголевую серию до 20 матчей. У него всего 12 баллов по системе «гол+пас». Гурьянов набрал восемь очков. Тоже не густо.

«Миннесота» взгромоздилась на трон Западной конференции, набрав 40 очков в 29 играх. Последние три встречи оказались провальными, однако первая строчка сохранена. Что не может не радовать. Проиграли на выезде «Лос-Анджелесу» (1:2) и «Вегасу» (4:6), затем дома не совладали с «Баффало» (2:3 Б). Капризов отметился голом, Куликов — передачей. Однако удача в серии буллитов оказалась на стороне гостей.

Для болельщиков такие расклады неприятны. Тем более что в последнем случае проиграли не самому сильному сопернику. Пора прерывать серию, впереди «Даллас». С прошлой очной встречи прошло чуть больше месяца, тогда крупную победу одержали «Уайлд» (7:2). Будет ли в этот раз такой же исход? Однозначно сказать сложно.

«Дикари» сейчас не блещут. Поэтому грворить о явном превосходстве мы бы не стали. В то же время «Даллас» в родных стенах выступает гораздо увереннее, чем в гостях. В последних 10 домашних матчах проиграли лишь однажды. Внушительно. У «Миннесоты» всего пять побед на выезде на том же отрезке.

При этом матч «Миннесоты» с «Флоридой» был перенесён из-за коронавируса. А «Старз» пока играют по расписанию и находятся в тонусе, что тоже идёт в плюс. Так что мы бы даже попробовали остановиться на комбинированной ставке «хозяева не проиграют + тотал больше 3.5 шайбы». Коэффициент приличный — 1.82.

Конечно, «Даллас» много пропускает, а «Миннесота» в атаке превосходит соперника. Кирилл Капризов, хоть и скучает по России, продолжает активно набирать очки. В прошлых 10 играх заработал 22 балла по системе «гол+пас». И всё же дома «Старз» играют хорошо. Думается, с пустыми руками не останутся.

«Даллас» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 21 декабря 2021 года

«Даллас» идёт по сезону неуверенно, но дома играет неплохо в последнее время. К тому же «Миннесота» последние три встречи провела не лучшим образом, вдобавок могут быть проблемы с тонусом из-за перенесённых игр. На наш взгляд, хозяева без очков не останутся, но с лидером Центрального дивизиона будет тяжело.

Ставка: «Даллас» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.82.

Где покажут матч «Даллас» — «Миннесота»?