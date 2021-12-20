«Ювентус» — «Кальяри». Аллегри и Мората провернут любимый трюк

«Юве» не может забить больше двух голов на протяжении 12 туров Серии А.

21 декабря состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Кальяри». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Кальяри» оценён экспертами в 16.50. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Кальяри» 21 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ювентус» — «Кальяри» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Кальяри» (21.12.2021)

Мир не на шутку встревожен новым штаммом коронавируса, многие страны закрыли границы. К счастью, итальянский футбол пока не подвергся ограничениям. 19-й тур чемпионата Италии стартует 21 декабря, среди прочих сразятся «Ювентус» и «Кальяри». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

После неудачного старта «Ювентус» добавил. Однако не входит пока даже в зону Лиги чемпионов. Занимает только седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии с отставанием в пять очков от «Наполи», который как раз замыкает топ-4 первенства.



Одной из проблем туринцев является недостаточно результативное нападение. За 18 туров Серии А забили только 25 мячей. Даже у некоторых середняков больше. Поэтому с сильными оппонентами логично возникают большие трудности, порой даже действуют вторым номером. Иногда работает. Но вряд ли такого футбола ждут болельщики.



Они привыкли видеть мощный «Юве», а не тот, который со скрипом добывает очки в противостояниях с андердогами. 12 туров кряду в чемпионате Италии клуб не может забить больше двух мячей. Потерпел на указанном отрезке три поражения и дважды сыграл вничью, одержав только семь побед.

Хотя подопечным Массимилиано Аллегри повезло в Лиге чемпионов. Вышли в плей-офф с первого места, имея очень скромную результативность (10 забитых и шесть пропущенных мячей). Есть в данном успехе и заслуга «Челси», который отступился в заключительном туре с петербургским «Зенитом» (3:3).

«Кальяри» располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице Серии А. Набрал только 10 баллов и пребывает в числе главных претендентов на вылет во второй по силе дивизион страны. Победу в нынешнем сезоне одержал только одну, над «Сампдорией» (3:1). Зато ничейных результатов целых семь штук.

Стоит отметить, что все относительно положительные результаты подопечным Вальтера Маццарри удалось выудить с оппонентами второго эшелона. Командам из верхней части таблицы они проигрывали и демонстрировали не самый яркий футбол. Пока пропустили 38 мячей. Не самый худший показатель, есть ещё «Салернитана». Но доверия не внушает.



В двух последних турах Серии А красно-синие разгромно уступили «Интеру» (0:4) и «Удинезе» (0:4). Впрочем, неудивительно. У миланского коллектива самое результативное нападение в лиге, а удинцы хороши в нападении. А вот отсутствие голов за 180 минут напрягает.

В предстоящем противостоянии, безусловно, фаворитом выступит «Ювентус». Он гораздо выше уровнем и с аутсайдерами испытывает проблемы лишь в количестве забиваемых голов. В том что, он победит, сомнений мало. Форма набрана хорошая. А вот в крупном счёте мы не уверены. П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.99 вполне можно взять.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Кальяри» 21 декабря 2021 года

Подопечные Массимилиано Аллегри даже «Салернитане», которая пропускает больше всех в чемпионате Италии, забили только два мяча. Испытывают явные трудности в построении атакующего футбола. Благо хотя бы побеждают аутсайдеров регулярно. «Кальяри» как раз из числа последних. Три очка «старая синьора» наверняка заберёт, но крупного счёта не ждём.



Ставка: победа «Ювентуса» + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.99.