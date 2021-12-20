«Арсенал» — «Сандерленд». Микель Артета приблизится к трофею!

21 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Сандерленд». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех «Сандерленда» оценён экспертами в 17.00. Ставки на ничью принимаются за 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Арсенал» — «Сандерленд» 21 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Сандерленд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.34.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Сандерленд» (21.12.2021)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать и не думает. Англии пока достаётся крепче остальных. Некоторые матчи приходится переносить. 21 декабря должна состояться первая встреча четвертьфинала Кубка английской лиги. На стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» примет «Сандерленд». Начало запланировано на 22:45 мск.

«Арсенал» уверенно преодолел в Кубке английской лиги трёх оппонентов. Сначала нанёс крупное поражение «Вест Бромвичу» (6:0), затем «Уимблдону» (3:0) и вдобавок расправился с «Лидсом» (2:0). Микель Артета уже выигрывал Кубок Англии и Суперкубок Англии в позапрошлом сезоне. Настала пора включить в список достижений новый трофей.



Испанец, можно сказать, обладает статусом кубкового тренера. В АПЛ дела у его подопечных складывались не лучшим образом. В кубках такой беды нет. Здесь сначала можно спокойно сконцентрироваться на отдельном противостоянии, а затем через приличный промежуток времени — на следующей стадии. В случае победы, разумеется.



Впрочем, в этом сезоне в чемпионате Англии «канониры» тоже смотрятся очень прилично. В трёх последних турах одержали победы над «Саутгемптоном» (3:0), «Вест Хэмом» (2:0) и «Лидсом» (4:1). Благодаря отличным результатам сумели подняться на чевёртую строчку, обогнав «Вест Хэм». Однако будущее весьма туманно, как и у остальных клубов. Как отразится новый штамм коронавируса — непонятно.

Остаётся надеяться, что грядущее противостояние не будет смещено на другую дату и порадует ярким футболом. Лондонцы сейчас на это вполне способны. На счету 27 забитых мячей за 18 туров чемпионата Англии и 11 — за три матча Кубка лиги. Команда результативна, набрала потрясающую форму. Ждём много голов и в этот раз.



Когда-то «Сандерленд» являлся стабильным представителем АПЛ. За топ-4, конечно, не боролся, но активное сопротивление порой оказывал даже именитым соперникам. С тех пор много воды утекло. Сейчас клуб располагается на третьей строчке Первой лиги Англии. И претендует на возвращение в Чемпионшип. В данный период это вполне себе достижение.

Последняя победа команды из Сандерленда над «Арсеналом» датирована аж 2012 годом. Сейчас она скитается по низшим дивизионам в поисках сил для возвращения в элитный английский футбол. Возможно, в случае выхода в Чемпионшип впоследствии прибавит и вернётся в АПЛ. Пока же об этом можно только грезить.



Пока же у «чёрных котов» нет шансов составить конкуренцию даже резервному составу «канониров». Во-первых, они неуверенно выступили в двух последних турах третьего по силе дивизиона Англии. С трудом одержали победу над «Плимутом» (2:1) и сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1). Во-вторых, обескровлены травмами.



На неопределённые сроки выбыло сразу несколько футболистов, которые составляют основной костяк команды Ли Джонсона. В их числе Эйден Макгиди, Люк О'Найен и Линден Гуч. Строго говоря, выход в четвертьфинал — уже большой успех. К слову, ни одной другой команде Первой лиги этого не удалось.

«Арсенал» выглядит явным фаворитом, разница в классе колоссальная. Наверняка Микель Артета перетасует состав, но и совсем дубль выпускать не станет. Лишним трофей никогда не будет, тем более что до финала осталось выиграть две встречи. Возьмём Ф1 (-2) за коэффициент 1.99.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Арсенал» — «Сандерленд» 21 декабря 2021 года

Подопечные Микеля Артеты в отличном состоянии, побеждают третью игру кряду в АПЛ. Кубок английской лиги лишним явно не будет. Учитывая успешность испанского специалиста в кубковых соревнованиях, есть основания полагать, что он отнесётся к выбору состава серьёзно. Думаем, с «Сандерлендом», имеющим массу проблем, «канониры» церемониться не станут.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.99.