«Севилья» — «Барселона», «Дженоа» — «Аталанта» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, до Нового года всего несколько дней. Но спорт не затихает: играют в европейских футбольных чемпионатах, в хоккее и вовсе разгар сезона. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 21 декабря.

На что ставить в футболе 21 декабря

Два интересных матча сегодня в Испании: «Вильярреал» примет «Алавес», а «Севилья» сыграет с «Барселоной». Андалусийцы преследуют «Реал», а «Барса» пытается выйти из кризиса. Если Хави со своей командой победит, то, получается, поможет мадридцам. Вот такое интересное переплетение судеб.



В Италии «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет с «Дженоа», который пока никак не может вывести из кризиса Андрей Шевченко. Посмотрим, получит ли игровое время россиянин. В последних турах Гасперини нет-нет да выпускал Алексея. Кроме того, «Удинезе» встретится с «Салернитаной», а «Ювентус» примет «Кальяри».



Один матч в Кубке английской лиги. Здесь «Арсенал» примет «Сандерленд».

На что ставить в хоккее 21 декабря

В КХЛ запланированы 6 матчей. «Сибирь» примет «Локомотив», а «Автомобилист» — «Барыс». «Северсталь» сыграет с «Металлургом», «Ак Барс» — с «Трактором», а «Авангард» — с «Торпедо». Наконец, московское «Динамо» будет играть с «Сочи».



4 игры в ночь на среду запланированы в НХЛ, если, конечно, не случится очередных переносов из-за коронавируса. Ну и лига вот-вот объявит о том, что её хоккеисты не поедут на Олимпиаду в Пекин.

На что ещё ставить 21 декабря

В баскетбольной Лиге чемпионов «Нижний Новгород» сыграет с французским «Дижоном».



В мужской волейбольной Суперлиге сыграют отложенный матч 1-го тура: «Факел» примет «Самотлор». Два матча в женской Лиге чемпионов проведут российские клубы. Казанское «Динамо-Ак Барс» принимает болгарскую «Марицу», а калининградский «Локомотив» сыграет на выезде с польским «Жешувом».