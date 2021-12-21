«Филадельфия» — «Вашингтон». Александр Овечкин побалует фанатов перед Рождеством

22 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.17, успех «Флайерз» идёт за 2.73.

Где покажут матч «Филадельфия» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 22 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» 22 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.28. Гол в первые 10 минут идёт за 1.63, вероятность серии буллитов оценена в 8.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.55.

«Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (22.12.2021)

Католическое Рождество приближается. В НХЛ на 22 декабря запланировано противостояние «Филадельфия» — «Вашингтон», оно пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. В США сейчас большие проблемы с коронавирусом, из 10 матчей пройдут лишь два. Дальше настанет рождественская пауза. Её удлинили из-за ковида.

На льду встретятся Иван Проворов и Александр Овечкин. Один из лучших российских защитников против живой легенды НХЛ. Крутая вывеска! А как обстоят дела у команд? «Филадельфия» сейчас идёт на шестой строчке в Столичном дивизионе, набрав 29 очков в 29 играх. Занимающий третье место «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал 42 балла. Отставание от топ-8 не такое большое, но всё же же приличное. Составляет четыре очка.

У «Вашингтона» дела обстоят гораздо лучше, столичный клуб несмотря на жуткие кадровые проблемы занимает второе место не только в Столичном дивизионе, но и в сводной таблице НХЛ. Набрал 43 очка в 31 игре. «Каролина» находится впереди лишь по дополнительным показателям. Первая часть регулярного чемпионата явно удалась.

«Флайерз» последние пять игр провели хорошо. Лишь выезд к «Монреалю» огорчил болельщиков (2:3 Б). До этого случилось три победы: над «Вегасом» (4:3), «Аризоной» (5:3) и «Нью-Джерси» (6:1). Плюс накануне была обыграна «Оттава» (4:3 ОТ). Команда явно на подъёме, особенно на фоне недавних 10 поражений подряд.

Иван Проворов тоже чувствует себя прекрасно. За три последние встречи отдал три результативные передачи. А всего в нынешнем сезоне набрал 11 очков в 29 матчах. Хотя больше поражает тот факт, что защитник провёл за команду из Филадельфии уже свыше 400 игр. Подряд! Замечательное достижение. В то же время ошибки в обороне и привозы случаются, выхода на следующий уровень пока не произошло.

«Кэпс» последние пять игр провели скромнее, продолжают чередовать победы и поражения. Накануне вот получили от «Лос-Анджелеса» (2:3). Но всё закономерно. В последнее время проблем с составом только больше, к травмированным добавляются заболевшие коронавирусом. Приходится проводить ротацию. Фактически на лёд выходит второй состав — уйма представителей АХЛ и несколько оставшихся в строю лидеров.

Битву с «Филадельфией» решили не переносить, хотя потерь хватает с обеих сторон. «Вашингтон» не сможет рассчитывать сразу на семь игроков. Среди них Кузнецов, Ти Джей Оши и Бекстрём, а Уилсон под вопросом. «Флайерз» не досчитаются голкипера Картера Харта из-за болезни, а Эллис и Брассар не сыграют из-за травм верхней части тела. В общем, ситуация неприятная.

Сразу 14 хоккеистов с двух сторон в списках травмированных — это много, хотя играть всё равно придётся. «Филадельфия», несмотря на подъём, на своём льду выиграла лишь два последних матча из семи. У «Вашингтона» четыре победы на выезде за аналогичный период. Плюс «столичные» выиграли четыре раза в пяти прошлых играх в Филадельфии.

Так что мы бы всё же поставили на победу гостей за 2.17. Можно ещё при желании взять тотал больше 5.5 шайбы. В атаке «Кэпиталз» хороши, забросили уже 108 шайб (против 77 у соперника). В защите также лучше «столичные» с 81 пропущенной шайбой (против 95). При этом соперники не редко обмениваются голами в очных битвах, что не может не радовать.

По всем фронтам сейчас лучше смотрится «Вашингтон». Единственное, что напрягает — количество и качество кадровых потерь. Хотя и без некоторых основных игроков команды стараются играть. Пока на своём льду «Филадельфия» не блещет и вряд ли сумеет устоять. Александр Овечкин последнюю игру закончил с «-2» в графе «полезность», ждём правильную реакцию от капитана.

«Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 22 декабря 2021 года

«Вашингтон» на фоне жутких кадровых потерь просел, зато в личных встречах перевес на его стороне. «Филадельфия» недавно имела серию из 10 поражений, плюс дома играет не лучшим образом. Соперник на выезде чувствует себя увереннее. Проблемы с составом есть у каждой из команд, но в остальном гости смотрятся предпочтительнее. Пробуем поставить на них.

Ставка 1: победа «Вашингтона» за 2.17.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.66.

Где смотреть матч «Филадельфия» — «Вашингтон»?