«Атлетик» — «Реал». Бензема и Анчелотти ярко завершат 2021 год

22 декабря состоится матч 21-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех «Атлетика» оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.42. Получи бесплатную ставку 1000 рублей от «Фонбет».

Где смотреть матч «Атлетик» — «Реал»?

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Атлетик» Б — «Реал» 22 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Атлетик» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал» (22.12.2021)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать не думает. Некоторые матчи приходится переносить. К счастью, в испанской Примере серьёзных проблем с новым штаммом пока не наблюдается. 22 декабря будет на что посмотреть. На стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао «Атлетик» примет мадридский «Реал».

«Атлетик» не славится результативной игрой в нынешнем сезоне. Тем не менее закрепился в середине турнирной таблицы чемпионата Испании. Располагается на девятой строчке с 24 баллами после 18 туров. Как раз до лидирующего «Реала» ему очень далеко. Впрочем, вылет в Сегунду тоже совсем не беспокоит.



К большому удивлению, команда из Бильбао в последнем туре Ла Лиги одержала победу над «Бетисом» (3:2). До этого не могла выиграть восемь матчей подряд, демонстрируя сдержанную, закрытую и, откровенно говоря, невзрачную игру в атаке. Местами, впрочем, сильно не везло. Поражения от «Севильи» туром ранее ну никак не заслуживали (0:1).



Теперь у подопечных Марселино Гарсии Тораля 16 забитых и 14 пропущенных. Есть надежда, что результативность будет только увеличиваться. Импульс задан, ведь «Бетис» в нынешнем сезоне хорош. Осталось продолжать в том же духе. На носу ещё одна серьёзная проверка.

После длинной серии неудач яркая победа безусловно придаст мотивации баскам. Хотя победить или даже сыграть вничью с мадридским «Реалом» вряд ли удастся. Мадридцам в нынешнем сезоне крайне нелегко доставить неудобства. Осечки случаются редко.



Они не испытывают особых трудностей и лидируют в чемпионате Испании с отрывом в шесть очков от «Севильи». Порой коса, конечно, находит на камни. Однако это, скорее, небольшие сенсации, нежели закономерные результаты. Одной из неожиданностей стала безголевая ничья с «Кадисом» в минувшее воскресенье.

Подопечные Карло Анчелотти владели инициативой и нанесли 36 ударов, но так и не сумели отличиться. Хотя до этого выиграли в 10 матчах подряд во всех турнирах и демонстрировали приличную результативность. В общей сложности на счету «сливочных» 53 мяча во всех турнирах.



В великолепной форме пребывают сразу два нападающих — Карим Бензема и Винисиус Жуниор. Француз привычно хорош, и всё же особого внимания заслуживает бразилец. В перспективе может вырасти в суперзвезду. Он уже забил больше, чем за три предыдущих сезона. Прогресс за лето колоссальный, и это только начало.



Карло Анчелотти добился отличного функционирования атакующей линии. Мадридцы не пропускают пятый тур кряду во всех соревнованиях. Справедливости ради во многом благодаря Тибо Куртуа. Включая и победу в Лиге чемпионов над грозным «Интером» (2:0), у которого лучшая результативность в итальянской Серии А.

Исходя из этого, возьмём победу «Реала» за 2.21. Ему необходимо исправляться за неудачу с «Кадисом». Тем более что это последняя игра в 2021 году, уйти на паузу важно с хорошим настроением. Учитывая результативность и надёжность в обороне, исход выглядит очевидным. Единственное, на что может надеяться «Атлетик», — ничья. Впрочем, тут как повезёт. Мадридцы действительно хороши.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетик» Б — «Реал» 22 декабря 2021 года

Коллектив из Бильбао в последнем туре удивил. До этого очень долго не выигрывал. Несмотря на крепкую оборону, даже в ничью верится с большим трудом. У «Реала» есть Карим Бензема и Винисиус Жуниор, которых остановить не смог даже «Интер». Думается, Анчелотти докажет, что с ничьей «Кадису» просто повезло.



Ставка: победа «Реала» за 2.21.

Где покажут матч «Атлетик» — «Реал»?

Прогноз на матч «Севилья» — «Барселона».

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