«Ливерпуль» — «Лестер». Мохамед Салах отблагодарит фанатов за любовь

22 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Лестер». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Лестера» оценён экспертами в 5.45. Ставки на ничью принимаются за 4.33.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Лестер»?

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Лестер» 22 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Лестер» (22.12.2021)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать не думает. Англии пока достаётся крепче остальных. Некоторые матчи приходится переносить. 22 декабря должны состояться три встречи четвертьфинала Кубка английской лиги. На «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Лестер». Начало запланировано на 22:45 мск.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» хорош во всех турнирах. В Лиге чемпионов вышел в плей-офф с первого места. В чемпионате Англии занимает вторую позицию, отстав от лидирующего «Манчестер Сити» на три очка. В Кубке английской лиги добрался до четвертьфинала. Полуфинал, судя по всему, тоже не за горами.



Во всех соревнованиях подопечные Юргена Клоппа отличились 72 раза. Забили 50 голов в АПЛ, 17 — в Лиге чемпионов, ещё пять — в Кубке лиги. Именно благодаря отличной результативности они занимают высокие места в турнирных таблицах и не тормозят в кубковых матчах.



Последний тур АПЛ, правда, прошёл тяжело. Ливерпульцы на выезде потеряли очки с «Тоттенхэмом» (2:2). Ожидалось, что противник будет истерзан проблемами с коронавирусом и не проявит своих лучших качеств. Впрочем, с Антонио Конте лондонцы были хороши. Судейство оказалось слабым, однако ТТХ в самом деле создал больше.

Из-за периодического отсутствия Вирджила ван Дейка оборона, конечно, прихрамывает, но в целом — порядок. В АПЛ, например, пропустили всего 15 мячей за 18 туров, а в Лиге чемпионов — четыре. Учитывая внушительную результативность, запас в обороне огромный.



«Лестер», в свою очередь, не столь хорош. В чемпионате Англии имеет менее приятную разницу мячей. В целом выступает очень нестабильно. Забивает исправно, но в обороне сплошной кошмар. В АПЛ 27 забитых и 27 пропущенных. Располагается на девятой строчке с 22 очками.

Конечно, ещё есть надежда сыграть в еврокубках в следующем сезоне, но для этого необходимо набирать обороты и добавлять в стабильности. До пятой позиции, позволяющей выйти в Лигу Европы, не хватает шести очков. Хотя понятно, что из-за очень высокой конкуренции с такими результатами подняться будет непросто. Раз так, нужно постараться зацепиться за трофей.



В нынешнем розыгрыше Лиги Европы подопечные Брендана Роджерса разочаровали. Одержали только две победы, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения на групповом этапе, а потому выбыли в Лигу конференций. Здесь тоже с обороной всё печально. За шесть туров пропустили 11 мячей. Сами тоже забили прилично — 12.



В Кубке лиги вероятность пройти «Ливерпуль» невысока. В 1/8 финала у «лис» уже возникли проблемы: с большим трудом оставили позади «Брайтон» (2:2, по серии пенальти 4:2). А грядущий оппонент, очевидно, в прекрасной физической форме, нацелен на борьбу за золотые медали в АПЛ.

До ничьей с «Тоттенхэмом» подопечные Юргена Клоппа одерживали победы шесть туров кряду в АПЛ. Осечки случаются даже у гегемонов, потому расстраиваться повода нет. Тем более что имеется возможность вернуться в победную колею в матче с хромающим «Лестером». Дело ещё в том, что у «лис» тоже много проблем из коронавируса. П1 за 1.70 здесь подходит.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Лестер» 22 декабря 2021 года

«Ливерпуль» демонстрирует поразительную результативность в нынешнем сезоне. Забил очень много как на евроарене, так и в чемпионате Англии. Поводов сбавлять темп нет. При этом в обороне порядок, пропускает немного. Чего не скажешь о «Лестере», который сильно страдает в защите. И игра не та, и коронавирус вмешался. Думается, мерсисайдцы сумеют пройти в следующий раунд.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.

Какой канал покажет матч «Ливерпуль» — «Лестер»?

Почему матч «Ливерпуль» — «Лестер» не разочарует зрителей?