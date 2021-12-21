«Лорьян» — «ПСЖ». Лионель Месси затеряется на фоне Мбаппе

22 декабря состоится матч чемпионата Франции «Лорьян» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «Лорьяна» оценен экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лорьян» — «ПСЖ» 22 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Лорьян» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча чемпионата Франции «Лорьян» — «ПСЖ» (22.12.2021)

Мир не на шутку встревожен новым штаммом коронавируса, многие страны закрыли границы. К счастью, футбол пока не подвергся ограничениям. 19-й тур чемпионата Франции пройдёт 22 декабря. Среди прочих сразятся «Лорьян» и «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Ле Мустуар». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Лорьян» задержался в элите французского футбола, но сейчас рискует вернуться в Лигу 2. Располагается на 19-й строчке Лиги 1 с 15 баллами. Ждёт матчи с удобными соперниками, чтобы поправить положение и выбраться хотя бы на 17-ю безопасную позицию. В данный момент там обосновался «Труа», хотя отставание минимальное.



С другой стороны, клуб из Лорьяна уже седьмую игру кряду проигрывает. Даже середнякам и аутсайдерам не может противопоставить ничего весомого. За всё это время отличился лишь дважды, а сам пропустил 16 раз! Учитывая такую статистику, в дальнейшие шансы команды верится с большим трудом. Посмотрим, что будет дальше.



Начало сезона подопечные Кристофа Пеллиссье выдали очень бодрое, обыграли на домашнем стадионе сразу три солидные команды чемпионата Франции: «Монако» (1:0), «Лилль» (2:1) и «Ниццу» (1:0). Однако затем наступил глобальный кризис, вот уже 11 туров кряду они не могут победить.

При этом «мерлузовые» имеют худший показатель забитых мячей в Лиге 1 (у них 14 голов). Даже у замыкающего таблицу «Сент-Этьена» больше — 17. Побороть спад поможет разве что матч с равным по силе соперником, однако до такого ещё далеко. Пока же, видимо, придётся ещё потерпеть. Впереди битва с самим «ПСЖ».



Парижскому коллективу такие проблемы неведомы. Во-первых, он обладает великолепным подбором игроков, которые порой в одиночку способны решить исход матча. Во-вторых, понемногу начал прибавлять в командной игре. Это важно, ведь ещё недавно весь футбол сводился к индивидуальным действиям игроков. Теперь прослеживается взаимопонимание.

Заявлять, что теперь мы увидим совсем иной «Пари Сен-Жермен», конечно, рано. Маурисио Почеттино предстоит провести ещё очень много работы со своими звёздными подопечными, чтобы поставить тот футбол, который он хочет видеть. Пока же есть только прогресс, на основе которого лишь можно полагать о будущем успехе.



На данный момент в Лиге 1 красно-синие уверенно лидируют с отрывом от второго места в 13 очков. Золото первенства у них уже вряд ли кто-то отнимет. А вот в Лиге чемпионов картина более интригующая. В плей-офф вышли только со второго места и попали на «Реал», который выглядит ярко под руководством Карло Анчелотти.



За противостоянием гигантов будет очень интересно понаблюдать. Хотя до него ещё долго. Сейчас на прицеле скромный клуб из Лорьяна, шансы которого даже на ничью минимальны. Парижане демонстрируют лучшую результативность в чемпионате Франции. Забили 38 мячей, 10 из которых пришлись на долю Килиана Мбаппе.



Француз, к слову, возглавляет гонку бомбардиров. Даже Лионель Месси пока не у дел. Аргентинец выступает, скорее, в роли помощника, нежели основного голеадора. «ПСЖ» — явный фаворит, ресурсов у него для победы гораздо больше. Во всех турнирах хорош, а в будущем имеет шансы стать ещё лучше.

«Лорьян» близок к возвращению в Лигу 2, он крайне неудачно выступает в последних семи турах чемпионата Франции. Раз за разом терпит поражения. Предпосылок к резком улучшению формы не видно. Если гости подойдут к вопросу серьёзно, вполне могут оформить разгром. Мы же возьмём Ф2 (-1.5) за 2.04. Коэффициент приличный.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лорьян» — «ПСЖ» 22 декабря 2021 года

Потрясающая статистика нападающих парижского коллектива и проблески командной игры дают повод порадоваться за Маурисио Почеттино. У его подопечных не должно возникнуть проблем в матче с много пропускающим «Лорьяном», который плетётся в конце турнирной таблицы Лиги 1. Самое главное, чтобы не было вальяжности.



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.04.

Чего ждать от матча «Лорьян» — «ПСЖ»?

Прогноз на матч «Монако» — «Ренн».

Сможет ли Месси забить второй мяч в чемпионате Франции?