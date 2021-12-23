«Авангард» — «Металлург», «Реал» — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, до Нового года всего несколько дней. Но спорт не затихает: играют в европейских футбольных чемпионатах, в хоккее и вовсе разгар сезона. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 23 декабря.

На что ставить в футболе 23 декабря

Сегодня на футбольных фронтах затишье: в топовых лигах матчей нет. Разве что можно обратить внимание на игру Кубка Португалии «Порту» — «Бенфика» да матчи Кубка Бельгии с участием «Андерлехта» и «Брюгге».

На что ставить в хоккее 23 декабря

А вот в КХЛ сегодня очень большой игровой день: сразу 8 матчей. Начнётся день встречами «Амур» — «Нефтехимик» и «Адмирал» — «Локомотив». Затем можно следить за матчами «Трактор» — «Северсталь», «Ак Барс» — «Барыс», «Авангард» — «Металлург», «Витязь» — «Сочи», «Динамо» М – «Автомобилист» и «Куньлунь» — «Торпедо».

На что ещё ставить 23 декабря

В баскетбольной Евролиге супервывеска «Реал» — ЦСКА. Правда, проведение матча под большим вопросом. В составе испанцев эпидемия коронавируса. Если клуб из Мадрида и выйдет на площадку, то в очень усечённом составе. Сыграет сегодня и «Зенит», питерцы примут «Маккаби». В Единой лиге ВТБ сразятся «Енисей» и «Парма».

В женской волейбольной Лиге чемпионов сложный соперник у московского «Динамо» — итальянская «Новара». Но у команды Константина Ушакова есть козырь в виде поддержки болельщиков.