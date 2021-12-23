«Куньлунь» — «Динамо» Минск. Потерпите, осталось немного

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.45, а успех «Куньлуня» оценён экспертами в 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Минск 24 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.33, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.35. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.64.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Пекин — «Динамо» Минск (24.12.2021)

Совсем немного остаётся до Нового года. Скоро стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею, пока продолжаем следить за Континентальной хоккейной лигой. На 24 декабря намечена всего одна встреча. «Куньлунь Ред Стар» на льду «Арены-Мытищи» примет «Динамо» из Минска. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Куньлунь» замыкает Восточную конференцию, а также занимает последнее место в сводной таблице КХЛ. Набрал всего 24 балла за 40 встреч. В этом сезоне клуб из Китая полностью отдался подготовке к Олимпиаде. Сейчас идёт на серии из шести поражений. Единственный плюс — последние два были получены за пределами основного времени.



За очки зацепился с «Сибирью» (2:3 ОТ), а после перерыва на Кубок Первого канала — с «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ). От пекинцев, конечно, особенного хоккея ждать не приходится, за 40 встреч выиграли всего девять раз. Слабый состав, отсутствие интереса и подготовка к Олимпиаде привели к ожидаемым результатам — беспросветное дно таблицы.



Минское «Динамо», разумеется, решает иные задачи. Сейчас находится на восьмой позиции в Западной конференции, набрав 46 баллов за 41 встречу. Положение более выгодное, чем у соперника. Хотя в то же время текущая позиция довольно шаткая. «Торпедо» дышит в спину с 44 очками. Нужно отрываться от преследователей и исправлять неприятную серию.

Из последних шести матчей выиграно было всего два. Сперва минчане дома забрали очки у «Йокерита» (5:3), затем на выезде разгромили рижское «Динамо» (4:1). После запланированного перерыва уступили тому же «Йокериту» (1:2 ОТ). Для выхода в плей-офф придётся постараться. Коронавирус вдобавок сильно мешает.

Как раз игра с «Куньлунем» поможет закрепиться в зоне плей-офф и вырулить в победную колею. Соперник готовит состав к домашней Олимпиаде, которая пройдёт в Пекине. Результаты матчей в КХЛ его в принципе не особенно волновали, а уж теперь — тем более. Поэтому «Динамо» в выгодном положении. Плюс одержало три победы подряд над пекинцами.



Да и по сезону подопечные Крэйга Вудкрофта смотрятся куда интереснее. Забрасывают больше (118 шайб против 90), пропускают реже (125 против 158 у оппонента). Хотя с обороной тоже не всё гладко. А китайский клуб не так плохо для аутсайдера играет в атаке, забивает исправно. Так что есть смысл ожидать результативный матч.



Лишь два раза за семь прошлых очных встреч соперники на двоих забрасывали менее пяти шайб. Думается, белорусы одержат победу, хотя хозяева вполне могут ответить. Мы бы взяли победу «Динамо» в основное время + тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.92. Для «Куньлуня» этот матч будет вторым за два дня, что тоже отразится на качестве хоккея и поможет гостям.

«Куньлунь» — «Динамо» Минск: прогноз и ставка на матч КХЛ 24 декабря 2021 года

Минское «Динамо» на фоне безнадёжного соперника выглядит фаворитом. Минчане к тому же хорошо забивают, в личных встречах тоже имеют некоторое преимущество. Пекинцы вряд ли смогут что-то противопоставить. Сил на вторую игру подряд может не хватить. Да и состав у минчан серьёзнее, а потому ставим на гостей.



Ставка: победа «Динамо» Минск в основное время + тотал больше 4.5 шайбы за 1.92.

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