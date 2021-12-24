Фрэнсис Нганну — Сириль Ган. Временный чемпион станет постоянным

В ночь с 22 на 23 января 2022 года мск в Анахайме (США) на арене Honda Center пройдёт турнир UFC 270. Его главным событием станет бой между действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и обладателем пояса временного чемпиона Сирилем Ганом.

Букмекеры считают, что шансы соперников практически равны, но всё-таки ведут небольшим фаворитом Гана. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.77. Шансы Нганну аналитики оценили коэффициентом 2.10. Ничья, по мнению экспертов, крайне маловероятна. Поставить на такой исход можно за 55.00.

Анализ и прогноз боя Нганну – Ган (22.01.22)

Этот бой однозначно станет главным событием января в мире единоборств. Действующий чемпион Нганну – едва ли не самый сильный и мощный боец в тяжёлом весе. Да, у него нет какой-то потрясающей воображение техники, периодически не хватает и стратегического мышления. Но в последнее время Фрэнсис сделал огромный шаг вперёд. Прямо сейчас он идёт на серии из 5 побед, все — нокаутом. А в последнем своём поединке Нганну нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде.

Впрочем, есть у Нганну и ахиллесова пята – его выносливость. Камерунцу не хватает сил на весь бой, поэтому он вынужден набрасываться на соперников с первых секунд, пытаясь решить исход боя в свою пользу как можно раньше. В этом его сила, но в этом же и его слабость – чем ближе финиш боя, тем меньше шансы Фрэнсиса.

Его соперник – Сириль Ган – куда менее опытен, но очень и очень талантлив. В единоборствах у него всего 10 профессиональных боёв и ни одного поражения. А список последних поверженных впечатляет: Джуниор дос Сантос, Жаирзиньо Розенстрайк, Александр Волков, Деррик Льюис. Француз очень дотошен в подготовке к боям. Он тщательно изучает все комбинации соперников, и это помогает ему в схватках. Плюс ко всему Ган грамотно распределяет силы на весь поединок. Неудивительно, что его считают фаворитом схватки.

Другое дело, что ни один из предыдущих соперников Гана и близко не мог сравниться с Фрэнсисом Нганну по ударной мощи. И это может стать проблемой для Сириля. И букмекеры, кстати, думают об этом. По крайней мере они дают коэффициент 1.28 на то, что бой завершится досрочно. В первых двух, а может быть, трёх раундах Нганну сделает всё, чтобы подавить и нокаутировать соперника. Если же Ган выстоит, то четвёртый и пятый раунды – его время. Нганну к тому моменту устанет и станет настоящей сладкой булочкой для француза. Победа нокаутом или решением – вопрос открытый, но наверняка, если бой докатится до четвёртого раунда, победителем станет Ган.

Кстати, поклонники Сириля могут сделать ставку на то, что бой завершится в четвёртом-пятом раундах или решением судей. Идеальный вариант для временного чемпиона, и коэффициент довольно высокий – 2.50.

С другой стороны, только два боя в карьере Нганну дошли хотя бы до третьего раунда. И оба он проиграл решением: Деррику Льюису и Стипе Миочичу. В оставшихся 16 боях Фрэнсис одержал 15 побед, справляясь за два первых отрезка. Коэффициент на то, что бой завершится в первых трёх раундах победой Хищника, составляет 2.25.

Как бы то ни было, нас однозначно ждёт яркий и захватывающий бой. А победит сильнейший. Удачных ставок!