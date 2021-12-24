«Ак Барс» — «Северсталь». Дмитрий Квартальнов продолжит погоню за лидерами КХЛ

25 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Северсталь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.63, а успех «Северстали» оценён экспертами в 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Северсталь» 25 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.23. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.84.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Северсталь» Череповец (25.12.2021)

2021 год подходит к концу, на носу старт МЧМ-2022. НХЛ взяла небольшую передышку из-за коронавируса, пока всё внимание на Континентальную хоккейную лигу. 25 декабря пройдут девять встреч. Среди прочих «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» в Казани будет выяснять отношения с «Северсталью». Начало — в 17:00 мск.

«Ак Барс» идёт на третьей позиции в Восточной конференции, набрав 55 баллов. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет восемь пунктов. Многовато. Причём последние две встречи после перерыва на Кубок Первого канала прошли успешно. Сперва был разгромлен «Трактор» (5:1), а накануне досталось «Барысу» (5:3).



Перерыв явно пошёл казанцам на пользу. До него чередовали победы с поражениями и показывали не самую лучшую результативность. Вообще, в нынешнем сезоне подопечные Дмитрия Квартальнова редко радуют уверенными победами и серьёзными форами. Из 25 побед на данный момент 15 были одержаны с разницей лишь в одну шайбу.



Благо «Северсталь» — предстоящий соперник — сдала позиции. Опустилась на шестое место в Западной конференции, хотя в активе 52 балла. Отставание от СКА составляет всего шесть очков. Однако команда из Череповца потерпела пять поражений кряду. Неприятная серия удручает, ведь совсем недавно всё было хорошо.

К слову, до домашнего поражения от «Йокерита» (3:4 ОТ) она одержала 17 побед за 21 игру. Но после уступила «Авангарду» (2:3) и «Сочи» (4:5). Перерыв на Кубок Первого канала тоже не помог. Череда неудач продолжилась с «Металлургом» (3:4 ОТ). А накануне череповчане получили по полной программе от «Трактора» (1:6).

При этом у «Северстали» в личных встречах всё тоже не так хорошо. «Ак Барс» дома выиграл четыре раза из пяти последних. Так ещё и тотал в четырёх случаях был высокий. Из-за навалившихся на череповчан трудностей в сумме с хорошими результатами после перерыва казанского клуба вполне можно ждать похожий исход и сейчас.



Мы бы рассмотрели победу «Ак Барса» и тотал больше 3.5 шайбы. С результативностью у соперников проблем нет. Например, казанцы уже наколотили 104 шайбы (против 100 у соперника). Да и в защите идут рядом: гости пропустили 96 раз, у хозяев — 93 пропущенных. И всё же подопечные Андрея Разина в декабре не впечатляют.



А вот «барсы» даже без Воронкова, Бурмистрова и Глухова хорошо провели два последних матча. Забросили 10 шайб, что тоже не может не радовать. Дмитрий Квартальнов во время перерыва времени зря не терял. А вот «Северстали», если не брать игру с «Трактором», до победы не хватало совсем немного в прошлых матчах. Только хозяева сейчас стабильнее, ставим на них.

«Ак Барс» — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 декабря 2021 года

«Ак Барс» дома чувствует себя уверенно, так ещё и с хорошей ноты возобновил регулярку. «Северсталь» пока идёт на серии поражений, в последних играх для победы чего-то не хватало. Ледяной душ в виде 1:6 от «Трактора» наверняка взбодрит, бой череповчане дадут. Но, думается, Дмитрий Квартальнов сумеет остаться в победной колее.



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время + тотал больше 3.5 шайбы за 1.98.

Прогноз на матч «Динамо» — «Торпедо».

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Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист».