«Манчестер Сити» — «Лестер». Пеп Гвардиола добьёт Брендана Роджерса в АПЛ

26 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех команды из Лестера оценён экспертами в 18.00. Ставки на ничью принимаются за 8.40. Получи бесплатную ставку 1000 рублей от «Фонбет».

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер» 26 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз матча 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер» (26.12.2021)

Английская Премьер-лига страдает из-за нового штамма коронавируса. 26 декабря вместо девяти запланированных матчей в 19-м туре состоятся всего шесть. В одном из них сразятся «Манчестер Сити» и «Лестер». Стартовый свисток на стадионе «Этихад» прозвучит в 18:00 мск. Главный арбитр — Крис Кавана.

Пожалуй, единственной действительно опасной угрозой для «Манчестер Сити» на данный момент является коронавирус. Из-за вспышек в разных клубах переносят матчи. Хотя в Англии всё равно не планируют приостанавливать чемпионат. Манкунианцы, к счастью, полностью готовы к грядущему противостоянию.



Лидируют в чемпионате Англии, понемногу увеличивая отрыв от «Ливерпуля». В Лиге чемпионов вышли в плей-офф с первой позиции и сыграют в 1/8 финала со «Спортингом». Физическая форма шикарная. Футболисты играют слаженно, доминируют, владеют инициативой и нередко добиваются разгромных побед. Всё по-чемпионски.



Восемь туров АПЛ подряд подопечные Хосепа Гвардиолы одерживают победу. В последнем разобрали на части «Ньюкасл» (4:0). Два гола забили защитники Рубен Диаш и Жоау Канселу. Хотя атакующих футболистов хватает. Даже талантливый Ферран Торрес не сумел закрепиться в основе и отправится покорять Испанию в «Барселону».

Тренер «горожан» построил модель независимого от конкретного игрока коллектива. Долгое время удавалось побеждать, даже не имея в распоряжении одного из главных созидателей — Кевина Де Брёйне. Сейчас бельгиец восстановился от травмы, уже успел оформить дубль в матче с «Лидсом» (7:0). Прогнозы на будущее крайне приятные.



За 18 туров АПЛ «Манчестер Сити» занёс в свой актив 44 забитых мяча, пропустив при этом только девять. Нападение и оборона выглядят вне всяких похвал, статистика говорит сама за себя. Аутсайдеры и нестабильные соперники абсолютно не страшны, а предстоящий оппонент как раз из числа вторых.

«Лестер» испытывает колоссальные проблемы в защите. За 16 туров чемпионата Англии умудрился пропустить столько же, сколько забил сам (27 мячей). Поэтому в турнирной таблице занимает только девятую строчку. Выше подняться будет трудно. Свою лепту внёс и коронавирус. Карантин наверняка скажется на физической форме.



Обыгрывает клуб из Лестера в нынешнем сезоне преимущественно таких же нестабильных противников или середняков с аутсайдерами. А с клубами посерьёзнее испытывает проблемы. Уже вылетел сразу из двух кубковых соревнований — Лиги Европы и Кубка лиги Англии. На евроарене не сумел одолеть в заключительном туре «Наполи» (2:3), упустив вторую строчку.



В Кубке лиги Англии добрался до четвертьфинала, однако потерпел поражение от экспериментального состава «Ливерпуля» (3:3, по пенальти 4:5). Отчасти «лисам» повезло отличиться благодаря ошибкам Джозефа Гомеса и Кивина Келлехера. Однако преимущество они удержать не сумели. А ещё, кажется, потеряли Джейми Варди из-за травмы.

В последних трёх турах чемпионата Англии подопечные Брендана Роджерса тоже выступили неубедительно. Сначала сыграли вничью с плетущимся внизу турнирной таблицы «Саутгемптоном» (2:2), затем потерпели поражение от сменившей главного тренера «Астон Виллы» (1:2) и под конец обыграли «Ньюкасл» (4:0), который борется за выживание.



Бороться с нынешнем «Манчестер Сити» будет крайне непросто. Потрясающая защита и подбор игроков позволяют «горожанам» играть в атакующий футбол и не бояться за свои ворота. А вот «Лестер» в нынешнем сезоне никак не может вернуться к тому уровню, который демонстрирует в последние годы. Очень много пропускает и выступает нестабильно. Потому даже возьмём Ф1 (-2) за 1.89.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер» 26 декабря 2021 года

Подопечные Пепа Гвардиолы демонстрируют прекрасную результативность. При этом играет вся команда, забивают даже защитники. У «Лестера» явные проблемы с обороной, плюс он наверняка будет ослаблен перенесённым коронавирусом. Гораздо больше верится в очередной уверенный успех «горожан».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за коэффициент 1.89.

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