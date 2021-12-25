ЦСКА — «Динамо» Минск. Белорусский клуб развеселит Сергея Фёдорова в Москве

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.41, успех «Динамо» оценён экспертами в 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Минск 26 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.21. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.30. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.80.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Динамо» Минск (26.12.2021)

Первый месяц зимы подходит к концу. На 26 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию столичного ЦСКА и минского «Динамо», которое пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасыванием состоится в 17:00 мск.

ЦСКА в Западной конференции отстаёт от лидирующего СКА всего на два очка. Всего одна игра может изменить положение команд принципиальным образом. Плотность высокая. Как раз в последнем матче москвичи уступили петербуржцам в дерби (2:3 ОТ). Неприятное поражение на своём льду. Хотя до этого разобрались с крепким «Йокеритом» (3:1).



Минское «Динамо», в свою очередь, продолжает борьбу за место в плей-офф. Идёт на седьмом месте, оторвавшись от «Спартака» на один балл. Коронавирус отчасти помешал забраться выше. Текущее положение шаткое. Накануне был обыгран «Куньлунь» (6:4), удалось улучшить позиции, но конкурентов хватает.

Видно, что белорусская команда старается. Вопрос в том, хватит ли сил на ЦСКА, который прибавил и идёт наравне с другими лидерами конференции. С одной стороны, дать бой может. Забрасывать есть кому. Мальте Стрёмвалль является лучшим бомбардиром и снайпером в составе. Набрал 30 баллов за 34 встречи.

Также хорош Маттиас Теденбю, который отличился 12 раз. В целом к нападению у белорусов вопросов привычно меньше, чем к обороне. Они играют сами и дают играть другим. Хотя москвичам есть чем ответить. Григоренко и Плотников забросили больше остальных в команде. Бомбардир — Константин Окулов. У него 31 балл.



При этом за последние пять очных встреч ЦСКА одержал четыре победы. Аналогично и на своём льду. Для подопечных Крэйга Вудкрофта это явно не самые оптимистичные цифры. При этом соперники нередко устраивают голевые встречи. К примеру, за последние пять забрасывали более четырёх шайб на двоих. Весело!

Так что мы бы выбирали между «П1 + тотал больше 4.5 шайбы» и «П1 + обе забьют». Во-первых, в последнее время в личных встречах не было нулей на табло. Во-вторых, «зубры» на данный момент в КХЛ забросили даже больше, чем ЦСКА. Наверняка будут огрызаться. Только вот армейцы более сдержаны и стабильны. Да ещё и дома играют здорово. Думается, победят именно они.

ЦСКА — «Динамо» Минск: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 декабря 2021 года

ЦСКА в личных встречах смотрится интереснее и по сезону идёт увереннее. «Динамо» Минск улучшает положение в таблице, но по-прежнему играет нестабильно. У армейцев ещё и на своём льду в личных встречах перевес. Ждём победу хозяев, но минчане обязательно ответят.



Ставка: обе забьют + победа ЦСКА за 1.85.