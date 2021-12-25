«Астон Вилла» — «Челси». Стивен Джеррард не поможет «Ливерпулю» и «Ман Сити»

26 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Челси». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 5.65. Ставки на ничью принимаются за 3.94.

Где смотреть матч «Астон Вилла» — «Челси»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» 26 декабря 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Астон Вилла» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз матча 19-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» (26.12.2021)

Английская Премьер-лига страдает от нового штамма коронавируса. 26 декабря вместо девяти запланированных встреч в 19-м туре состоятся всего шесть. В одной из них «Астон Вилла» сразится с «Челси». Стартовый свисток на стадионе «Вилла Парк» прозвучит в 20:30 мск. Главный арбитр — Мартин Аткинсон.

«Астон Вилла» заметно окрепла при Стивене Джеррарде. Ныне занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, хотя дальше всё может быть ещё лучше. Пока что с серьёзными соперниками, конечно, тяжело. Однако прогресс после смены тренера очевиден. Удалось как минимум добавить в стабильности.



Сразу после прихода английского специалиста бирмингемцы ожили. Прервали пятиматчевую серию неудачных выступлений, обыграв «Брайтон» (2:0). Затем потерпели поражения, но оказали достойное сопротивление «Манчестер Сити» (1:2) и «Ливерпулю» (0:1). Также были две победы над «Лестером» (2:1) и «Норвичем» (2:0).



Для объективной оценки «львов» не хватает дистанции. Хотя четыре победы при двух поражениях от лидеров АПЛ в шести матчах впечатляют. Стивен Джеррард молодой и перспективный тренер. Добился успехов с шотландским «Рейнджерс», хотя Англия — совсем другой уровень. Встречи с крупнокалиберными противниками это подтверждают.

«Челси» как-раз из этого разряда. Несмотря на осечки с «Эвертоном» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (0:0), клуб остаётся одним из лидеров чемпионата Англии. Замыкает топ-3. До идущего первым «Манчестер Сити» не хватает шесть очков, до «Ливерпуля» — трёх. Не так уж много. Борьба за золотые медали ещё впереди.

Учитывая, какие игроки есть в арсенале Томаса Тухеля, лондонская команда по праву среди фаворитов даже в Лиге чемпионов. Оправились от травм Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. Остаётся подождать, пока наберут прежнюю форму. Тем более что в 1/8 финала будет не самый стабильный «Лилль». Соперник, мягко говоря, проходимый.



В Кубке лиги Англии лондонцы тоже преуспели. Пробрались уже в полуфинальную стадию, одолев «Брентфорд» (2:0) даже вторым составом. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Качество и длина скамейки солидные. Основной состав за 18 туров АПЛ наколотил 39 голов. Плюс ещё 13 за шесть туров Лиги чемпионов.



При этом в обороне «аристократы» весьма хороши. Во всех соревнованиях пропустили только 18 мячей (не учитывая послематчевые серии пенальти). Не многие топовые клубы могут похвастаться столь высоким защитным потенциалом. Да, в последнее время стали чаще пропускать. Вероятно, возникший из-за переноса матчей перерыв позволит отдохнуть.

Бирмингемцы в хорошей форме. Середняков и аутсайдеров обыгрывают исправно сейчас. Дать бой могут. Правда, с фаворитами конкурировать пока тяжело. «Челси», несмотря на две ничьи, выглядят фаворитами. На наш взгляд, П2 за 1.75 смотрится нормально. Всё же «Вилла» только привыкает к новым требованиям, а вот Томасу Тухелю нельзя отпускать конкурентов в таблице.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» 26 декабря 2021 года

Томас Тухель более опытный тренер, нежели Стивен Джеррард. Да и в «Челси» он находится уже давно. А вот бирмингемцы к новому специалисту только привыкают. Уже заметно прибавили, проиграли только лидерам АПЛ. Но дело в том, что лондонцы по праву замыкают топ-3. Выглядят мощно. После череды осечек им больше нельзя ошибаться, с мотивацией проблем не возникнет. Думается, Джеррарду пока рано отбирать очки у победителя Лиги чемпионов.

Ставка: победа «Челси» за 1.75.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Астон Вилла» — «Челси».

Где покажут матч «Астон Вилла» — «Челси»?