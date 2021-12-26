Россия — Швеция. Прогноз «Фонбет»: Матвей Мичков не разочарует

27 декабря сборные России и Швеции сыграют в канадском городе Ред-Дир в первом матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Начало встречи — в 00:30 мск. Сделать ставку на российскую молодёжку можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Россия U20

За три дня до старта на МЧМ-2022 россияне провели контрольный матч с Канадой. Команда Сергея Зубова уступила со счётом 4:6, провалив первый период. В стартовом отрезке встречи Ярослав Аскаров и Ко пропустили четыре безответные шайбы.

Сам голкипер петербургского СКА, практически не имеющий игровой практики в нынешнем сезоне, был заменён после второго периода. Однако тренеры утверждают, что так было запланировано заранее. Впрочем, вопросы к Ярославу были.

Лучшими игроками в составе сборной России стали нападающие Матвей Мичков и Семён Демидов. У игроков СКА по три набранных очка – два гола и одна результативная передача у Мичкова, три ассиста у Демидова. Егор Гуськов из «Локомотива», сменивший Аскарова, пропустил одну шайбу, хотя канадцы тогда уже ослабили темп.

В середине ноября часть игроков из состава молодёжной сборной принимала участие в Кубке Карьяла. Тогда россияне уступили взрослым сборным Финляндии (0:3) и Швеции (2:4), но обыграли Чехию (5:2). И не просто обыграли, а сделали это разгромно!

Для борьбы за золото команде Зубова необходимо наладить исключительно игру в обороне, потому что по атакующему потенциалу Мичков с партнёрами соперникам не уступают. Это видно и по ноябрьским товарищеским встречам. С результативностью порядок.



Россияне стали четвёртыми на последнем молодёжном чемпионате мира, крупно проиграв в полуфинале Канаде (0:5). В матче за третье место ничего не сумели противопоставить молодёжной сборной Финляндии (1:4). Сейчас есть отличная возможность исправиться.

В какой форме Швеция U20

Перед игрой с Россией шведы снесли до основания в контрольном матче Австрию – 7:0. Швеция вышла вперёд уже через 25 секунд после старта встречи и продемонстрировала тотальное доминирование. Во втором периоде «Тре Крунур» перебросали соперника со счётом 23:1, а во всём матче – 50:7. Внушительно.

Важный момент заключается в том, что авторами голов стали семь разных хоккеистов (Оскар Олауссон, Альберт Шёберг, Александер Хольц, Даниэль Торгерссон, Виктор Шёхольм, Теодор Нидербах и Фабиан Люселль). То есть угроза может прийти откуда угодно.

Но есть и отдельные звёзды. В составе сборной Швеции на турнире в Канаде будет играть нападающий Вильям Эклунд, в нынешнем сезоне успевший дебютировать в НХЛ. В девяти матчах за «Сан-Хосе» он отметился четырьмя результативными передачами.

На МЧМ-2021 шведы вылетели в четвертьфинале, проиграв Финляндии (2:3). По ходу того матча «Тре Крунур» вели 2:0 после первого периода, однако растеряли своё преимущество. На МЧМ-2020 команда стала бронзовым призёром.

Россия U20 — Швеция U20: статистика личных встреч

В четырёх официальных играх кряду соперники не смогли определить сильнейшего в основное время. Трижды россияне побеждали в овертайме: на групповом этапе МЧМ-2021 (4:3 ОТ), в полуфинале МЧМ-2020 (5:4 ОТ), в матче за третье место на МЧМ-2017 (2:1 ОТ).



На групповом этапе МЧМ-2018 по буллитам сильнее оказались шведы (4:3 Б). В 10 последних очных встречах у России всего четыре победы, зато две подряд. Да и последние личные противостояния на её стороне.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч МЧМ-2022 Россия U20 — Швеция U20 27 декабря 2021 года

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.65. (Сделать ставку).

Известный спортивный комментатор и ведущий Павел Занозин дал свой прогноз на матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею Россия — Швеция.

«Молодёжный чемпионат мира – турнир, который мы все очень любим. Россия перед его стартом уступила в контрольном матче главным фаворитам – Канаде. Игра со Швецией должна получиться равной. Букмекеры небольшим фаворитом считают нашу команду, но мне кажется, что это не более чем погрешность. Сборные будут биться до самых последних секунд.

Если будет такая возможность, то я, конечно же, поставил бы на гол Матвея Мичкова – главной звезды нашей команды, одного из самых талантливых хоккеистов мира. Считаю, что игра получится результативной. Я правильно предсказал тотал больше 6.5 шайбы в матче Россия – Канада. Здесь стоит взять тотал больше 5.5 шайбы, немного подстраховавшись. Игра будет яркой, результативной и бескомпромиссной», — считает Занозин.