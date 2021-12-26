«Сибирь» — «Салават Юлаев». Новосибирцы всерьёз решили выйти в плей-офф КХЛ

27 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.34, а успех «Сибири» оценён экспертами в 2.67.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» 27 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.88. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.93.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» Новосибирск — «Салават Юлаев» Уфа (27.12.2021)

Первый месяц зимы подходит к концу. На 27 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу шесть встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Сибири» и «Салавата Юлаева», которое пройдёт в Новосибирске. Начало раннее, первое вбрасывание состоится в 15:30 мск.

У «Сибири» получается держаться в зоне плей-офф. Причём с приятным запасом. Отрыв даже от ближайшего преследователя — «Нефтехимика» — составляет шесть баллов. В целом, положение устойчивое, можно даже замахнуться на сенсацию. До идущего на пятом месте «Авангарда» не хватает всего двух очков.



Накануне дома не удалось обокрасть СКА (3:4), хотя до этого был обыгран крепкий «Локомотив» (2:1 ОТ). И всё же в целом новосибирцы идут здорово, потерпели за последние 20 игр всего шесть поражений. Впечатляет. Однако впереди грозный соперник из Уфы, который настрелял уже 118 шайб за 42 встречи.



«Салават Юлаев» делит третью строчку с «Ак Барсом» на Востоке, набрав 56 баллов. Отставание от «Металлурга» составляет девять пунктов, а тут ещё и результаты несколько ухудшились. Едва не потерял очки в гостях у «Куньлуня» (4:3 ОТ) и уступил в серии буллитов «Спартаку» (2:3 Б). Лишь накануне дома исправился, одолев «Автомобилист» (4:2).

С одной стороны, за три матча две победы. С другой стороны, одна из них на тоненького с аутсайдером КХЛ. Плюс обидное поражение от красно-белых. За последние 20 игр уфимская команда проиграла восемь раз — многовато. Относительно недавно даже имела серию из четырёх поражений. Потом, правда, был отрезок из четырёх побед. Но, по большей части, при довольно посредственном качестве хоккея. Стабильности не хватает.

«Сибирь» проведёт пятый матч на своём льду подряд, в целом сибиряки в нынешнем сезоне домашние игры проводят не так плохо. При этом последние встречи проигрывали и выигрывали с разницей в одну шайбу. Лишь с «Трактором» (2:4) и «Автомобилистом» (3:1) получилось иначе. Нервные концовки стали фирменным знаком.



«Салават» же последние выезды провёл схоже. Проиграл «Амуру» (1:2), а накануне — «Спартаку» (2:3 Б). Зато перед этим добыл три победы кряду. В очных встречах всё тоже интересно. Например, уфимцы побеждали в Новосибирске последние три раза с одинаковым счётом — 3:1. Хотя до этого дважды сильнее оказалась «Сибирь» (4:2 и 1:0).



Если взять предыдущие 10 очных встреч на арене «Сибири», у уфимцев только шесть побед. Перевес небольшой. При этом команды не пробивали верх в предыдущих трёх случаях. Да и вообще за прошлых пять битв такое произошло лишь один раз. Так что есть смысл рассмотреть ТМ 4.5 шайбы. После четырёх шайб от СКА подопечные Андрея Мартемьянова наверняка сыграют аккуратнее, а в Новосибирске уфимцам априори трудно.

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 27 декабря 2021 года

«Сибирь» в это сезоне прибавила, а «Салават» всё также идёт в топ-4 на Востоке.Так что говорить о явном фаворите мы бы не стали. Разумеется, уфимцы постараются сыграть с позиции силы, но у новосибирцев неплохая оборона. Да и вообще они редко кого отпускают без борьбы. Думается, запредельной результативности ждать не стоит. Мы бы проверили тотал меньше 4.5 шайбы, статистика личных встреч не против.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.88.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Спартак».

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург».

Прогноз на матч «Амур» — СКА.